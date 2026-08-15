Επίδομα έως 2.500 ευρώ σε φοιτητές δίνει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Snapshot Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας θα δώσει στεγαστικό επίδομα 2.000 έως 2.500 ευρώ σε 1.120 φοιτητές.

Από τους δικαιούχους, 1.011 θα λάβουν 2.000 ευρώ και 109 θα λάβουν 2.500 ευρώ, καλύπτοντας φοιτητές σε πέντε πόλεις της Θεσσαλίας.

Το επίδομα στοχεύει στην κάλυψη του κόστους στέγασης και στην υποστήριξη ισότιμης πρόσβασης στη δημόσια τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Το Πανεπιστήμιο προωθεί επίσης την κατασκευή νέων φοιτητικών εστιών με 908 κλίνες σε Βόλο και Λαμία, με έμφαση σε φοιτητές Erasmus και ΑΜΕΑ.

Η υπογραφή της σύμβασης για τις νέες εστίες αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2026. Snapshot powered by AI

Στεγαστικό επίδομα ύψους 2.000 έως 2.500 ευρώ θα λάβουν 1.120 φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σε μία προσπάθεια να στηριχθούν όσοι και όσες κατάγονται από περιοχές που βρίσκονται μακριά από την έδρα των Τμημάτων στα οποία σπουδάζουν.

Από τους δικαιούχους που σπουδάζουν στον Βόλο, τη Λάρισα, τα Τρίκαλα, την Καρδίτσα και τη Λαμία, 1.011 θα λάβουν επίδομα ύψους 2.000 ευρώ και 109 επίδομα ύψους 2.500 ευρώ.

Στόχος η ισότιμη πρόσβαση στη δημόσια τριτοβάθμια εκπαίδευση

Σε μια περίοδο κατά την οποία το κόστος στέγασης αποτελεί μία από τις σημαντικότερες επιβαρύνσεις για τους φοιτητές και τις οικογένειές τους, η συγκεκριμένη ενίσχυση συμβάλλει ουσιαστικά στην κάλυψη των στεγαστικών αναγκών τους.

Παράλληλα, υποστηρίζει την ισότιμη πρόσβαση στη δημόσια τριτοβάθμια εκπαίδευση, περιορίζοντας έναν παράγοντα που μπορεί να επηρεάσει τόσο την επιλογή του τόπου σπουδών όσο και την ομαλή ολοκλήρωσή τους.

Για ένα Πανεπιστήμιο με παρουσία σε πέντε πόλεις, η φοιτητική μέριμνα έχει ιδιαίτερη βαρύτητα. Η δυνατότητα των φοιτητριών και των φοιτητών να σπουδάζουν σε ένα περιβάλλον που ανταποκρίνεται στις καθημερινές ανάγκες τους αποτελεί βασικό στοιχείο της ποιότητας της πανεπιστημιακής εμπειρίας και ενισχύει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ως ελκυστική επιλογή σπουδών για νέους και νέες από ολόκληρη τη χώρα.

Νέες φοιτητικές εστίες

Παράλληλα με την οικονομική ενίσχυση των δικαιούχων, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας προωθεί μακροπρόθεσμες λύσεις για τη φοιτητική στέγαση.

Το έργο κατασκευής νέων φοιτητικών εστιών προβλέπει τη δημιουργία 785 κλινών στον Βόλο και 123 στη Λαμία, δίνοντας τη δυνατότητα στέγασης σε πάνω από 900 περίπου φοιτητές και φοιτήτριες επιπλέον, με ειδική μέριμνα για φοιτητές Erasmus, αλλά και φοιτητές ΑΜΕΑ. Σύμφωνα με τον υφιστάμενο σχεδιασμό, οι διαδικασίες για την υπογραφή της σύμβασης εκτιμάται ότι θα έχουν ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2026.

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