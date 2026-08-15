Μαντόνα: Στην Κέρκυρα θα γιορτάσει τα 68α γενέθλιά της - Η επίσκεψη στα Μετέωρα

Snapshot Η Μαντόνα βρίσκεται στην Κέρκυρα για τις καλοκαιρινές της διακοπές και θα γιορτάσει εκεί τα 68α γενέθλιά της στις 16 Αυγούστου.

Καταλύει σε υπερπολυτελή βίλα στο βόρειο άκρο της Κέρκυρας που διαθέτει ιδιωτική πρόσβαση στη θάλασσα και μαρίνα με πολυτελές γιοτ.

Χρησιμοποιεί το γιοτ για θαλάσσιες περιηγήσεις και μετακινήσεις γύρω από το Ιόνιο.

Επισκέφθηκε με ιδιωτικό ελικόπτερο τα Μετέωρα και πραγματοποίησε ιδιωτική επίσκεψη στην Ιερά Μονή Βαρλαάμ. Snapshot powered by AI

Η Μαντόνα, η παγκοσμίου φήμης pop star, πραγματοποιεί τις τελευταίες ημέρες τις καλοκαιρινές της διακοπές στην Ελλάδα, επιλέγοντας το νησί των Φαιάκων, δηλαδή την Κέρκυρα για βασικό της προορισμό.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η γνωστή ερμηνεύτρια προσγειώθηκε στο νησί με ιδιωτικό αεροσκάφος, έχοντας ως βασικό σκοπό να γιορτάσει εκεί τα γενέθλιά της. Συγκεκριμένα, αύριο, Κυριακή 16 Αυγούστου, συμπληρώνει τα 68 της χρόνια και επέλεξε να τα υποδεχθεί στη χώρα μας.

Για τη διαμονή της, η καλλιτέχνιδα κατέλυσε σε μια υπερπολυτελή βίλα που βρίσκεται στο βόρειο άκρο του νησιού. Το εν λόγω ακίνητο προσφέρει απόλυτη ιδιωτικότητα, καθώς διαθέτει δική του πρόσβαση στη θάλασσα και ιδιωτική μαρίνα. Στη μαρίνα αυτή βρίσκεται αγκυροβολημένο ένα πολυτελές γιοτ, το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τις θαλάσσιες περιηγήσεις της και τις μετακινήσεις της στα γύρω νερά του Ιονίου.

Ωστόσο, η διάσημη τραγουδίστρια δεν περιορίστηκε στην Κέρκυρα, αλλά μετέβη με ιδιωτικό ελικόπτερο στα Μετέωρα, σύμφωνα με πληροφορίες από την εταιρεία visit meteora. Εκεί, η Μαντόνα επέλεξε να επισκεφθεί, σε ιδιωτικό επίπεδο, την Ιερά Μονή Βαρλαάμ.

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