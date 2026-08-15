Ήρθη το απαγορευτικό απόπλου - Τα επόμενα δρομολόγια από Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο

Βελτιώθηκε ο καιρός

Σωτήρης Σκουλούδης, Επιμέλεια

Ήρθη το απαγορευτικό απόπλου - Τα επόμενα δρομολόγια από Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο
ΕΛΛΑΔΑ
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Σε τροποποιήσεις των σημερινών δρομολογίων προχωρούν οι ακτοπλοϊκές εταιρείες, μετά τα προβλήματα που προκάλεσαν οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες και τη σταδιακή βελτίωση του καιρού.

Απο το λιμάνι του Πειραιά τα δρομολόγια των πλοίων εκτελούνται κανονικά ενώ στις 13:00 έγινε άρση απαγορευτικού από Ραφήνα και Λαύριο.

Από τη Ραφήνα, η Fast Ferries ανακοίνωσε ότι, μετά την άρση του απαγορευτικού απόπλου από τις 13:00, το FAST FERRIES ANDROS αναχωρεί στις 13:15 για 'Ανδρο, Τήνο, Μύκονο και Πάρο, ενώ το ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π. αναχωρεί στις 13:00 για Τήνο, Μύκονο, Νάξο και Πάρο.

Παράλληλα, η SEAJETS γνωστοποίησε τα δρομολόγια που θα εκτελεστούν τις επόμενες ώρες από Πειραιά και Λαύριο: Από τον Πειραιά, το WORLDCHAMPION JET αναχώρησε στις 11:30 για Πάρο, Νάξο, Σαντορίνη και Ηράκλειο, το CHAMPION JET 2 θα αναχωρήσεις στις 14:00 για Σύρο, Τήνο και Μύκονο, ενώ στις 15:00 αναχωρούν το EUROCHAMPION JET για Σύρο, Μύκονο, Πάρο, Νάξο, Ίο και Σαντορίνη και το CHAMPION JET 1 για Κύθνο, Σέριφο, Σίφνο, Κίμωλο και Μήλο.

Από το Λαύριο, στις 15:00 αναχωρεί το TERA JET 2 για Τήνο και Μύκονο, καθώς και το SUPERSTAR για 'Ανδρο και Τήνο.

Οι επιβάτες καλούνται να ενημερώνονται από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατά τόπους λιμεναρχεία για τυχόν νεότερες αλλαγές στα ωράρια των δρομολογίων.

Έκτακτα δελτία θυελλωδών ανέμων - Θα φτάσουν μέχρι και τα 9 μποφόρ κατά τόπους

Οι ισχυροί άνεμοι και η αισθητή πτώση της θερμοκρασίας συνθέτουν το σκηνικό του καιρού σήμερα, Σάββατο 15 Αυγούστου.

Η ΕΜΥ έχει εκδώσει έκτακτα δελτία θυελλωδών ανέμων, τα οποία θα βρίσκονται σε ισχύ καθ'όλη τη διάρκεια του σαββατοκύριακου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΜΥ, στο Στενό Καφηρέα, στο κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο, στη θάλασσα των Κυθήρων και στο νοτιοδυτικό Κρητικό πέλαγος, οι άνεμοι θα φτάσουν τα 7-8 μποφόρ, ενώ κατά τόπους μπορεί να φτάσουν πρόσκαιρα έως και τα 9 μποφόρ.

Πού αναμένονται βροχές

Την ίδια ώρα, συννεφιά με τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται σε δυτική και κεντρική Μακεδονία, όπως και στη Θεσσαλία, το μεσημέρι και το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα ανατολικά. Θα φτάσει τους 27 με 31 βαθμούς, τοπικά στο Ιόνιο, τα δυτικά και νότια ηπειρωτικά, τη νότια Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σε κάθε περιοχή, σήμερα Σάββατο 15/8

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις οι οποίες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά 6 πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ηπειρωτικά μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στο Ιόνιο δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 32 και στα ηπειρωτικά τοπικά 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στη Θεσσαλία νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κατά διαστήματα μεμονωμένες καταιγίδες και από το απόγευμα γενικά αίθριος.

Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος, όμως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες κυρίως στα ορεινά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στη νότια Πελοπόννησο πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7, στα ανατολικά τοπικά 8 και στη νότια Εύβοια πρόσκαιρα 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 31 και στην ανατολική Πελοπόννησο τοπικά 33 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες γενικά αίθριος. Στην Κρήτη τοπικές νεφώσεις με ασθενείς βροχές κυρίως στα βόρεια.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 και στις Κυκλάδες τοπικά 8 και πρόσκαιρα 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 28 και στη νότια Κρήτη τοπικά 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 και στα βόρεια 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 και στα ανατολικά τις πρωινές ώρες πρόσκαιρα 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά και βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κατά διαστήματα μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση από το απόγευμα.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες νότιοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Κυριακή

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στη βόρεια Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Εύβοια με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά με πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων στην Ήπειρο.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4, από το μεσημέρι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 πιθανώς πρόσκαιρα 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά. Θα φτάσει τους 27 με 31 βαθμούς, τοπικά στο Ιόνιο, τα δυτικά και νότια ηπειρωτικά και τη νότια Κρήτη τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου.

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