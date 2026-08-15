Μοιραίικα Αχαΐας: Νεκρός 63χρονος μέσα στο φλεγόμενο σπίτι του

Τη σορό του άνδρα παρέλαβε ασθενοφότο του ΕΚΑΒ

Σωτήρης Σκουλούδης, Επιμέλεια

Μοιραίικα Αχαΐας: Νεκρός 63χρονος μέσα στο φλεγόμενο σπίτι του
ΕΛΛΑΔΑ
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Νεκρός βρέθηκε ένας άνδρας από τους πυροσβέστες, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς που ξέσπασε στο σπίτι του, στην περιοχή Μοιραίικα Αχαΐας.

Ο 63χρονος εντοπίστηκε και ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του κατά τη διάρκεια κατάσβεσης στο χώρο σαλονιού ισόγειας μονοκατοικίας.

Τη σορό του άνδρα παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αχαΐας.

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