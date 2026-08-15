Μοιραίικα Αχαΐας: Νεκρός 63χρονος μέσα στο φλεγόμενο σπίτι του
Τη σορό του άνδρα παρέλαβε ασθενοφότο του ΕΚΑΒ
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Νεκρός βρέθηκε ένας άνδρας από τους πυροσβέστες, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς που ξέσπασε στο σπίτι του, στην περιοχή Μοιραίικα Αχαΐας.
Ο 63χρονος εντοπίστηκε και ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του κατά τη διάρκεια κατάσβεσης στο χώρο σαλονιού ισόγειας μονοκατοικίας.
Τη σορό του άνδρα παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα.
Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αχαΐας.
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