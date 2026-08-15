Μητσοτάκης για Στέφανο Μάνο: «Αντισυμβατικός πολιτικός που προπορεύονταν της εποχής του»

«Αξίζει να τον θυμόμαστε ως παρουσία με τη δική της προσφορά στην πολιτική ζωή της χώρας και στον δημόσιο διάλογο», τόνισε ο πρωθυπουργός

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Μητσοτάκης για Στέφανο Μάνο: «Αντισυμβατικός πολιτικός που προπορεύονταν της εποχής του»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε τον Στέφανο Μάνο αντισυμβατικό πολιτικό με σύγχρονες και πρωτοποριακές απόψεις.
  • Ο Στέφανος Μάνος συνέβαλε σε σημαντικές μεταρρυθμίσεις όπως η εισαγωγή της κινητής τηλεφωνίας, τα έργα του Μετρό και της γέφυρας Ρίου Αντιρρίου.
  • Υπήρξε υπουργός και βουλευτής με ξεχωριστή προσφορά στη δημόσια ζωή και τον δημόσιο διάλογο.
  • Ο Μητσοτάκης τόνισε τη φιλελεύθερη σκέψη και τον γόνιμο χαρακτήρα του Μάνου, υπερθεματίζοντας το έργο του παρά τις κομματικές επιλογές του.
  • Ο πρωθυπουργός εξέφρασε τα ειλικρινή συλλυπητήρια του στην οικογένεια του Στέφανου Μάνου.
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Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του εξέφρασε τη θλίψη του για την απώλεια του Στέφανου Μάνου και χαρακτήρισε τον εκλιπόντα «αντισυμβατικό πολιτικό με θέσεις σύγχρονες και καταλυτικές, που πολλές φορές προπορεύονταν της εποχής του».

Αναλυτικά η ανάρτηση του πρωθυπουργού στο Facebook:

«Με θλίψη πληροφορήθηκα τον θάνατο του Στέφανου Μάνου. Ενός πολιτικού με ξεχωριστή προσωπικότητα και αναμφίβολη προσφορά στη δημόσια ζωή. Όχι μόνο με τη δράση του από τις θέσεις του υπουργού ή του βουλευτή. Αλλά και με τις συχνά ριζοσπαστικές απόψεις του, τις οποίες δεν δίσταζε να υπερασπίζεται μέχρι τέλους.

Από την πλούσια διαδρομή του αξίζει να θυμόμαστε τη συμβολή του σε σοβαρές μεταρρυθμίσεις όπως η είσοδος της κινητής τηλεφωνίας στη χώρα, η υπογραφή των έργων του Μετρό και της γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου, αλλά και η τολμηρή θεσμοθέτηση των πεζοδρομήσεων και της προστασίας των παραδοσιακών οικισμών.

Γνώρισα τον Στέφανο Μάνο ως στενό συνεργάτη του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και υπουργό της κυβέρνησής του. Διαπιστώνοντας από κοντά τη φιλελεύθερη σκέψη του, όσο και τον κάποτε αιρετικό, όμως πάντοτε γόνιμο χαρακτήρα του. Γι' αυτό και συγκρατώ περισσότερο το έργο του, παρά τις κατά καιρούς κομματικές επιλογές του.

Σε κάθε περίπτωση, υπήρξε ένας πολιτικός αντισυμβατικός. Με θέσεις σύγχρονες και καταλυτικές, που πολλές φορές προπορεύονταν της εποχής του. Αξίζει, λοιπόν, να τον θυμόμαστε ως παρουσία με τη δική της προσφορά στην πολιτική ζωή της χώρας και στον δημόσιο διάλογο. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του».

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