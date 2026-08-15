Δεκαπενταύγουστος: Τα μηνύματα των πολιτικών αρχηγών - «Ημέρα βαθιά ριζωμένη στην παράδοση»

Τα δικά τους μηνύματα για τον Δεκαπενταύγουστο και την εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου έδωσαν στη δημοσιότητα πολιτικοί αρχηγοί και κόμματα, απευθύνοντας ευχές στους πολίτες και αναδεικνύοντας έννοιες όπως η αλληλεγγύη, η ενότητα, η υγεία και η ειρήνη.

Ο Δεκαπενταύγουστος, μία από τις σημαντικότερες εορτές της Ορθοδοξίας, αποτέλεσε παράλληλα αφορμή για αναφορές στην παράδοση και τη συλλογική μνήμη, αλλά και για μηνύματα με κοινωνικό και πολιτικό περιεχόμενο, με τους εκπροσώπους των κομμάτων να στέλνουν τις δικές τους ευχές για τη σημερινή ημέρα.

Ανδρουλάκης: «Να στεκόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον»

Στην αξία της αλληλεγγύης και της ενότητας εστίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.

«Σήμερα, με κατάνυξη γιορτάζουμε σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας την Κοίμηση της Θεοτόκου. Χρόνια πολλά σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Ελληνες απανταχού της γης. Εύχομαι υγεία και ευημερία σε κάθε οικογένεια», ανέφερε.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στάθηκε ιδιαίτερα στο κοινωνικό μήνυμα της εορτής: «Ας κρατήσουμε από τη σημερινή μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας το βαθύτερο μήνυμά της: να στεκόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον, με αλληλεγγύη και ανθρωπιά».

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«Με ελπίδα και ενότητα, μπορούμε να χτίσουμε μια Ελλάδα πιο δυνατή και μια κοινωνία πιο δίκαιη», κατέληξε.

Δούρου: «Ημέρα βαθιά ριζωμένη στην παράδοση»

Στην παράδοση και τη συλλογική μνήμη αναφέρθηκε η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου.

«Ο Δεκαπενταύγουστος είναι μια ημέρα βαθιά ριζωμένη στην παράδοση και τη συλλογική μνήμη του λαού μας. Σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τα νησιά μέχρι τα ορεινά χωριά μας, οι άνθρωποι ανταμώνουν, μοιράζονται, γιορτάζουν και κρατούν ζωντανές μακραίωνες παραδόσεις», ανέφερε.

Η Ρένα Δούρου ευχήθηκε «σε όλες και όλους υγεία, δύναμη και ειρήνη» και ιδιαίτερα σε όσους γιορτάζουν «χρόνια πολλά, με αγάπη και όμορφες στιγμές δίπλα στους ανθρώπους τους».

Το μήνυμα της ΝΙΚΗΣ

Με αναφορά στην Παναγία και στην προστασία της χώρας και της οικογένειας έστειλε το δικό της μήνυμα η ΝΙΚΗ.

«Σήμερα, η καρδιά μας στρέφεται στην Παναγία. Στη Μητέρα, την παρηγοριά και την ελπίδα του λαού μας», αναφέρει το κόμμα στην ανακοίνωσή του.

«Παναγία μας, σκέπε την Ελλάδα και τις οικογένειές μας. Χρόνια πολλά σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Ελληνες», καταλήγει.

Κωνσταντοπούλου: «Με αλληλεγγύη στους ανθρώπους που μας έχουν ανάγκη»

Στην αγάπη, την αλληλεγγύη και τη δύναμη εστίασε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, στο μήνυμά της.

«Καλό Δεκαπενταύγουστο σε όλες και όλους! Με υγεία, αγάπη, χαρά, όμορφες στιγμές και με αλληλεγγύη στους ανθρώπους που μας έχουν ανάγκη», ανέφερε.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έκανε παράλληλα αναφορά στην προστασία των ζώων και της χώρας: «Με αγάπη για όλα τα πλάσματα της γης και για την υπέροχη χώρα μας, που μας χρειάζεται…».

«Να είμαστε δυνατοί και δυνατές, για να υπερασπιστούμε όλα όσα είμαστε ταγμένοι να διαφυλάξουμε», κατέληξε.