Τα έκτακτα δρομολόγια της SEAJETS από Πειραιά και Λαύριο
Ποια πλοία θα αναχωρήσουν κανονικά
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Δείτε παρακάτω τα δρομολόγια της SEAJETS που θα εκτελεστούν τις επόμενες ώρες σήμερα, Σάββατο 15/08/2026, καθώς νωρίτερα υπήρξε απαγορευτικό απόπλου.
Αναχωρήσεις Από Πειραιά:
WORLDCHAMPION JET στις 11.30 για Πάρο – Νάξο – Σαντορίνη – Ηράκλειο
CHAMPION JET 2 στις 14.00 για Σύρο – Τήνο – Μύκονο
EUROCHAMPION JET στις 15.00 για Σύρο – Μύκονο – Πάρο – Νάξο – Ίο – Σαντορίνη
CHAMPION JET 1 στις 15.00 για Κύθνο – Σέριφο – Σίφνο – Κίμωλο – Μήλο
Αναχωρήσεις Από Λαύριο:
TERA JET 2 στις 15.00 για Τήνο – Μύκονο
SUPERSTAR στις 15.00 για Άνδρο – Τήνο
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:16 ∙ ΑΠΟΨΕΙΣ
Η εξοχική κατοικία με τη σεζόν γίνεται ολοένα και πιο δυσεύρετη
11:24 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Μύκονος: Πλήθος κόσμου στο πανηγύρι της Παναγιάς Τουρλιανής
11:13 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Φέτος θα κυριαρχήσω…»
10:58 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΥΠΕΞ: «Η Παναγία εμπνέει και ενώνει διαχρονικά τους Έλληνες»
10:37 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Κάθε πότε πρέπει να περνάει ΚΤΕΟ το όχημά σας
10:17 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Πέθανε ο Στέφανος Μάνος σε ηλικία 87 ετών
20:26 ∙ WHAT THE FACT