Τα έκτακτα δρομολόγια της SEAJETS από Πειραιά και Λαύριο

Δείτε παρακάτω τα δρομολόγια της SEAJETS που θα εκτελεστούν τις επόμενες ώρες σήμερα, Σάββατο 15/08/2026, καθώς νωρίτερα υπήρξε απαγορευτικό απόπλου.

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