Τα έκτακτα δρομολόγια της SEAJETS από Πειραιά και Λαύριο

Ποια πλοία θα αναχωρήσουν κανονικά 

Σωτήρης Σκουλούδης, Επιμέλεια

Τα έκτακτα δρομολόγια της SEAJETS από Πειραιά και Λαύριο
ΕΛΛΑΔΑ
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Δείτε παρακάτω τα δρομολόγια της SEAJETS που θα εκτελεστούν τις επόμενες ώρες σήμερα, Σάββατο 15/08/2026, καθώς νωρίτερα υπήρξε απαγορευτικό απόπλου.

Αναχωρήσεις Από Πειραιά:

WORLDCHAMPION JET στις 11.30 για Πάρο – Νάξο – Σαντορίνη – Ηράκλειο

CHAMPION JET 2 στις 14.00 για Σύρο – Τήνο – Μύκονο

EUROCHAMPION JET στις 15.00 για Σύρο – Μύκονο – Πάρο – Νάξο – Ίο – Σαντορίνη

CHAMPION JET 1 στις 15.00 για Κύθνο – Σέριφο – Σίφνο – Κίμωλο – Μήλο

Αναχωρήσεις Από Λαύριο:

TERA JET 2 στις 15.00 για Τήνο – Μύκονο

SUPERSTAR στις 15.00 για Άνδρο – Τήνο

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