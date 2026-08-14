Έδεσσα: Νεκρός ο 31χρονος που αγνοείτο από τις 6 Αυγούστου – Τραγική κατάληξη στις έρευνες
Η σορός του εντοπίστηκε στην περιοχή Πλατάνη – Τα αίτια του θανάτου διερευνώνται
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Τραγικό τέλος είχε η εξαφάνιση του 31χρονου Ραφαήλ – Γεωργίου Καραΐτσου στην Έδεσσα, που είχε χαθεί στις 6 Αυγούστου.
Η υπόθεση είχε συγκλονίσει την τοπική κοινωνία.
Όπως αναφέρει το «Χαμόγελο του Παιδιού», η εξαφάνιση του 31χρονου δηλώθηκε στις Αρχές της Έδεσσας στις 6 Αυγούστου.
Η αναζήτηση του νεαρού έληξε με τραγικό τρόπο, προκαλώντας βαθιά θλίψη στους συγγενείς και τους φίλους του που τον αναζητούσαν.
Η σορός του βρέθηκε στην περιοχή Πλατάνη, ενώ τα αίτια του θανάτου διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.
Ο Καραΐτσος Ραφαήλ – Γεώργιος είχε εξαφανιστεί στις 6 Αυγούστου, στις 15:00, από το χωριό Μεσημέρι της Έδεσσας.
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