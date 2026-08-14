Χρήστου και Ντουντουνάκη μία «ανάσα» από το βάθρο, Σίσκος με ρεκόρ: Η ελληνική βραδιά στο Παρίσι

Με τέσσερις παρουσίες σε τελικούς και ημιτελικούς, πανελλήνια ρεκόρ, μεγάλες κούρσες και μία σειρά από επιδόσεις που επιβεβαιώνουν ότι η ελληνική κολύμβηση παραμένει σε υψηλό ευρωπαϊκό επίπεδο, εξελίχθηκε η σημερινή (14/08) μέρα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης που διεξάγεται στο Παρίσι.

Η βραδιά της 14ης Αυγούστου είχε έντονο ελληνικό χρώμα, με τον Απόστολο Χρήστου να «αγγίζει» το μετάλλιο στα 50 μέτρα ύπτιο, την Άννα Ντουντουνάκη να καταλαμβάνει την 4η θέση στα 100 μέτρα πεταλούδα, τη Γεωργία Δαμασιώτη να ολοκληρώνει την ίδια κούρσα στην 8η θέση, τον Απόστολο Σίσκο να εξασφαλίζει την παρουσία στον τελικό των 200 μέτρων πεταλούδα και τη Νικόλ Παυλοπούλου να παίρνει την πρόκριση στα ημιτελικά των 200 μέτρων μεικτή ατομική με πανελλήνιο ρεκόρ.

Χρήστου: Τέταρτος με πανελλήνιο ρεκόρ και μία «ανάσα» μακριά από το βάθρο

Ο Απόστολος Χρήστου πραγματοποίησε μία από τις σημαντικότερες εμφανίσεις της ελληνικής ομάδας στα 50 μέτρα ύπτιο. Ο Έλληνας πρωταθλητής τερμάτισε 4ος στον τελικό, καταγράφοντας χρόνο 24.15, επίδοση που αποτέλεσε νέο πανελλήνιο ρεκόρ, αλλά δεν ήταν αρκετή για να τού χαρίσει ένα μετάλλιο.

Η μάχη για το βάθρο κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Το χρυσό μετάλλιο πήρε ο Μίροσλαβ Κνέντλα με 24.11, το ασημένιο ο Κλίμεντ Κολέσνικοφ με 24.12, ενώ, ο Πάβελ Σαμουσένκο κατέκτησε το χάλκινο με 24.14. Ο Χρήστου έμεινε μόλις ένα εκατοστό του δευτερολέπτου μακριά από το μετάλλιο.

Ντουντουνάκη: Τέταρτη στην Ευρώπη και νέο πανελλήνιο ρεκόρ στον ημιτελικό

Στα 100 μέτρα πεταλούδα, η Άννα Ντουντουνάκη έδωσε μία ακόμη μεγάλη μάχη σε κορυφαίο ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια τερμάτισε 4η με 57.10, χάνοντας το χάλκινο μετάλλιο, αλλά επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική αγωνιστική της κατάσταση.

Η πορεία της μέχρι τον τελικό είχε ήδη καταγράψει ένα σημαντικό ορόσημο: Στον ημιτελικό, είχε σημειώσει 56.99, επίδοση που αποτέλεσε νέο πανελλήνιο ρεκόρ και τής χάρισε την τρίτη καλύτερη πρόκριση.

Στον τελικό, η Ντουντουνάκη ξεκίνησε δυνατά, αλλά δεν κατάφερε να επαναλάβει την επίδοση του ημιτελικού. Το 57.10 την έφερε πίσω από τις Ρος Βανότερνταϊκ, Αντζελίνα Κέλερ και Ντάρια Κλεπίκοβα.

Η σπουδαία αθλήτρια, εμφανώς συγκινημένη μετά την κούρσα, στάθηκε στη σημασία του επιτεύγματος. Όπως εξήγησε, είχε δουλέψει με στόχο ένα μετάλλιο και έναν χρόνο κάτω από τα 57 δευτερόλεπτα, όμως, παρά την απώλεια του βάθρου δήλωσε υπερήφανη για το γεγονός ότι στα 30 της χρόνια συνεχίζει να καταρρίπτει πανελλήνια ρεκόρ και να αγωνίζεται για έκτη φορά σε τελικό ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.

«Δυστυχώς, δεν ήρθε στη σημερινή κούρσα ο χρόνος που θα μου έδινε το χάλκινο», τόνισε.

Στον ίδιο τελικό αγωνίστηκε και η Γεωργία Δαμασιώτη, η οποία τερμάτισε στην 8η θέση με 57.72, συμπληρώνοντας μια διπλή ελληνική παρουσία στον τελικό των 100 μέτρων πεταλούδα.

Σίσκος: Πανελλήνιο ρεκόρ και θέση στον τελικό των 200 μέτρων πεταλούδα

Ο Απόστολος Σίσκος συνεχίζει να εντυπωσιάζει στο Παρίσι. Ο Έλληνας κολυμβητής εξασφάλισε την πρόκριση στον τελικό των 200 μέτρων πεταλούδα, πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση στον ημιτελικό, δύο εικοσιτετράωρα μετά την κατάκτηση του αργυρού μεταλλίου στα 200 μέτρα ύπτιο.

Με επίδοση 1:55.55, ο Σίσκος κατέγραψε νέο πανελλήνιο ρεκόρ και πήρε την πρόκριση με τον έκτο καλύτερο χρόνο. Στον τελικό θα βρεθεί αντιμέτωπος με κορυφαία ονόματα του αγωνίσματος, μεταξύ των οποίων και ο Λεόν Μαρσάν.

Παυλοπούλου: Νέο πανελλήνιο ρεκόρ και ημιτελικός στα 200 μέτρα μεικτή

Άκρως θετική ήταν και η παρουσία της Νικόλ Παυλοπούλου στα 200 μέτρα μεικτή ατομική. Η Ελληνίδα κολυμβήτρια προκρίθηκε στα ημιτελικά με χρόνο 2:12.51, καταγράφοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ κι επιβεβαιώνοντας ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση στη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Το πρωί, οι Βαγγέλης Ντούμας και Μάριος Ζαφειρόπουλος έμειναν εκτός ημιτελικού στα 50 μέτρα πρόσθιο, ενώ, την ίδια κατάληξη είχε και η προσπάθεια της Ελένης Αντωνιάδου στα προκριματικά των 100 μέτρων ύπτιο.