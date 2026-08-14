Η Παναγία στο Κοράνι: Γιατί οι μουσουλμάνοι τιμούν την Μητέρα του Χριστού

Η Μαρία (αραβική: مريم; Marīam), η μητέρα του Ιησού (عيسى;'Īsā) τιμάται στο Ισλάμ

Ανθή Κουρεντζή

Η Παναγία στο Κοράνι: Γιατί οι μουσουλμάνοι τιμούν την Μητέρα του Χριστού
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Μαρία, μητέρα του Ιησού, τιμάται ιδιαίτερα στο Ισλάμ και αναφέρεται περισσότερο στο Κοράνι παρά στην Καινή Διαθήκη.
  • Είναι η μόνη γυναίκα που αναφέρεται με το όνομά της στο Κοράνι και θεωρείται εκλεκτή από τον Αλλάχ πάνω από όλες τις γυναίκες.
  • Το Κοράνι περιγράφει τη γέννησή της, την αφιέρωσή της στον ναό και τον Ευαγγελισμό της από τον άγγελο Γαβριήλ ως σημαντικά θαύματα.
  • Η Μαρία έχει πολλούς αραβικούς τίτλους στο Κοράνι που υπογραμμίζουν την πίστη, την αφοσίωση και την υποταγή της στον Αλλάχ.
  • Η ιστορία της οικογένειάς της, συμπεριλαμβανομένων των γονέων της Ιωακείμ και Άννας, αναφέρεται επίσης στο Κοράνι με έμφαση στην προσευχή και την προστασία από το σατανά.
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Ολόκληρη η Χριστιανοσύνη τιμά αύριο την Παναγία, αλλά εντύπωση προκαλεί ο σεβασμός των μουσουλμάνων προς το πρόσωπό της.

Η Μαρία (αραβική: مريم; Marīam), η μητέρα του Ιησού (عيسى;'Īsā) τιμάται στο Ισλάμ. Είναι μία από τις πιο σημαντικές και δίκαιες γυναίκες στο Ισλάμ. Αναφέρεται στο Κοράνιο περισσότερο από ότι στην Καινή Διαθήκη (Βίβλος). Είναι η μόνη γυναίκα που αναφέρεται στο Κοράνι. Πολλές μουσουλμανές γυναίκες την βλέπουν σαν παράδειγμα. Σύμφωνα με το Κοράνι, ο Αλλάχ (Θεός) επέλεξε τη Μαρία πάνω από όλες τις γυναίκες όλων των εθνών.

Το Κοράνι αναφέρει:

"Βλέπω! οι άγγελοι είπαν: Ω Μαρία, ο Αλλάχ σε εξέλεξε πάνω από τις γυναίκες όλων των εθνών"-Quran, sura 3 (ΑΙ Imran), ayah 42.

Η Μαρία αναφέρεται συχνά στο Κοράνι. Η αφήγηση της ζωής της εμφανίζεται στα πρώτα κεφάλαια. Το δέκατο ένατο κεφάλαιο είναι το όνομά της. Το κεφάλαιο ονομάζεται Maryam.

Στο Κοράνι, η Μαρία πιστεύεται ότι ήρθε από τον οίκο Αμράν.

Η γέννηση της Παναγίας αναφέρεται στο Κοράνι σε διάφορα κεφάλαια. Ο πατέρας της Ιωακείμ (αραβικά: يواكيم; Imran) και η μητέρα της Άννα (آن; Hannah) αναφέρονται επίσης στο Κοράνι. Το Κοράνι λέει ότι ο Ιωακείμ και η Άννα ήταν ηλικιωμένοι και δεν είχαν παιδιά για χρόνια. Μια μέρα η Άννα είδε ένα πουλί να ταΐζει ένα νεογνό. Βλέποντας αυτό, η Άννα θέλησε ένα παιδί για τον εαυτό της. Προσευχήθηκε στον Αλλάχ για ένα παιδί. Υποσχέθηκε ότι αν απαντηθούν οι προσευχές της, η ζωή του παιδιού της θα αφιερωθεί στην υπηρεσία του Αλλάχ. Η Άννα προσευχήθηκε επίσης για το παιδί της να προστατεύεται από την «αφή» του Σατανά (إبليس; Iblīs).

Το Κοράνι λέει ότι η Μαρία μεγάλωσε στο ναό της προσευχής και είχε μια ιδιαίτερη θέση στο ναό.

Η γέννηση του Ιησού και ο Ευαγγελισμός της Μαρίας είναι πολύ σημαντικά για το Ισλάμ. Θεωρούνται ως μερικά από τα σημαντικότερα θαύματα του Αλλάχ. Η πρώτη αναφορά στον Ευαγγελισμό μετά τη Γέννηση του Ιησού βρίσκεται στη σούρα 19 (Maryam) ayah 20. Το Κοράνι μας λέει ότι ο Άγγελος Γαβριήλ (Αραβικός: الروح القدس, al-Ruḥ al-Quds, Jibra'il) ήρθε στην Παναγία και της είπε ότι σύντομα θα ήταν έγκυος με ένα ιερό παιδί. Η Παναγία ρώτησε πώς θα μπορούσε να μείνει έγκυος όταν κανείς δεν την είχε αγγίξει. Ο Άγγελος Γαβριήλ απάντησε ότι τίποτα δεν είναι αδύνατο για τον Αλλάχ, και ότι η Γέννηση του Ιησού θα ήταν ένα σημάδι για όλη την ανθρωπότητα. Η γέννηση αναφέρεται αργότερα στη σούρα 66 (At-Tahrim) ayah 12, όπου το Κοράνι λέει ότι η Παναγία παρέμεινε καθαρή ενώ ο Αλλάχ δημιούργησε τον Ιησού μέσα στη μήτρα της.

Αραβικούς τίτλους
Qānitah: Η Μαρία ονομάζεται με αυτό το όνομα στη σούρα 66:12. Αναφέρεται στη Μαρία που περνάει την παιδική της ηλικία στο Ναό της Προσευχής.
Siddiqah: Η Μαρία ονομάζεται έτσι δύο φορές στη σούρα 5 (Al-Ma'ida), από 73-75. Σημαίνει "αυτή που επιβεβαιώνει την αλήθεια ή εκείνη που έχει πίστη".
Sājidah: Η Μαρία ονομάζεται με αυτό το όνομα στο Κοράνι. Σημαίνει "αυτή που προσβλέπει στον Θεό (Αλλάχ) στη λατρεία". Το Κοράνιο δηλώνει ότι η Μαίρη υποτάχθηκε στον Αλλάχ:
Rāki'ah: Η Μαρία ονομάζεται επίσης με αυτό το όνομα στο Κοράνι. "Σημαίνει αυτή που έρχεται υπό τον Θεό (Αλλάχ) στη λατρεία".

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