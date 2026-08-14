Η Παναγία στο Κοράνι: Γιατί οι μουσουλμάνοι τιμούν την Μητέρα του Χριστού

Snapshot Η Μαρία, μητέρα του Ιησού, τιμάται ιδιαίτερα στο Ισλάμ και αναφέρεται περισσότερο στο Κοράνι παρά στην Καινή Διαθήκη.

Είναι η μόνη γυναίκα που αναφέρεται με το όνομά της στο Κοράνι και θεωρείται εκλεκτή από τον Αλλάχ πάνω από όλες τις γυναίκες.

Το Κοράνι περιγράφει τη γέννησή της, την αφιέρωσή της στον ναό και τον Ευαγγελισμό της από τον άγγελο Γαβριήλ ως σημαντικά θαύματα.

Η Μαρία έχει πολλούς αραβικούς τίτλους στο Κοράνι που υπογραμμίζουν την πίστη, την αφοσίωση και την υποταγή της στον Αλλάχ.

Η ιστορία της οικογένειάς της, συμπεριλαμβανομένων των γονέων της Ιωακείμ και Άννας, αναφέρεται επίσης στο Κοράνι με έμφαση στην προσευχή και την προστασία από το σατανά. Snapshot powered by AI

Ολόκληρη η Χριστιανοσύνη τιμά αύριο την Παναγία, αλλά εντύπωση προκαλεί ο σεβασμός των μουσουλμάνων προς το πρόσωπό της.

Η Μαρία (αραβική: مريم; Marīam), η μητέρα του Ιησού (عيسى;'Īsā) τιμάται στο Ισλάμ. Είναι μία από τις πιο σημαντικές και δίκαιες γυναίκες στο Ισλάμ. Αναφέρεται στο Κοράνιο περισσότερο από ότι στην Καινή Διαθήκη (Βίβλος). Είναι η μόνη γυναίκα που αναφέρεται στο Κοράνι. Πολλές μουσουλμανές γυναίκες την βλέπουν σαν παράδειγμα. Σύμφωνα με το Κοράνι, ο Αλλάχ (Θεός) επέλεξε τη Μαρία πάνω από όλες τις γυναίκες όλων των εθνών.

Το Κοράνι αναφέρει:

"Βλέπω! οι άγγελοι είπαν: Ω Μαρία, ο Αλλάχ σε εξέλεξε πάνω από τις γυναίκες όλων των εθνών"-Quran, sura 3 (ΑΙ Imran), ayah 42.

Η Μαρία αναφέρεται συχνά στο Κοράνι. Η αφήγηση της ζωής της εμφανίζεται στα πρώτα κεφάλαια. Το δέκατο ένατο κεφάλαιο είναι το όνομά της. Το κεφάλαιο ονομάζεται Maryam.

Στο Κοράνι, η Μαρία πιστεύεται ότι ήρθε από τον οίκο Αμράν.

Η γέννηση της Παναγίας αναφέρεται στο Κοράνι σε διάφορα κεφάλαια. Ο πατέρας της Ιωακείμ (αραβικά: يواكيم; Imran) και η μητέρα της Άννα (آن; Hannah) αναφέρονται επίσης στο Κοράνι. Το Κοράνι λέει ότι ο Ιωακείμ και η Άννα ήταν ηλικιωμένοι και δεν είχαν παιδιά για χρόνια. Μια μέρα η Άννα είδε ένα πουλί να ταΐζει ένα νεογνό. Βλέποντας αυτό, η Άννα θέλησε ένα παιδί για τον εαυτό της. Προσευχήθηκε στον Αλλάχ για ένα παιδί. Υποσχέθηκε ότι αν απαντηθούν οι προσευχές της, η ζωή του παιδιού της θα αφιερωθεί στην υπηρεσία του Αλλάχ. Η Άννα προσευχήθηκε επίσης για το παιδί της να προστατεύεται από την «αφή» του Σατανά (إبليس; Iblīs).

Το Κοράνι λέει ότι η Μαρία μεγάλωσε στο ναό της προσευχής και είχε μια ιδιαίτερη θέση στο ναό.

Η γέννηση του Ιησού και ο Ευαγγελισμός της Μαρίας είναι πολύ σημαντικά για το Ισλάμ. Θεωρούνται ως μερικά από τα σημαντικότερα θαύματα του Αλλάχ. Η πρώτη αναφορά στον Ευαγγελισμό μετά τη Γέννηση του Ιησού βρίσκεται στη σούρα 19 (Maryam) ayah 20. Το Κοράνι μας λέει ότι ο Άγγελος Γαβριήλ (Αραβικός: الروح القدس, al-Ruḥ al-Quds, Jibra'il) ήρθε στην Παναγία και της είπε ότι σύντομα θα ήταν έγκυος με ένα ιερό παιδί. Η Παναγία ρώτησε πώς θα μπορούσε να μείνει έγκυος όταν κανείς δεν την είχε αγγίξει. Ο Άγγελος Γαβριήλ απάντησε ότι τίποτα δεν είναι αδύνατο για τον Αλλάχ, και ότι η Γέννηση του Ιησού θα ήταν ένα σημάδι για όλη την ανθρωπότητα. Η γέννηση αναφέρεται αργότερα στη σούρα 66 (At-Tahrim) ayah 12, όπου το Κοράνι λέει ότι η Παναγία παρέμεινε καθαρή ενώ ο Αλλάχ δημιούργησε τον Ιησού μέσα στη μήτρα της.

Αραβικούς τίτλους

Qānitah: Η Μαρία ονομάζεται με αυτό το όνομα στη σούρα 66:12. Αναφέρεται στη Μαρία που περνάει την παιδική της ηλικία στο Ναό της Προσευχής.

Siddiqah: Η Μαρία ονομάζεται έτσι δύο φορές στη σούρα 5 (Al-Ma'ida), από 73-75. Σημαίνει "αυτή που επιβεβαιώνει την αλήθεια ή εκείνη που έχει πίστη".

Sājidah: Η Μαρία ονομάζεται με αυτό το όνομα στο Κοράνι. Σημαίνει "αυτή που προσβλέπει στον Θεό (Αλλάχ) στη λατρεία". Το Κοράνιο δηλώνει ότι η Μαίρη υποτάχθηκε στον Αλλάχ:

Rāki'ah: Η Μαρία ονομάζεται επίσης με αυτό το όνομα στο Κοράνι. "Σημαίνει αυτή που έρχεται υπό τον Θεό (Αλλάχ) στη λατρεία".

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