Συγκίνησε ο αρχηγός της εθνικής μπάσκετ με αμαξίδιο: Χόρεψε ζεϊμπέκικο και κέρδισε το χειροκρότημα
Χόρεψε ζεϊμπέκικο και κέρδισε το χειροκρότημα όλων
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Μια ξεχωριστή και ιδιαίτερη στιγμή εκτυλίχθηκε σε ζωντανή μουσική εκδήλωση, με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Γιώργο Παπαδόπουλο, αρχηγό της Εθνικής Ελλάδας μπάσκετ με αμαξίδιο.
Δείτε το βίντεο στο daynight.gr.
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