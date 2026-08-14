Συγκίνησε ο αρχηγός της εθνικής μπάσκετ με αμαξίδιο: Χόρεψε ζεϊμπέκικο και κέρδισε το χειροκρότημα

Μια ξεχωριστή και ιδιαίτερη στιγμή εκτυλίχθηκε σε ζωντανή μουσική εκδήλωση, με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Γιώργο Παπαδόπουλο, αρχηγό της Εθνικής Ελλάδας μπάσκετ με αμαξίδιο.

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