Αλίκη Βουγιουκλάκη: Το σπάνιο στιγμιότυπο από την επίσκεψή της στην Παναγιά της Τήνου με τον γιο της

Η οικογενειακή φωτογραφία που είδε το «φως» της δημοσιότητας έπειτα από 56 χρόνια

Ανθή Κουρεντζή

Αλίκη Βουγιουκλάκη: Το σπάνιο στιγμιότυπο από την επίσκεψή της στην Παναγιά της Τήνου με τον γιο της
LIFESTYLE
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  • Το 1970 ο φωτογράφος Κλεισθένης τράβηξε μια σπάνια φωτογραφία της Αλίκης Βουγιουκλάκη με τον γιο της μέσα στον Ιερό Ναό της Παναγίας στην Τήνο, που παρέμεινε αδημοσίευτη για 56 χρόνια.
  • Η Αλίκη Βουγιουκλάκη επισκέφθηκε την Παναγία της Τήνου τον Αύγουστο του 1968 για να ζητήσει βοήθεια ώστε να αποκτήσει παιδί.
  • Μετά τη γέννηση του γιου της το 1969, επέστρεψε στην Τήνο το 1970 για να εκπληρώσει το τάμα της και να βαφτίσει το παιδί της στον ναό της Μεγαλόχαρης.
  • Η φωτογραφία αποκαλύφθηκε από τον γιο της, Γιάννη Παπαμιχαήλ, λίγες ώρες πριν τον Δεκαπενταύγουστο, φέρνοντας στο φως μια προσωπική και λιγότερο γνωστή πτυχή της ζωής της ηθοποιού.
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Ένα σπάνιο φωτογραφικό ντοκουμέντο από τον Αύγουστο του 1970 με τη μητέρα του, Αλίκη Βουγιουκλάκη μοιράστηκε στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media ο Γιάννης Παπαμιχαήλ, λίγες ώρες πριν τον Δεκαπενταύγουστο.

Στο ασπρόμαυρο στιγμιότυπο φαίνεται η δημοφιλής ηθοποιός μέσα στον Ιερό Ναό της Παναγίας Ευαγγελίστριας στην Τήνο, κρατώντας στην αγκαλιά της τον μικρό τότε Γιάννη.

Τη φωτογραφία είχε τραβήξει ο Κλεισθένης, ο φωτογράφος που συνέδεσε το όνομά του με μερικά από τα πλέον χαρακτηριστικά πορτρέτα της Αλίκης. Ωστόσο, η συγκεκριμένη εικόνα παρέμεινε αδημοσίευτη για περισσότερες από πέντε δεκαετίες.

«Η μητέρα μου με εμένα αγκαλιά στον Ιερό Ναό Παναγίας Ευαγγελίστριας της Τήνου για προσκύνημα της Μεγαλόχαρης. Είχε επισκεφτεί τον Αύγουστο του 1968 την Παναγία της Τήνου για να ζητήσει τη βοήθεια της Μεγαλόχαρης για να αποκτήσει παιδί. Και όταν το 1969 γεννήθηκα, ένα χρόνο μετά στις 4 Ιουνίου του 1970 με πήγε με τον πατέρα μου και τους νονούς μου Τζέλλα και Φιλοποίμενα Φίνο και με βάπτισε εκπληρώνοντας το τάμα της στην Παναγία», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Γιάννης Παπαμιχαήλ.

Το τάμα της Αλίκης στη Μεγαλόχαρη

Πίσω από τη φωτογραφία κρύβεται μια ιδιαίτερα προσωπική ιστορία, την οποία αποκάλυψε ο ίδιος ο Γιάννης Παπαμιχαήλ.

Τον Αύγουστο του 1968, η Αλίκη Βουγιουκλάκη είχε επισκεφθεί την Παναγία της Τήνου και είχε προσευχηθεί στη Μεγαλόχαρη, ζητώντας τη βοήθειά της προκειμένου να πραγματοποιηθεί η μεγάλη επιθυμία της: να αποκτήσει ένα παιδί.

Έναν χρόνο αργότερα, το 1969, γεννήθηκε ο Γιάννης Παπαμιχαήλ, ο μοναχογιός της Αλίκης Βουγιουκλάκη και του Δημήτρη Παπαμιχαήλ.

Η ηθοποιός δεν ξέχασε το τάμα της. Στις 4 Ιουνίου 1970 επέστρεψε στην Τήνο μαζί με τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ και τους νονούς του παιδιού, Τζέλλα και Φιλοποίμενα Φίνο, για τη βάφτιση του μικρού Γιάννη και την εκπλήρωση της υπόσχεσης που είχε δώσει στην Παναγία.

Όπως έγραψε ο Γιάννης Παπαμιχαήλ στη λεζάντα της φωτογραφίας, η μητέρα του είχε ταξιδέψει στην Τήνο το καλοκαίρι του 1968 ζητώντας τη βοήθεια της Μεγαλόχαρης για να αποκτήσει παιδί και, μετά τη γέννησή του, επέστρεψε στο νησί για να εκπληρώσει το τάμα της.

Μια οικογενειακή στιγμή που έμεινε κρυφή για 56 χρόνια

Ήταν σε εκείνη την επίσκεψη του 1970 που ο φακός του Κλεισθένη απαθανάτισε την Αλίκη Βουγιουκλάκη με το μωρό της στην αγκαλιά, μέσα στον ναό της Μεγαλόχαρης.

Δεν πρόκειται απλώς για ακόμη μία φωτογραφία από το πλούσιο αρχείο της δημοφιλέστερης Ελληνίδας σταρ της εποχής της. Είναι ένα στιγμιότυπο που καταγράφει μια από τις πιο προσωπικές στιγμές της ζωής της: την επιστροφή της στον τόπο όπου δύο χρόνια νωρίτερα είχε προσευχηθεί να γίνει μητέρα.

Πενήντα έξι χρόνια αργότερα, η εικόνα βλέπει για πρώτη φορά το φως της δημοσιότητας μέσα από τον γιο της, αποκτώντας ακόμη μεγαλύτερο συμβολισμό καθώς δημοσιοποιείται παραμονές του Δεκαπενταύγουστου και επαναφέρει στο προσκήνιο μια λιγότερο γνωστή ιστορία της Αλίκης Βουγιουκλάκη, άρρηκτα δεμένη με την Τήνο και την Παναγία.

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