Πώς τα ξαναβρήκαν Τραμπ και Μασκ – Οι παρασκηνιακές διεργασίες και τα 100 εκατ. για τις εκλογές

Snapshot Ο Έλον Μασκ σχεδιάζει να δαπανήσει 100 εκατ. δολάρια για να υποστηρίξει τους Ρεπουμπλικάνους στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

Η επαναπροσέγγιση Τραμπ και Μασκ προέκυψε μετά από παρασκηνιακές διεργασίες και μεσολάβηση κοινών συμμάχων, όπως ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς και ο Ντοναλντ Τραμπ Τζούνιορ.

Η διάλυση της συμμαχίας τους το 2025 προκλήθηκε από πολιτικές διαφωνίες, αλλά η συμφιλίωση βασίστηκε σε πρακτικά κίνητρα και κοινά συμφέροντα.

Η συνεργασία τους έγινε δημόσια γνωστή τον Νοέμβριο του 2025, ενώ το 2026 ο Μασκ συνόδευσε τον Τραμπ σε επίσημη επίσκεψη στο Πεκίνο.

Ο Τραμπ αναφέρει σε ιδιωτικές συνομιλίες ότι η σχέση τους δεν θα επανέλθει στο παλιό επίπεδο, αλλά διατηρούν τακτική επικοινωνία για θέματα όπως η τεχνητή νοημοσύνη και η Κίνα. Snapshot powered by AI

Το παρασκήνιο που οδήγησε στην επαναπροσέγγιση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Έλον Μασκ αποκαλύπτει δημοσίευμα της αμερικανικής εφημερίδας Wall Street Journal.Μετά την εκλογή του Τραμπ στην αμερικανική προεδρία ο δισεκατομμυριούχος απολάμβανε τεράστιας επιρροής καθώς ανέλαβε το Τμήμα Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας (DOGE).

Ωστόσο, η συμμαχία τους κατέρρευσε τον Μάιο του 2025 μετά από πολιτικές διαφωνίες και συγκρούσεις. Ο Έλον Μασκ επιτέθηκε σφοδρά στο πακέτο φορολογικών και δημοσιονομικών μέτρων του Τραμπ και τον κατηγόρησε ότι επιδεινώνει το ομοσπονδιακό έλλειμμα. Ο Τραμπ αντέδρασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, απειλώντας να καταργήσει τις υποχρεωτικές διατάξεις για τα ηλεκτρικά οχήματα και να επανεξετάσει τις συμβάσεις του αμερικανικού δημοσίου με την SpaceX του Μασκ.

Ο δισεκατομμυριούχος αντεπιτέθηκε με διάφορους υπαινιγμούς για τα αρχεία του Τζέφρι Έπσταϊν και φάνηκε να ευνοεί την ιδέα ίδρυσης ενός νέου κόμματος. Το ρήγμα στις σχέσεις Μασκ – Τραμπ απαιτούσε μια διακριτική και επίμονη προσπάθεια από κοινούς συμμάχους, οι οποίοι λειτούργησαν ως γέφυρες επικοινωνίας μέσω παρασκηνιακών διαύλων, σύμφωνα με την Wall Street Journal και τους New York Times.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Tesla, Έλον Μασκ, μιλούν στους δημοσιογράφους ενώ κάθονται σε ένα όχημα Tesla έξω από τον Λευκό Οίκο τον Μάρτιο του 2025 στην Ουάσινγκτον Associated Press

Οι μεσάζοντες

Συγκεκριμένα ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο, αφού διατήρησε ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας απευθείας με τον Μασκ και τον στενό του κύκλο, προκειμένου να αμβλύνει τις πολιτικές εντάσεις. Επίσης ο πρωτότοκος γιος του Τραμπ, ο Ντοναλντ Τραμπ Τζούνιορ κινήθηκε στο παρασκήνιο προκειμένου να βρεθεί ένα κοινό έδαφος μεταξύ των δύο ανδρών.

Ο Τσάρλι Κερκ, από τα πλέον αναγνωρίσιμα στελέχη του κινήματος MAGA, επιχείρησε πριν την δολοφονία του να αποκαταστήσει τις σχέσεις Μασκ και Τραμπ. «Η επανασύνδεση προωθήθηκε επίσης από μια απροσδόκητη τραγωδία: τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, ο οποίος είχε περάσει τους μήνες πριν από το θάνατό του προσπαθώντας να αποκαταστήσει τη σχέση», σημείωσε η Wall Street Journal.

Η βελτίωση στις σχέσεις των δύο ανδρών έγινε δημόσια γνωστή τον Νοέμβριο του 2025, κατά τη διάρκεια ενός δείπνου υψηλού προφίλ στον Λευκό Οίκο, στο οποίο παρευρέθηκαν διεθνείς ηγέτες και διευθύνοντες σύμβουλοι εταιρειών τεχνολογίας. Ο Τραμπ ανέφερε ανοιχτά το όνομα του Μασκ κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ενώ ο Μασκ ευχαρίστησε δημόσια τον Αμερικανό πρόεδρο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τη συμβολή του στη χώρα.

Φωτ. Αρχείου - Ο Έλον Μασκ στη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ινδό πρωθυπουργό, Ναρέντρα Μόντι, στο Οβάλ γραφείο του Λευκού Οίκου, στις 13 Φεβρουαρίου 2025. (Photo/Alex Brandon, File) AP

Τι λέει ο Τραμπ σε ιδιωτικές συζητήσεις

Η συμφιλίωση οφείλεται σε πρακτικά κίνητρα καθώς το διακύβευμα είναι υψηλό και για τις δύο πλευρές. Για τον Τραμπ, σημαίνει ότι το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα εξασφάλισε έναν ισχυρό οικονομικό σύμμαχο, που είναι ικανός να ξοδέψει τεράστια κεφάλαια στις ενδιάμεσες εκλογές για το Κογκρέσο. Μάλιστα ο Μασκ φέρεται να είναι έτοιμος να ρίξει στην εκλογική μάχη 100 εκατ. δολάρια προκειμένου να βοηθήσει τους Ρεπουμπλικάνους στις εκλογές του Νοεμβρίου.

Για τον Μασκ η διατήρηση στενών σχέσεων με τον Λευκό Οίκο προστατεύει τις κρίσιμες ομοσπονδιακές συμβάσεις της SpaceX και διασφαλίζει ότι θα έχει επιρροή σε θέματα τεχνητής νοημοσύνης και της εγχώριας βιομηχανίας.

Μέχρι τον Μάιο του 2026, η συνεργασία αυτή είχε γίνει πλέον εμφανής, όταν ο Μασκ συνόδευσε τον Τραμπ και τους υπουργούς του στο «Air Force One» για μια επίσημη διπλωματική επίσκεψη στο Πεκίνο. Μάρτυρες ανέφεραν ότι η ατμόσφαιρα ήταν φιλική, με τον Μασκ να παρουσιάζει σχέδια για νέα εργοστάσια στις ΗΠΑ και τον Τραμπ να ρωτάει για τον μικρό γιο του Μασκ.

Η σκηνή αυτή αποτέλεσε το αποκορύφωμα μιας προσπάθειας που διήρκεσε σχεδόν ένα χρόνο για την επανασύνδεση του Τραμπ και του Μασκ, μετά τη διάλυση μιας από τις πιο ασυνήθιστες και σημαντικές πολιτικές συμμαχίες στη σύγχρονη αμερικανική ιστορία.

Σύμφωνα με συνεργάτες του Αμερικανού προέδρου που επικαλείται η Wall Street Journal, ο Τραμπ φέρεται να λέει σε ιδιωτικές συζητήσεις ότι αυτός και ο Μασκ δεν θα είναι ποτέ τόσο κοντά όσο ήταν κάποτε. Ωστόσο, επικοινωνούν ξανά, περίπου μία φορά το μήνα και συζητούν για την τεχνητή νοημοσύνη, την Κίνα και τα παγκόσμια γεγονότα, ανέφεραν άτομα που έχουν γνώση των συνομιλιών.