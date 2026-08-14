Στο Ισραήλ ο γαμπρός του Τραμπ για το αμερικανικό σχέδιο για τη Γάζα

Ο Τζάρεντ Κούσνερ θα προσπαθήσει να αμβλύνει τις διαφορές προκειμένου το Τελ Αβίβ να συμφωνήσει

Εύη Απολλωνάτου

Στο Ισραήλ ο γαμπρός του Τραμπ για το αμερικανικό σχέδιο για τη Γάζα
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Τζάρεντ Κούσνερ θα ταξιδέψει στο Ισραήλ για να μεσολαβήσει και να μειώσει τις διαφορές σχετικά με το αμερικανικό σχέδιο για τη Γάζα.
  • Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου απέρριψε το αμερικανικό σχέδιο που προβλέπει τον αφοπλισμό της Χαμάς και την αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα.
  • Το Ισραήλ θέτει ως προϋπόθεση για αποχώρηση τον «πραγματικό» αφοπλισμό της Χαμάς, ενώ η παλαιστινιακή οργάνωση έχει αποδεχθεί το σχέδιο.
  • Η επίσκεψη Κούσνερ και Μλαντένοφ στοχεύει σε εποικοδομητικές συζητήσεις για την επιτάχυνση της ειρηνευτικής διαδικασίας που ξεκίνησε με την κατάπαυση πυρός τον Οκτώβριο του 2025.
  • Ο Νετανιάχου, ενόψει εκλογών, δεσμεύτηκε ότι δεν θα υπάρξει αποχώρηση στρατευμάτων χωρίς επαληθεύσιμο αφοπλισμό της Χαμάς.
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Ο Τζάρεντ Κούσνερ, ο απεσταλμένος και γαμπρός του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, θα μεταβεί στο Ισραήλ την επόμενη εβδομάδα προκειμένου να επιχειρήσει να εξομαλύνει τις διαφορές ανάμεσα στους δύο συμμάχους σχετικά με το αμερικανικό σχέδιο για τη Γάζα, έγινε γνωστό από μια πηγή στους κόλπους του «Συμβουλίου Ειρήνης».

Θα μεταβεί μαζί με τον Νικολάι Μλαντένοφ, τον ύπατο εκπρόσωπο για τη Γάζα του «Συμβουλίου Ειρήνης» το οποίο συνέστησε ο Ντόναλντ Τραμπ, στο Ισραήλ και την Αίγυπτο, μεσολαβήτρια χώρα-κλειδί.

Αυτή η επίσκεψη λαμβάνει χώρα, ενώ ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου απέρριψε δημοσίως στις 9 Αυγούστου τον αμερικανικό οδικό χάρτη των 15 σημείων, τον οποίο είχε ανακοινώσει ο Μλαντένοφ στα τέλη Ιουλίου που προβλέπει τον αφοπλισμό της παλαιστινιακής Χαμάς και την αποχώρηση του Ισραήλ από το έδαφος της Γάζας.

Αν και η παλαιστινιακή οργάνωση το αποδέχθηκε, το Ισραήλ απάντησε πως θέτει ως προϋπόθεση για οποιαδήποτε απόσυρση των στρατευμάτων του τον «πραγματικό» αφοπλισμό της Χαμάς.

Μια πηγή στους κόλπους του «Συμβουλίου Ειρήνης» είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων πως ο Κούσνερ και ο Μλαντένοφ ελπίζουν σε «εποικοδομητικές συζητήσεις» επί του συνολικού ειρηνευτικού σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα, το πρώτο ορόσημο του οποίου ήταν η κατάπαυση του πυρός που κηρύχθηκε τον Οκτώβριο του 2025. Έκτοτε, οι ισραηλινές επιθέσεις έχουν μειωθεί, χωρίς ωστόσο να έχουν σταματήσει.

«Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ συμφωνούν στην επιθυμητή έκβαση στη Γάζα, δηλαδή μια αποστρατιωτικοποιημένη Χαμάς», διευκρίνισε η ίδια πηγή, που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

«Θα ακούσουμε τις ανησυχίες που θα διατυπωθούν και θα συζητήσουμε επόμενα βήματα», συμπλήρωσε η πηγή, ελπίζοντας πως αυτές οι συζητήσεις μπορούν να επιτρέψουν «να επιταχυνθούν οι πρόοδοι» που έχουν ήδη επιτευχθεί.

Μια πρώτη εκδοχή του σχεδίου για τη Γάζα που δημοσιεύτηκε από το «Συμβούλιο Ειρήνης», με την οποία η Χαμάς είχε συμφωνήσει, προέβλεπε τη σταδιακή ισραηλινή απόσυρση από ένα μεγάλο μέρος της Λωρίδας της Γάζας.

Όμως, στη συνέχεια, ο Μλαντένοφ υπαναχώρησε λέγοντας πως το Ισραήλ δεν θα χρειαστεί να αποσύρει τα στρατεύματά του παρά μόνο εάν η Χαμάς αφοπλιστεί πλήρως.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, υπό πίεση ενόψει των βουλευτικών εκλογών του Οκτωβρίου, οι οποίες αναμένεται να είναι αμφίρροπες, υποσχέθηκε ότι δεν θα υπάρξει αποχώρηση και αμφισβήτησε την προθυμία της Χαμάς να αφοπλιστεί, απαιτώντας να καταστρέψει τα όπλα της με επαληθεύσιμο τρόπο.

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