Η απόβαση του Κούσνερ στα Βαλκάνια: Το έργο των 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων και οι αντιδράσεις

Ένα πολυτελές θέρετρο στην Αλβανία με την υπογραφή του Τζάρεντ Κούσνερ, πυροδοτεί την «επανάσταση των φλαμίνγκο», μία έρευνα από εισαγγελέα και προειδοποιήσεις από την ΕΕ

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

Η απόβαση του Κούσνερ στα Βαλκάνια: Το έργο των 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων και οι αντιδράσεις
AP
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η προτεινόμενη ανάπτυξη πολυτελούς θέρετρου του Τζάρεντ Κούσνερ σε προστατευόμενη παραλία της Αλβανίας έχει προκαλέσει μαζικές διαδηλώσεις, εισαγγελική έρευνα και ανησυχίες από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
  • Οι διαδηλώσεις στην Αλβανία εκφράζουν παράπονα για περιβαλλοντική υποβάθμιση, ανεξέλεγκτη ανάπτυξη ακινήτων και διαφθορά, απειλώντας την πολιτική σταθερότητα και την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας.
  • Ο Κούσνερ και οι συνεργάτες του σχεδιάζουν έργα ύψους 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, που περιλαμβάνουν ξενοδοχεία και βίλες σε παραθαλάσσιες περιοχές, με στόχο την ανάπτυξη πολυτελούς τουρισμού.
  • Η αμφισβητούμενη ιδιοκτησία γης και η αλλαγή νόμου που επιτρέπει κατασκευές σε προστατευόμενες περιοχές έχουν πυροδοτήσει έντονες αντιδράσεις και αμφισβητήσεις.
  • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προειδοποιεί την αλβανική κυβέρνηση να μην υπονομεύσει την προσπάθεια ένταξης στην ΕΕ μέσω περιβαλλοντικά επιζήμιων ενεργειών, ενώ οι εταιρείες του Κούσνερ υποστηρίζουν ότι θα υπάρξει διάλογος με το κοινό πριν την υλοποίηση του έργου.
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Για πάνω από τρία χρόνια, ο Τζάρεντ Κούσνερ αγωνίζεται να κατασκευάσει μια σειρά από πολυτελή ξενοδοχεία και θέρετρα σε μια γωνιά της Ανατολικής Ευρώπης που οι Αμερικανοί επενδυτές συνήθως παραβλέπουν. Το εγχείρημα δεν πάει καλά.

Τις τελευταίες δύο εβδομάδες, μια προτεινόμενη ανάπτυξη του Kούσνερ σε μια περιβαλλοντικά προστατευόμενη παραλία στην Αλβανία έχει εξελιχθεί σε πολιτικό ζήτημα στη χώρα. Χιλιάδες διαδηλωτές πραγματοποιούν καθημερινές πορείες, ένας ειδικός εισαγγελέας έχει ξεκινήσει έρευνα για πωλήσεις γης και ακόμη και το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ έχει εκφράσει ανησυχίες στην Αλβανία σχετικά με το έργο, δημιουργώντας φόβους ότι θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την προσπάθεια της χώρας να ενταχθεί στο μπλοκ.

Στους δρόμους των Τιράνων, οι διαδηλωτές επικαλούνται το έργο για να εκφράσουν παράπονα για την ανεξέλεγκτη ηλεκτροδότηση, την υποβάθμιση του περιβάλλοντος και την ανάπτυξη ακινήτων, θέτοντας τον πρωθυπουργό της χώρας Έντι Ράμα σε αμυντική θέση. Σε σχεδόν καθημερινές εμφανίσεις, έχει ορκιστεί να προχωρήσει, χαρακτηρίζοντας την πολυτελή ανάπτυξη οικονομικό όφελος για μία από τις φτωχότερες χώρες της Ευρώπης.

Ο Άσερ Αμπεσέρα, ένας από τους συνεργάτες του Kουσνέρ που ηγούνται της ανάπτυξης, δήλωσε σε συνέντευξή του ότι σέβεται τη βούληση των Αλβανών να διαμαρτυρηθούν, προσθέτοντας ότι πολλές από τις ανησυχίες που εγείρονται γύρω από το έργο σημειώνονται πριν η εταιρεία δημοσιεύσει λεπτομέρειες για το τι θέλει να κατασκευάσει «Θα υπάρχει αλληλεπίδραση και θα υπάρχει διάλογος», είπε. «Έχουμε δεσμευτεί να δημιουργήσουμε ένα μέρος που πιστεύω ότι όχι μόνο θα είναι όμορφο, αλλά και ευχάριστο».

Albania Protest Kushner

Η περιπέτεια θυμίζει την εμπειρία του Κούσνερ στο τέλος του περασμένου έτους στη Σερβία, όπου ήλπιζε να χτίσει ένα ξενοδοχείο με το εμπορικό σήμα Τραμπ σε μια τοποθεσία στο Βελιγράδι που κάποτε είχε βομβαρδιστεί από το ΝΑΤΟ. Ακολούθησε έρευνα ειδικού εισαγγελέα για τις ταχείες κυβερνητικές εγκρίσεις, αυξήθηκαν οι διαμαρτυρίες και ο Κούσνερ αποσύρθηκε από το επενδυτικό πλάνο.

Ενώ η οικογένεια του προέδρου Τραμπ δεν έχει συναντήσει ιδιαίτερη αντίσταση στο Κογκρέσο των ΗΠΑ σχετικά με τους αυξανόμενους επιχειρηματικούς της δεσμούς —με εταιρείες κρυπτογράφησης, κατασκευαστές drones και μια εταιρεία πυρηνικής σύντηξης— τα αναπτυξιακά έργα του Κούσνερ προκαλούν οργή στα Βαλκάνια.

Τα έργα τόσο στην Αλβανία όσο και στη Σερβία έχουν χρησιμεύσει ως σημεία συσπείρωσης για τους επικριτές με μια σειρά από απογοητεύσεις, θολώνοντας τις παραδοσιακές πολιτικές διαχωριστικές γραμμές. Στην Αλβανία, τα αιτήματα των διαδηλωτών ποικίλλουν από την παύση του έργου έως την ανατροπή ενός νόμου που επιτρέπει την ανάπτυξη σε προστατευόμενες περιοχές και τον τερματισμό της διαφθοράς.

«Οι διαμαρτυρίες είναι πολύ συχνές, αλλά αυτή είναι διαφορετική», δεν έχουν τις ρίζες τους σε πολιτικό κομματικό προσανατολισμό, δήλωσε ο Φρεντ Άμπραχαμς , ο οποίος έγραψε το «Modern Albania», ένα βιβλίο για τη μετάβαση της χώρας από τον κομμουνισμό. Είναι «η μεγαλύτερη, πιο σημαντική αστική και πολιτική διαμαρτυρία από την πτώση του κομμουνισμού», είπε.

Η Κριστίνα Σιβέλι, 30χρονη μηχανικός περιβάλλοντος που διαδήλωσε στα Τίρανα την περασμένη εβδομάδα, είπε ότι οι άνθρωποι είναι εξαντλημένοι από ανησυχίες για κακές υποδομές, υγειονομική περίθαλψη, εκπαίδευση και άλλα ζητήματα. «Και μετά ακούς τον πρωθυπουργό να μιλάει για θέρετρα αξίας 4 δισεκατομμυρίων ευρώ», είπε. «Δεν είναι τρέλα αυτό;»

Το έργο που συνδέεται με τον Κούσνερ, προβλέπει μια σειρά από ξενοδοχεία, βίλες και άλλες αναπτύξεις σε μια εντυπωσιακή παραλία στο χωριό Σβέρνιτσα. Τα φλαμίνγκο ζουν σε μια λιμνοθάλασσα στηχερσόνησο -οι διαδηλωτές αποκαλούν τις διαδηλώσεις επανάσταση των φλαμίνγκο- και τα πρόβατα βόσκουν δίπλα στους ντόπιους που κολυμπούν στον ωκεανό.

Albania Kushner

Η λιμνοθάλασσα της Νάρτα στη δυτική Αλβανία

AP

Είναι μέρος μιας ανάπτυξης ύψους 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων που σχεδιάζουν ο Κούσνερ και οι συνεργάτες του, μιας από τις μεγαλύτερες ξένες επενδύσεις που έχουν γίνει ποτέ στη χώρα. Το άλλο κομμάτι, το πρώην στρατιωτικό νησί Σάσων, οραματίζεται ένα υπερπολυτελές θέρετρο ακριβώς απέναντι από τη Σβέρνιτσα.

Σε ένα podcast σε άβολη χρονική στιγμή που κυκλοφόρησε την ίδια στιγμή που οι διαμαρτυρίες κέρδιζαν έδαφος, η Ιβάνκα Τραμπ εξήρε το έργο, αποκαλώντας το «ιδιωτικό νησί» και προσθέτοντας: «Έχουμε 8 χιλιόμετρα παραλίας».

Ενώ ο Κούσνερ και οι συνεργάτες του επιδιώκουν να χτίσουν στη χερσόνησο εδώ και πάνω από δύο χρόνια, η υπόθεση έγινε γνωστή την περασμένη εβδομάδα, αφότου η ομάδα ανάπτυξης περιέφραξε το χώρο. Χωρικοί και διαδηλωτές που έφτασαν λίγο αργότερα συγκρούστηκαν με ιδιωτικούς φρουρούς ασφαλείας - και ένα βίντεο εξαπλώθηκε γρήγορα που έδειχνε φρουρούς να χτυπούν και να σέρνουν στο χώμα έναν άνδρα.

Ο συνεργάτης του Κούσνερ, περιέγραψε το βίντεο ως «φρικτό» και είπε ότι ήταν μια κακή απόφαση να ανεγερθεί ο φράχτης, την οποία απέδωσε σε έναν ανώνυμο τρίτο εργολάβο. Ο Κούσνερ δεν έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα από τότε που άρχισε να εμπλέκεται με την κυβέρνηση Τραμπ στις ειρηνευτικές συμφωνίες στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Αμπεσέρα. Είπε ότι συνεργάζεται σε μεγάλο βαθμό με την οικογένεια Αλ-Καγιάτ του Κατάρ, η οποία είναι επενδυτής και στα δύο αλβανικά έργα.

Ο Κούσνερ, ο οποίος ασχολούνταν με την οικογενειακή εταιρεία ακινήτων πριν ενταχθεί στην πρώτη κυβέρνηση Τραμπ, στράφηκε στον τομέα των ιδιωτικών κεφαλαίων αμέσως μετά την αποχώρηση του Τραμπ από το αξίωμα, συγκεντρώνοντας αρχικά πάνω από 3 δισεκατομμύρια δολάρια, κυρίως από κρατικά επενδυτικά ταμεία ή βασιλικές οικογένειες της Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Ταυτόχρονα, ξεκίνησε την επιστροφή του στον τομέα των ακινήτων, κερδίζοντας την έγκριση των ηγετών της Σερβίας και της Αλβανίας για την ανάπτυξη ακινήτων σε δημόσια οικόπεδα: το πρώην αρχηγείο του στρατού στο Βελιγράδι και το νησί Σάσων. Οι επικριτές ανέφεραν ότι και οι δύο χώρες προσπαθούσαν να κερδίσουν την εύνοια του προέδρου Τραμπ, κάτι που και οι δύο ηγέτες αρνούνται. Ο Κούσνερ έχει δηλώσει ότι οι επιχειρηματικοί του εταίροι δεν πρέπει να περιμένουν τίποτα σε αντάλλαγμα από την κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Ο Κούσνερ έχει δηλώσει ότι εντόπισε μια ευκαιρία στο Βελιγράδι, όπου οι τοπικοί κατασκευαστές έχουν βιώσει άνθηση της ζήτησης. Στην Αλβανία, τον ενδιέφερε η αυξανόμενη τουριστική ανάπτυξη σε μια μεσογειακή χώρα που δεν διέθετε την ίδια ξενοδοχειακή υποδομή υψηλής ποιότητας με τους παράκτιους γείτονές της, την Ελλάδα και το Μαυροβούνιο.

Συνομίλησε με τον πρωθυπουργό Ράμα σε ένα ταξίδι με γιοτ στη χώρα και ξανά στο Νταβός, λέγοντας ότι ήθελε να επενδύσει. Το ενδιαφέρον του έγινε δεκτό με ανοιχτές αγκάλες. Ο Ράμα προσπαθούσε να καταστήσει την Αλβανία προορισμό για τουρισμό πολυτελείας, ο οποίος τείνει να δημιουργεί πολύ περισσότερες θέσεις εργασίας από τη φιλοξενία μεσαίας κατηγορίας.

Ενώ ο Κούσνερ άρχισε να διαπραγματεύονται με την κυβέρνηση για την ανάπτυξη του νησιού, οι συνεργάτες του άρχισαν να εξετάζουν τη Σβέρνιτσα. Σε συνεργασία με την οικογένεια Kαστράτι, έναν μεγάλο Αλβανό επιχειρηματία, το όνομα του οποίου κοσμεί βενζινάδικα σε όλη τη χώρα, κατέληξαν σε συμφωνία για την αγορά γης στη χερσόνησο.

Trump Inauguration Family

H κόρη του Αμερικανού προέδρου Ιβάνκα, με τον σύζυγό της Τζάρεντ Κούσνερ

AP

Μια μακρά λίστα ντόπιων χωρικών και άλλων ισχυρίζονται ότι η γη είναι στην πραγματικότητα δική τους, πολλοί από τους οποίους αγωνίζονται γι' αυτήν στα δικαστήρια εδώ και χρόνια. Ένας από αυτούς είναι ο Πετρακ Μπάλιου, 61 ετών, ο οποίος βρίσκεται σε δικαστική διαμάχη για πάνω από δύο δεκαετίες για να ανακτήσει γη που, όπως λέει, η οικογένειά του αγόρασε το 1933 και στη συνέχεια τη χρησιμοποίησε για να βόσκουν πρόβατα, μουλάρια και άλογα. Ενώ μια δικαστική απόφαση του 2003 αναγνώρισε την ιδιοκτησία του, οι επόμενες δικαστικές υποθέσεις άφησαν τον έλεγχο της γης σε μεγαλύτερους γαιοκτήμονες.

Η γη ήταν εκτός ορίων ανάπτυξης για χρόνια, λόγω του προστατευόμενου καθεστώτος της. Αλλά το 2024, η Αλβανία ψήφισε νόμο που επιτρέπει την κατασκευή τουριστικών έργων «πέντε αστέρων» τουλάχιστον σε περιβαλλοντικά προστατευόμενες περιοχές σε όλη τη χώρα — σύμφωνα με τη στρατηγική του πρωθυπουργού για τον τουρισμό.

Οι περιβαλλοντικοί κανονισμοί της Αλβανίας δέχονται πλέον πυρά από την ΕΕ, η οποία εξετάζει εδώ και χρόνια το ενδεχόμενο να δεχτεί την Αλβανία. Την Τρίτη, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δήλωσε ότι η επιτροπή «εξέφρασε ανησυχίες» τόσο για το έργο όσο και για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις ενός αλβανικού νόμου που αποσκοπεί στην προσέλκυση μεγάλων επενδυτών. Προειδοποίησε την αλβανική κυβέρνηση να «απέχει από ενέργειες» που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την προσπάθειά της να ενταχθεί στην ΕΕ.

Το έργο στη Σβάρνιτσα βρίσκεται ακόμη στη φάση σχεδιασμού και οι κατασκευαστές εργάζονται πάνω σε μια δήλωση περιβαλλοντικών επιπτώσεων που θα εξετάσουν οι αρχές. Οι Αλβανοί αξιωματούχοι δεν έχουν ακόμη οριστικοποιήσει μια συμφωνία που θα επιτρέψει στον όμιλο να αναπτύξει το νησί Σάσων.

Ο Ραμέζ Αλ-Καγιάτ, του οποίου η οικογενειακή εταιρεία έχει αναπτύξει νησιωτικά θέρετρα στις Μαλδίβες και αλλού και είναι ένας ακόμη συνεργάτης του Κούσνερ στην Αλβανία, δήλωσε ότι στο τέλος της ημέρας, «οι Αλβανοί θα αποφασίσουν» εάν το έργο θα προχωρήσει μόλις δουν περισσότερες λεπτομέρειες και τα οφέλη του. «Αν δουν ότι δεν υπάρχει αξία στο έργο, δεν θα το κάνουμε», είπε. Δεν πιστεύει ομως ότι αυτό θα συμβεί, είπε. «Δεν ανησυχώ».

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