Η Κομισιόν προειδοποιεί τα Τίρανα για το έργο Κούσνερ: «Ενδέχεται να επηρεάσει την ενταξιακή πορεία»

Η Επιτροπή προειδοποιεί ότι το έργο θα μπορούσε να θέσει την Αλβανία σε τροχιά σύγκρουσης με τους περιβαλλοντικούς κανόνες της ΕΕ

Επιμέλεια - Σωτήρης Σκουλούδης

Η Κομισιόν προειδοποιεί τα Τίρανα για το έργο Κούσνερ: «Ενδέχεται να επηρεάσει την ενταξιακή πορεία»
ΚΟΣΜΟΣ
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προειδοποίησε την Αλβανία ότι υπάρχει κίνδυνος να επηρεαστεί η ενταξιακή της πορεία της λόγω του έργου που συνδέεται με την οικογένεια Τραμπ και τον Τζάρεντ Κούσνερ στις νότιες ακτές της χώρας και το οποίο έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων.

Οι διαδηλωτές κατά του έργου Κούσνερ απαιτούν την ακύρωση του έργου υποστηρίζοντας ότι απειλεί μια προστατευόμενη περιοχή άγριας ζωής που φιλοξενεί φλαμίνγκο, φώκιες και χώρους ωοτοκίας χελωνών.

Η Επιτροπή προειδοποιεί ότι το έργο θα μπορούσε να θέσει την Αλβανία σε τροχιά σύγκρουσης με τους περιβαλλοντικούς κανόνες της ΕΕ, θέτοντας σε κίνδυνο την ικανότητά της να κλείσει το πράσινο Κεφάλαιο 27 στις ενταξιακές συνομιλίες της, όπως αναφέρει το Politico.

«Η Αλβανία θα πρέπει να απέχει από ενέργειες που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την εκπλήρωση των κριτηρίων προσχώρησης και αναμένουμε από τις αλβανικές αρχές να ενεργήσουν χωρίς καθυστέρηση», δήλωσε εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όταν ρωτήθηκε σχετικά.

Στη διαδικασία ένταξης στην ΕΕ, στο πλαίσιο των κριτηρίων προσχώρησης για τη διαπραγμάτευση του Κεφαλαίου 27 για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή, η Αλβανία αναμένεται να ευθυγραμμιστεί πλήρως με τη νομοθεσία της ΕΕ σε αυτόν τον τομέα, συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών για τα πτηνά και τους οικοτόπους», δήλωσε ο εκπρόσωπος, προτρέποντας την Αλβανία να καταργήσει τις αλλαγές στον Νόμο για τις Προστατευόμενες Περιοχές και να «ακυρώσει» τον νόμο για τις στρατηγικές επενδύσεις.

Οι Βρυξέλλες πιέζουν εδώ και καιρό τα Τίρανα να καταργήσουν τον νόμο περί Στρατηγικών Επενδύσεων του 2015, καθώς παρέχει στα ευνοούμενα έργα ταχεία μεταχείριση που ενέχει τον κίνδυνο να παρακάμπτονται οι περιβαλλοντικές διασφαλίσεις της ΕΕ.

Ο εκπρόσωπος ανέφερε επίσης ότι ο υπουργός Περιβάλλοντος της Αλβανίας,Σοφιάν Γιαουπάι, είχε ενημερώσει την Επιτροπή στις Βρυξέλλες ότι η κατασκευή του έργου έχει ανασταλεί και θα διεξαχθεί εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων με την κοινωνία των πολιτών.

«Έχουμε ήδη εκφράσει τις ανησυχίες μας στον υπουργό Περιβάλλοντος σχετικά με τις πιθανές ελλείψεις αυτού του έργου», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Οι διαμαρτυρίες, που ονομάστηκαν «Επανάσταση των Φλαμίνγκο» από τα φλαμίνγκο που ζουν στην προστατευόμενη περιοχή, εντάθηκαν το Σαββατοκύριακο, με τις εκκλήσεις για παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα να αυξάνονται.

Ο εισαγγελέας κατά της διαφθοράς της Αλβανίας, SPAK, έχει επίσης ξεκινήσει έρευνα για αμφιλεγόμενες αλλαγές στο προστατευόμενο καθεστώς της περιοχής και την ιδιοκτησία γης το 2024.

Από την πλευρά του ο Ράμα δήλωσε πρόσφατα στο Politico ότι δεν υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από τους ηγέτες της ΕΕ για την πολιτική αναταραχή στην Αλβανία αυτή τη στιγμή.

Σε μια συνέντευξη στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων στο Μαυροβούνιο στις 5 Ιουνίου, ο Ράμα υποστήριξε επίσης ότι «αν δεν ήταν ο Τζάρεντ, δεν θα έδιναν δεκάρα» για το έργο.

Η Αλβανία είναι πρωτοπόρος για να ενταχθεί στην ΕΕ μαζί με το Μαυροβούνιο και ο Ράμα έχει θέσει ως στόχο την ένταξή της στο μπλοκ έως το 2030, με τις τεχνικές διαπραγματεύσεις να ολοκληρωθούν στα τέλη του 2027.

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