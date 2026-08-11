Πακιστάν: ΗΠΑ και Ιράν βρίσκονται κοντά σε «κάποιου είδους συμφωνία» , αλλά το Ορμούζ κλειστό

Snapshot Οι ΗΠΑ και το Ιράν βρίσκονται κοντά σε κάποια μορφή συμφωνίας, σύμφωνα με δηλώσεις του Πακιστανού υπουργού Άμυνας Καβάτζα Ασίφ, χωρίς να δίνονται λεπτομέρειες.

Ο Ιρανός γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας Μοχσέν Ρεζάι δήλωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ δεν θα ανοίξουν μέχρι οι ΗΠΑ να αλλάξουν τη συμπεριφορά τους και να αποδεχτούν τους όρους του Ιράν.

Υπάρχουν αυξανόμενες εντάσεις στην περιοχή του Κόλπου του Ομάν και της Ερυθράς Θάλασσας λόγω ναυτικών αποκλεισμών και εμπάργκο που επιβάλλουν οι ΗΠΑ και οι Χούθι.

Ο Ρεζάι κατηγόρησε τις ΗΠΑ ως πηγή ανασφάλειας στην περιοχή και ζήτησε τον τερματισμό του πολέμου και την απελευθέρωση των μπλοκαρισμένων κεφαλαίων του Ιράν.

Περιγράφηκε μια στρατηγική συμφωνία μεταξύ Ιράν και Κίνας, με κοινή συμμετοχή σε οργανισμούς όπως ο Οργανισμός Συνεργασίας της Σαγκάης και οι BRICS, ενώ η Κίνα δεν υποστήριξε αντιιρανικό ψήφισμα του ΟΗΕ. Snapshot powered by AI

Κοντά σε κάποιου είδους συμφωνία βρίσκονται οι ΗΠΑ και το Ιράν, όπως υποστηρίζει το Πακιστάν, χωρίς ωστόσο να περιγράφει το πλαίσιο.

Ο υπουργός Άμυνας του Πακιστάν, Καβάτζα Ασίφ, ανέφερε σε συνέντευξή του στο Bloomberg ότι «τα πράγματα εξελίσσονται και πάλι προς την κατεύθυνση μιας ειρηνευτικής συμφωνίας ή μιας συνεννόησης. Τα μηνύματα των τελευταίων δύο έως τριών ημερών δείχνουν ότι βρισκόμαστε κοντά σε κάποιο είδος συμφωνίας», πρόσθεσε ο Ασίφ, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Δεν υπήρξε καμία αντίδραση ούτε από τις ΗΠΑ ούτε από το Ιράν που να επιβεβαιώνει ή να διαψεύδει τα σχόλια του Ασίφ.

Τα σχόλια αυτά έγιναν την Τρίτη, την ίδια στιγμή που ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγκτσί συναντιόταν με τον Πακιστανό υπουργό Εσωτερικών Μοχσίν Νακβί στην Τεχεράνη.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ νωρίτερα δήλωσε ότι οι ξεχωριστές συζητήσεις μεταξύ του Ομάν και του Ιράν σχετικά με τη διαχείριση του Στενού του Ορμούζ και το άνοιγμα ενός διαύλου βρίσκονται σε «κρίσιμη καμπή».

Παρά τα αβέβαια σημάδια προόδου στη διπλωματία, υπήρξαν αναφορές για νέες επιθέσεις στον Κόλπο του Ομάν και στην Ερυθρά Θάλασσα, όπου από τη μία ο ναυτικός αποκλεισμός που έχουν επιβάλλει οι ΗΠΑ και από την άλλη το ναυτικό εμπάργκο των Χούθι αυξάνουν τις εντάσεις και τους κινδύνους στη ναυσιπλοΐα.

Τα Στενά του Ορμούζ δεν θα ανοίξουν ξανά έως ότου οι ΗΠΑ «αλλάξουν τη συμπεριφορά τους»

Ο Μοχσέν Ρεζάι, γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, είπε στον πρεσβευτή της Κίνας ότι τα Στενά του Ορμούζ «δεν θα ανοίξουν έως ότου οι Ηνωμένες Πολιτείες αλλάξουν τη συμπεριφορά τους και αποδεχθούν τους όρους του Ιράν», σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim του Ιράν.

Είπε ότι οι ΗΠΑ είναι «η πηγή της ανασφάλειας» στον Κόλπο, τα Στενά του Ορμούζ και τη Θάλασσα του Ομάν, κατηγορώντας τες ότι επιβάλλουν «έναν παράνομο πόλεμο» που έχει θέσει σε κίνδυνο ολόκληρη την περιοχή. Ο Ρεζάι είπε ότι η Ουάσιγκτον «πρέπει να τερματίσει τον πόλεμο» και να απελευθερώσει τα μπλοκαρισμένα κεφάλαια του Ιράν, μαζί με τον τερματισμό των συγκρούσεων σε ολόκληρη την περιοχή, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου και της Γάζας.

Πρόσθεσε ότι οποιαδήποτε συμφωνία Ιράν-Ομάν για μια διαδρομή μέσω των Στενών του Ορμούζ θα παραμείνει «ξεχωριστή» από το ευρύτερο ζήτημα του κλεισίματος των Στενών.

Περιέγραψε μια «στρατηγική συμφωνία» μεταξύ Ιράν και Κίνας, σημειώνοντας ότι και οι δύο χώρες είναι μέλη του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης και των BRICS, χαρακτηρίζοντάς την «μεγάλες δυνατότητες» για μελλοντικούς δεσμούς. Ο Ρεζάι χαιρέτισε επίσης την απόφαση της Κίνας να μην υποστηρίξει ένα «αντιιρανικό και παράνομο» ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που εισήχθη κατά τη διάρκεια του Ραμαζανιού.

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