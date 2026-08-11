Πακιστάν: ΗΠΑ και Ιράν βρίσκονται κοντά σε «κάποιου είδους συμφωνία» , αλλά το Ορμούζ κλειστό

Χαραμάδα αισιοδοξίας από το Πακιστάν, αλλά η Τεχεράνη ζητάει μία συγκεκριμένη αλλαγή από τις ΗΠΑ για να ανοίξει την πλωτή οδό

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Πακιστάν: ΗΠΑ και Ιράν βρίσκονται κοντά σε «κάποιου είδους συμφωνία» , αλλά το Ορμούζ κλειστό
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Οι ΗΠΑ και το Ιράν βρίσκονται κοντά σε κάποια μορφή συμφωνίας, σύμφωνα με δηλώσεις του Πακιστανού υπουργού Άμυνας Καβάτζα Ασίφ, χωρίς να δίνονται λεπτομέρειες.
  • Ο Ιρανός γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας Μοχσέν Ρεζάι δήλωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ δεν θα ανοίξουν μέχρι οι ΗΠΑ να αλλάξουν τη συμπεριφορά τους και να αποδεχτούν τους όρους του Ιράν.
  • Υπάρχουν αυξανόμενες εντάσεις στην περιοχή του Κόλπου του Ομάν και της Ερυθράς Θάλασσας λόγω ναυτικών αποκλεισμών και εμπάργκο που επιβάλλουν οι ΗΠΑ και οι Χούθι.
  • Ο Ρεζάι κατηγόρησε τις ΗΠΑ ως πηγή ανασφάλειας στην περιοχή και ζήτησε τον τερματισμό του πολέμου και την απελευθέρωση των μπλοκαρισμένων κεφαλαίων του Ιράν.
  • Περιγράφηκε μια στρατηγική συμφωνία μεταξύ Ιράν και Κίνας, με κοινή συμμετοχή σε οργανισμούς όπως ο Οργανισμός Συνεργασίας της Σαγκάης και οι BRICS, ενώ η Κίνα δεν υποστήριξε αντιιρανικό ψήφισμα του ΟΗΕ.
Snapshot powered by AI

Κοντά σε κάποιου είδους συμφωνία βρίσκονται οι ΗΠΑ και το Ιράν, όπως υποστηρίζει το Πακιστάν, χωρίς ωστόσο να περιγράφει το πλαίσιο.

Ο υπουργός Άμυνας του Πακιστάν, Καβάτζα Ασίφ, ανέφερε σε συνέντευξή του στο Bloomberg ότι «τα πράγματα εξελίσσονται και πάλι προς την κατεύθυνση μιας ειρηνευτικής συμφωνίας ή μιας συνεννόησης. Τα μηνύματα των τελευταίων δύο έως τριών ημερών δείχνουν ότι βρισκόμαστε κοντά σε κάποιο είδος συμφωνίας», πρόσθεσε ο Ασίφ, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Δεν υπήρξε καμία αντίδραση ούτε από τις ΗΠΑ ούτε από το Ιράν που να επιβεβαιώνει ή να διαψεύδει τα σχόλια του Ασίφ.

Τα σχόλια αυτά έγιναν την Τρίτη, την ίδια στιγμή που ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγκτσί συναντιόταν με τον Πακιστανό υπουργό Εσωτερικών Μοχσίν Νακβί στην Τεχεράνη.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ νωρίτερα δήλωσε ότι οι ξεχωριστές συζητήσεις μεταξύ του Ομάν και του Ιράν σχετικά με τη διαχείριση του Στενού του Ορμούζ και το άνοιγμα ενός διαύλου βρίσκονται σε «κρίσιμη καμπή».

Παρά τα αβέβαια σημάδια προόδου στη διπλωματία, υπήρξαν αναφορές για νέες επιθέσεις στον Κόλπο του Ομάν και στην Ερυθρά Θάλασσα, όπου από τη μία ο ναυτικός αποκλεισμός που έχουν επιβάλλει οι ΗΠΑ και από την άλλη το ναυτικό εμπάργκο των Χούθι αυξάνουν τις εντάσεις και τους κινδύνους στη ναυσιπλοΐα.

Τα Στενά του Ορμούζ δεν θα ανοίξουν ξανά έως ότου οι ΗΠΑ «αλλάξουν τη συμπεριφορά τους»

Ο Μοχσέν Ρεζάι, γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, είπε στον πρεσβευτή της Κίνας ότι τα Στενά του Ορμούζ «δεν θα ανοίξουν έως ότου οι Ηνωμένες Πολιτείες αλλάξουν τη συμπεριφορά τους και αποδεχθούν τους όρους του Ιράν», σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim του Ιράν.

Είπε ότι οι ΗΠΑ είναι «η πηγή της ανασφάλειας» στον Κόλπο, τα Στενά του Ορμούζ και τη Θάλασσα του Ομάν, κατηγορώντας τες ότι επιβάλλουν «έναν παράνομο πόλεμο» που έχει θέσει σε κίνδυνο ολόκληρη την περιοχή. Ο Ρεζάι είπε ότι η Ουάσιγκτον «πρέπει να τερματίσει τον πόλεμο» και να απελευθερώσει τα μπλοκαρισμένα κεφάλαια του Ιράν, μαζί με τον τερματισμό των συγκρούσεων σε ολόκληρη την περιοχή, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου και της Γάζας.

Πρόσθεσε ότι οποιαδήποτε συμφωνία Ιράν-Ομάν για μια διαδρομή μέσω των Στενών του Ορμούζ θα παραμείνει «ξεχωριστή» από το ευρύτερο ζήτημα του κλεισίματος των Στενών.

Περιέγραψε μια «στρατηγική συμφωνία» μεταξύ Ιράν και Κίνας, σημειώνοντας ότι και οι δύο χώρες είναι μέλη του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης και των BRICS, χαρακτηρίζοντάς την «μεγάλες δυνατότητες» για μελλοντικούς δεσμούς. Ο Ρεζάι χαιρέτισε επίσης την απόφαση της Κίνας να μην υποστηρίξει ένα «αντιιρανικό και παράνομο» ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που εισήχθη κατά τη διάρκεια του Ραμαζανιού.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
02:28ΠΑΙΔΕΙΑ

ΔΥΠΑ: Ανοιχτές οι αιτήσεις για αμειβόμενη μαθητεία στις ΠΕΠΑΣ Τουρισμού-Φιλοξενίας

02:02ΚΟΣΜΟΣ

Ζιμπάμπουε: Πλοίο με 95 επιβαίνοντες ανατράπηκε στη λίμνη Καρίμπα - Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης  

01:38NEWSBOMB

ΗΠΑ: Πυρά κατά πλοίου που επιχείρησε να σπάσει τον αποκλεισμό ιρανικού λιμανιού

01:16ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Στην κορυφή της Ευρώπης ο Μίλτος Τεντόγλου: Η απονομή του χρυσού μεταλλίου και η ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου

00:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Wall Street: Απώλειες στους βασικούς δείκτες – Στο επίκεντρο Ιράν και πληθωρισμός

00:32ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μέγας είσαι Μίλτο: Ο Τεντόγλου γράφει ιστορία στον στίβο με το 4ο συνεχόμενο χρυσό μετάλλιο

00:20ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Όταν ο Τεντόγλου αγκάλιασε τη Ντρέσλερ: Οι δυο τους στην κορυφή της ιστορίας του μήκους

00:07ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Απολαυστικός Τεντόγλου, ξέχασε το... μετάλλιο και αναφώνησε την εθνική μας «βρισιά»

00:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για Τεντόγλου: «Μόνιμος κάτοικος της κορυφής - Προχώρα όλο και πιο μπροστά!»

00:00ΚΟΣΜΟΣ

Προαίσθημα ή σύμπτωση; Γύπας χτυπάει την καμπάνα πριν τον φονικό σεισμό στην Κολομβία

23:59ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Πάνω από 95.000 στρέμματα κάηκαν μέσα σε μία δεκαετία

23:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συγχαρητήρια Δένδια σε Τεντόγλου: «Ένας από τους κορυφαίους άλτες όλων των εποχών»

23:52ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η απόλυτη ''τρέλα'' στον τελικό των 100μ με εμπόδια - Ο τελικός που κρίθηκε στο χιλιοστό

23:47ΚΟΣΜΟΣ

Ηφαιστειακή τέφρα από την Αίτνα «μπλοκάρει» πτήσεις προς τη Μάλτα

23:38ΚΟΣΜΟΣ

Εκτός λειτουργίας σημαντικός πυρηνικός σταθμός της Ευρώπης λόγω εισβολής εκατομμυρίων μεδουσών

23:34ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Διπλή ελληνική πρόκριση στο επί κοντώ με Στεφανίδη και Αδαμοπούλου

23:34ΚΟΣΜΟΣ

Αιθιοπία: Ο άνδρας με τη μεγαλύτερη κοιλιά κερδίζει τον σεβασμό της φυλής - Ο διαγωνισμός των Bodi

23:30LIFESTYLE

Εορτολόγιο 12 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:20ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμοί: Γιατί καταρρέουν τα κτήρια σε μεγάλους σεισμούς

23:19ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στην πρώτη θέση ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα στα 8.44

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
00:32ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μέγας είσαι Μίλτο: Ο Τεντόγλου γράφει ιστορία στον στίβο με το 4ο συνεχόμενο χρυσό μετάλλιο

00:07ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Απολαυστικός Τεντόγλου, ξέχασε το... μετάλλιο και αναφώνησε την εθνική μας «βρισιά»

23:11ΕΛΛΑΔΑ

Marfin: Ιδιαίτερα επικίνδυνη η 46χρονη - Τι αναφέρει το σκεπτικό της προφυλάκισης

23:34ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Διπλή ελληνική πρόκριση στο επί κοντώ με Στεφανίδη και Αδαμοπούλου

21:50ΕΛΛΑΔΑ

Απόστολος Σίσκος: Viral το τρομερό ξέσπασμα της μητέρας του μετά τη μεγάλη πρόκριση στον τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος

06:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οριστική εικόνα για τον 15Αύγουστο - Τι δείχνουν τα μοντέλα GFS και ECMWF - Και μετά καύσωνας

20:25ΚΟΣΜΟΣ

Φρικτή ανακάλυψη μετά από 40 χρόνια: Βιολογικός πατέρας του παιδιού της και άλλων 9 ήταν ο γιατρός γονιμότητας

17:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιος Δημήτριος: Από πνευμονικό οίδημα και υποξία επήλθε ο θάνατος του αστυνομικού

00:20ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Όταν ο Τεντόγλου αγκάλιασε τη Ντρέσλερ: Οι δυο τους στην κορυφή της ιστορίας του μήκους

01:16ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Στην κορυφή της Ευρώπης ο Μίλτος Τεντόγλου: Η απονομή του χρυσού μεταλλίου και η ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου

07:24ΚΑΙΡΟΣ

«Κλείδωσε» ο καιρός του 15Αύγουστου – Σοβαρή αλλαγή από την Πέμπτη λόγω συστήματος Ωμέγα Εμποδισμού

08:16ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Στο νοσοκομείο μεγαλώνουν δύο δίδυμα βρέφη - Αφαιρέθηκε η γονική εποπτεία από τη μητέρα και σταμάτησε να πηγαίνει να τα βλέπει

20:12LIFESTYLE

Το τραγούδι που απέρριψε ο Βασίλης Καρράς και το έκανε τεράστια επιτυχία ο Χρήστος Δάντης

18:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συναλλαγές μέσω IRIS: Τι ισχύει για το «χαρτζιλίκι» και πότε φορολογούνται οι μεταφορές χρημάτων

23:30LIFESTYLE

Εορτολόγιο 12 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

22:12ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 11/08/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 3.000.000 ευρώ

22:31LIFESTYLE

Παντρεύτηκαν ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η Χεορχίνα Ροντρίγκεζ - Η πρώτη φωτογραφία με τις βέρες

22:55ΕΛΛΑΔΑ

Νέα απάτη με δήθεν τροχονομικές παραβάσεις - Πώς προσπαθούν να εξαπατήσουν τους πολίτες

15:44ΕΘΝΙΚΑ

Mήνυμα στη Σαουδική Αραβία - Τι αλλάζει στο καθεστώς ενοικίασης ελληνικών Patriot στο Ριάντ

16:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ατύχημα με το ποδήλατο είχε ο πρωθυπουργός στα Χανιά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ