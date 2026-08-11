Ιράν κατά ΗΠΑ για τις κυρώσεις: «Δεν είναι πλέον πολιτική, είναι συνήθεια»

Snapshot Το Ιράν κατηγορεί τις ΗΠΑ για «καταναγκαστικό εθισμό στις κυρώσεις» αντί για πολιτική προσέγγιση.

Ο Ιρανός εκπρόσωπος υποστηρίζει ότι οι ΗΠΑ αυξάνουν συνεχώς τις κυρώσεις όταν αυτές αποτυγχάνουν.

Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών χαρακτηρίζει τις αμερικανικές κυρώσεις ως συνήθεια και όχι ως πολιτική.

Η Τεχεράνη δηλώνει ότι δεν μπορεί να «στραγγαλιστεί» οικονομικά από τις κυρώσεις μετά από δεκαετίες εμπειρίας.

Το Ιράν προειδοποιεί ότι η εμμονή της Ουάσιγκτον στις κυρώσεις μπορεί να στερήσει κάθε ευκαιρία για λιγότερο ταπεινωτική έξοδο από την κρίση. Snapshot powered by AI

Σκληρή απάντηση στις Ηνωμένες Πολιτείες έδωσε το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών, μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού υπουργού Οικονομικών ότι οι κυρώσεις έχουν στόχο να «πνίξουν» οικονομικά το Ιράν.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ, Εσμαΐλ Μπαγκαΐ, υποστήριξε μέσω X ότι η στάση της Ουάσιγκτον αποδεικνύει τον «καταναγκαστικό εθισμό της Αμερικής στις κυρώσεις».

«Κάθε φορά που η Ουάσιγκτον αποδεικνύεται ανίκανη να ακολουθήσει τον δρόμο της διπλωματίας, καταφεύγει στις κυρώσεις. Και κάθε φορά που οι κυρώσεις αποτυγχάνουν να φέρουν αποτέλεσμα, απλώς αυξάνει τη δόση», ανέφερε.

Όπως πρόσθεσε, αυτό «δεν είναι πλέον πολιτική, είναι συνήθεια».

Ο Ιρανός αξιωματούχος τόνισε ακόμη ότι η χώρα του έχει αποδείξει εδώ και δεκαετίες πως δεν μπορεί να «στραγγαλιστεί» από τέτοιες πρακτικές, προειδοποιώντας ότι όσοι στην Ουάσιγκτον επιμένουν στις κυρώσεις κινδυνεύουν να χάσουν ακόμη και την «ευκαιρία για μια λιγότερο ταπεινωτική έξοδο» από μια κρίση που, όπως υποστήριξε, οι ίδιοι δημιούργησαν.