Βενεζουέλα: Στους 6.301 οι νεκροί από τους καταστροφικούς σεισμούς της 24ης Ιουνίου

Snapshot Στους 6.301 ανέρχονται οι νεκροί από τους σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών που έπληξαν τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου.

Περισσότεροι από 73.000 τραυματίες έχουν λάβει ιατρική φροντίδα σε νοσοκομεία.

Έχει απομακρυνθεί περίπου το 23% των ερειπίων από τις πληγείσες περιοχές.

Η υπηρεσιακή πρόεδρος δεσμεύτηκε για την κατασκευή 4.000 νέων κατοικιών το 2026 και 10.000 το 2027 για τους σεισμόπληκτους. Snapshot powered by AI

Στους 6.301 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών από τους δύο ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών που έπληξαν τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που ανακοίνωσε ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Χόρχε Ροδρίγκες.

Ο αριθμός των θυμάτων παραμένει αμετάβλητος σε σχέση με τον προηγούμενο επίσημο απολογισμό της περασμένης Δευτέρας.

Περισσότεροι από 73.000 τραυματίες έχουν δεχθεί ιατρική φροντίδα σε νοσοκομεία, ενώ μέχρι στιγμής έχει απομακρυνθεί περίπου το 23% των ερειπίων από τις περιοχές που επλήγησαν.

Η υπηρεσιακή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροδρίγκες έχει δεσμευθεί για την κατασκευή 4.000 νέων κατοικιών για τους σεισμόπληκτους μέσα στο 2026 και ακόμη 10.000 το 2027.