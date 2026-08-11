Κάιλι Τζένερ: Έγινε «Princess Kitty» για τα 29α γενέθλιά της - Το λαμπερό πάρτι στο Μπέβερλι Χιλς

Snapshot Η Κάιλι Τζένερ γιόρτασε τα 29α γενέλιά της με ένα πάρτι «Princess Kitty» στο Μπέβερλι Χιλς, το Σάββατο 8 Αυγούστου.

Το πάρτι είχε ροζ χρώμα ως κυρίαρχο στοιχείο και συνδύαζε Barbie vibes, Y2K αναφορές και παιχνιδιάρικη υπερβολή.

Στο πάρτι παρευρέθηκαν μέλη της οικογένειάς της, όπως οι Κιμ, Κλόε Καρντάσιαν και Κένταλ Τζένερ, καθώς και φίλοι όπως η Χέιλι Μπίμπερ.

Η βραδιά ξεχώρισε για τις τρεις διαφορετικές τούρτες, με πιο ανατρεπτική αυτή σε σχήμα γυναικείου σώματος με ροζ μπικίνι και την επιγραφή «meow».

Η Κάιλι περιέγραψε το πάρτι ως το όνειρό της και εξέφρασε ευγνωμοσύνη για τη ζωή και τους ανθρώπους γύρω της. Snapshot powered by AI

Με τον δικό της χαρακτηριστικό τρόπο γιόρτασε η Κάιλι Τζένερ τα 29α γενέθλιά της, μετατρέποντας το πάρτι της σε ένα εντυπωσιακό fashion και social media event. Η διάσημη επιχειρηματίας και reality star επέλεξε να γιορτάσει λίγο νωρίτερα τα γενέθλιά της, τα οποία είναι στις 10 Αυγούστου, διοργανώνοντας το Σάββατο 8 Αυγούστου ένα λαμπερό πάρτι στην κατοικία της στο Μπέβερλι Χιλς.

Το φετινό concept είχε τίτλο «Princess Kitty», με το ροζ να αποτελεί το απόλυτο πρωταγωνιστικό χρώμα της βραδιάς. Από τις εμφανίσεις των καλεσμένων μέχρι τη διακόσμηση και τις τούρτες, όλα κινήθηκαν σε ροζ αποχρώσεις.

Στο πάρτι έδωσαν το «παρών» μέλη της οικογένειας της Κάιλι. Ανάμεσά τους ήταν οι αδελφές της, Κιμ και Κλόε Καρντάσιαν, καθώς και η Κένταλ Τζένερ.

Από το πλευρό της δεν έλειψε ούτε η στενή της φίλη Χέιλι Μπίμπερ, ενώ στη λίστα των καλεσμένων βρίσκονταν επίσης οι Devon Lee Carlson και Victoria Villarroel.

Η βραδιά ήταν γεμάτη χρώμα, λάμψη και θεαματικές λεπτομέρειες, με την Κάιλι να φροντίζει ώστε κάθε στοιχείο να ταιριάζει απόλυτα με το εκκεντρικό concept που είχε επιλέξει.

Οι τρεις τούρτες έκλεψαν την παράσταση

Ξεχωριστό κεφάλαιο της βραδιάς αποτέλεσαν οι τούρτες, καθώς η Κάιλι δεν αρκέστηκε σε μία.

Συνολικά υπήρχαν τρεις διαφορετικές δημιουργίες. Η πρώτη ήταν λευκή και διακοσμημένη με πολύχρωμες λεπτομέρειες που παρέπεμπαν σε πολύτιμους λίθους. Η δεύτερη είχε ως θέμα τις γάτες και έφερε την επιγραφή «Happy Birthday Kitty Kylie».

Η τρίτη ήταν και η πιο ανατρεπτική, καθώς είχε σχεδιαστεί σε σχήμα γυναικείου σώματος, φορούσε ροζ μπικίνι και συνοδευόταν από τη χαρακτηριστική λέξη «meow».

«Το πάρτι που ονειρευόμουν»

Η ίδια η Κάιλι φρόντισε να μοιραστεί με τους εκατομμύρια followers της στιγμιότυπα από τη βραδιά, δίνοντας μια γεύση από το ιδιαίτερο πάρτι που διοργάνωσε.

Μέσα από τις αναρτήσεις της, περιέγραψε τη βραδιά ως το πάρτι γενεθλίων που είχε ονειρευτεί, ενώ εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για τη ζωή και τους ανθρώπους που έχει δίπλα της.

Για ακόμη μία φορά, η Κάιλι Τζένερ απέδειξε πως ακόμη και μια προσωπική γιορτή μπορεί να μετατραπεί σε ένα ολοκληρωμένο fashion moment, με πρωταγωνιστές το ροζ, τη λάμψη και την υπερβολή.