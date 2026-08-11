Κάιλι Τζένερ: Έγινε «Princess Kitty» για τα 29α γενέθλιά της - Το λαμπερό πάρτι στο Μπέβερλι Χιλς

Η Κάιλι Τζένερ υποδέχτηκε τα 29α γενέθλιά της με ένα πάρτι βγαλμένο από ροζ παραμύθι, γεμάτο Barbie αισθητική 

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Κάιλι Τζένερ: Έγινε «Princess Kitty» για τα 29α γενέθλιά της - Το λαμπερό πάρτι στο Μπέβερλι Χιλς
LIFESTYLE
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Κάιλι Τζένερ γιόρτασε τα 29α γενέλιά της με ένα πάρτι «Princess Kitty» στο Μπέβερλι Χιλς, το Σάββατο 8 Αυγούστου.
  • Το πάρτι είχε ροζ χρώμα ως κυρίαρχο στοιχείο και συνδύαζε Barbie vibes, Y2K αναφορές και παιχνιδιάρικη υπερβολή.
  • Στο πάρτι παρευρέθηκαν μέλη της οικογένειάς της, όπως οι Κιμ, Κλόε Καρντάσιαν και Κένταλ Τζένερ, καθώς και φίλοι όπως η Χέιλι Μπίμπερ.
  • Η βραδιά ξεχώρισε για τις τρεις διαφορετικές τούρτες, με πιο ανατρεπτική αυτή σε σχήμα γυναικείου σώματος με ροζ μπικίνι και την επιγραφή «meow».
  • Η Κάιλι περιέγραψε το πάρτι ως το όνειρό της και εξέφρασε ευγνωμοσύνη για τη ζωή και τους ανθρώπους γύρω της.
Snapshot powered by AI

Με τον δικό της χαρακτηριστικό τρόπο γιόρτασε η Κάιλι Τζένερ τα 29α γενέθλιά της, μετατρέποντας το πάρτι της σε ένα εντυπωσιακό fashion και social media event. Η διάσημη επιχειρηματίας και reality star επέλεξε να γιορτάσει λίγο νωρίτερα τα γενέθλιά της, τα οποία είναι στις 10 Αυγούστου, διοργανώνοντας το Σάββατο 8 Αυγούστου ένα λαμπερό πάρτι στην κατοικία της στο Μπέβερλι Χιλς.

Το φετινό concept είχε τίτλο «Princess Kitty», με το ροζ να αποτελεί το απόλυτο πρωταγωνιστικό χρώμα της βραδιάς. Από τις εμφανίσεις των καλεσμένων μέχρι τη διακόσμηση και τις τούρτες, όλα κινήθηκαν σε ροζ αποχρώσεις.

jenner5.webp

Στο πάρτι έδωσαν το «παρών» μέλη της οικογένειας της Κάιλι. Ανάμεσά τους ήταν οι αδελφές της, Κιμ και Κλόε Καρντάσιαν, καθώς και η Κένταλ Τζένερ.

Από το πλευρό της δεν έλειψε ούτε η στενή της φίλη Χέιλι Μπίμπερ, ενώ στη λίστα των καλεσμένων βρίσκονταν επίσης οι Devon Lee Carlson και Victoria Villarroel.

Η βραδιά ήταν γεμάτη χρώμα, λάμψη και θεαματικές λεπτομέρειες, με την Κάιλι να φροντίζει ώστε κάθε στοιχείο να ταιριάζει απόλυτα με το εκκεντρικό concept που είχε επιλέξει.

jenner3.webp

Οι τρεις τούρτες έκλεψαν την παράσταση

Ξεχωριστό κεφάλαιο της βραδιάς αποτέλεσαν οι τούρτες, καθώς η Κάιλι δεν αρκέστηκε σε μία.

Συνολικά υπήρχαν τρεις διαφορετικές δημιουργίες. Η πρώτη ήταν λευκή και διακοσμημένη με πολύχρωμες λεπτομέρειες που παρέπεμπαν σε πολύτιμους λίθους. Η δεύτερη είχε ως θέμα τις γάτες και έφερε την επιγραφή «Happy Birthday Kitty Kylie».

Η τρίτη ήταν και η πιο ανατρεπτική, καθώς είχε σχεδιαστεί σε σχήμα γυναικείου σώματος, φορούσε ροζ μπικίνι και συνοδευόταν από τη χαρακτηριστική λέξη «meow».

jenner1.webp

«Το πάρτι που ονειρευόμουν»

Η ίδια η Κάιλι φρόντισε να μοιραστεί με τους εκατομμύρια followers της στιγμιότυπα από τη βραδιά, δίνοντας μια γεύση από το ιδιαίτερο πάρτι που διοργάνωσε.

Μέσα από τις αναρτήσεις της, περιέγραψε τη βραδιά ως το πάρτι γενεθλίων που είχε ονειρευτεί, ενώ εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για τη ζωή και τους ανθρώπους που έχει δίπλα της.

Για ακόμη μία φορά, η Κάιλι Τζένερ απέδειξε πως ακόμη και μια προσωπική γιορτή μπορεί να μετατραπεί σε ένα ολοκληρωμένο fashion moment, με πρωταγωνιστές το ροζ, τη λάμψη και την υπερβολή.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
04:14ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός στην Κολομβία: Οι ΗΠΑ στέλνουν βοήθεια ύψους 15,5 εκατ. δολαρίων στους πληγέντες

03:52ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν κατά ΗΠΑ για τις κυρώσεις: «Δεν είναι πλέον πολιτική, είναι συνήθεια»

03:34ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Στους 6.301 οι νεκροί από τους καταστροφικούς σεισμούς της 24ης Ιουνίου

03:12ΠΑΙΔΕΙΑ

Στρατιωτικές Σχολές: Στις 8 Σεπτεμβρίου η κατάταξη των επιτυχόντων στη Σχολή Ευελπίδων και ΣΜΥ

02:46ΚΟΣΜΟΣ

Υεμένη: Βαλλιστικοί πύραυλοι και drones των Χούθι έπληξαν κατοικημένες περιοχές της Μαρίμπ

02:22ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους από τη Ρωσία – Εκρήξεις στο Κίεβο

01:56ΕΛΛΑΔΑ

Κόνιτσα: Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά στην τοποθεσία «Κλέφτης»

01:32NEWSBOMB

Τουρκία: Ιστορικός νόμος για την επανένταξη μαχητών του PKK – Ανοίγει ο δρόμος για αποφυλακίσεις

01:08ΕΘΝΙΚΑ

ΥΠΕΞ: Συλλυπητήρια για τα θύματα του καταστροφικού σεισμού στην Κολομβία

00:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Wall Street: Μικρές απώλειες μετά τα ρεκόρ – Στο επίκεντρο Στενά του Ορμούζ και πληθωρισμός

00:24ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Θα απαντήσει μέσω Truth Social στην απόρριψη του σχεδίου για τη Γάζα από τον Νετανιάχου

00:07ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη με μαζικούς τάφους στο Σουδάν - Εκτέλεσαν παιδιά, γυναίκες και νοσοκομειακούς

00:03LIFESTYLE

Κάιλι Τζένερ: Έγινε «Princess Kitty» για τα 29α γενέθλιά της - Το λαμπερό πάρτι στο Μπέβερλι Χιλς

23:55ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: 17χρονη κατήγγειλε τον σύντροφό της για ενδοοικογενειακή βία

23:54ΚΟΣΜΟΣ

«Hobbyamory»: Θέλουν ερωτικό σύντροφο αλλά προτιμούν τα χόμπι τους - Γιατί γυρίζουν την πλάτη στα ραντεβού

23:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στον Άγιο Δημήτριο: Βρέθηκε νεκρός αστυνομικός μέσα στο υπηρεσιακό του όχημα - Αποκλειστικό Newsbomb

23:47ΚΟΣΜΟΣ

Απίθανο ατύχημα: Αυτοκίνητο πέφτει πάνω σε αεροσκάφος που τροχοδρομεί

23:47ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ιερόδουλη σκότωσε και να διαμέλισε άνδρα κατά τη διάρκεια «σατανιστικής τελετής»

23:36ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 11 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:27ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Δύο αστυνομικοί δέχθηκαν επίθεση με μαχαίρι στην Τουλούζη - Ο δράστης φώναζε «Αλλάχ Ακμπάρ»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δεκαπενταύγουστος με καταιγίδες και πτώση του υδραργύρου - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

07:24ΚΑΙΡΟΣ

«Κλείδωσε» ο καιρός του 15Αύγουστου – Σοβαρή αλλαγή από την Πέμπτη λόγω συστήματος Ωμέγα Εμποδισμού

23:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στον Άγιο Δημήτριο: Βρέθηκε νεκρός αστυνομικός μέσα στο υπηρεσιακό του όχημα - Αποκλειστικό Newsbomb

20:12LIFESTYLE

Το τραγούδι που απέρριψε ο Βασίλης Καρράς και το έκανε τεράστια επιτυχία ο Χρήστος Δάντης

18:55ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο Πόρτο Χέλι: Νεκρή από πτώση από μπαλκόνι η ιδιοκτήτρια του «Γαλαξία», Δόμνα Τορτουπίδου

20:52ΚΟΣΜΟΣ

Viral βίντεο: Βρήκε τον άνδρα της στο διαμέρισμα άλλης γυναίκας - Το μαλλιοτράβηγμα ήταν μόνο η αρχή

15:44ΕΘΝΙΚΑ

Mήνυμα στη Σαουδική Αραβία - Τι αλλάζει στο καθεστώς ενοικίασης ελληνικών Patriot στο Ριάντ

23:36ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 11 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

22:06ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κορωπί: Κουκουλοφόροι εισέβαλαν σε μεζονέτα και «ξάφρισαν» αντικείμενα αξίας 18.000 ευρώ - Βίντεο

21:28ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στις Σέρρες: Ανοικτό το σενάριο δολοφονίας του 66χρονου - Κρατούνται ο αδελφός κι ο ανιψιός του θύματος - Τους είχε καταγγείλει πριν πεθάνει για ξυλοδαρμό

20:35ΕΛΛΑΔΑ

Πάρος: Ιδιοκτήτης beach bar για τον πνιγμό του 4χρονου: «Ρωτήστε τον πατέρα του πού ήταν εκείνη την ώρα» - «Βρέθηκε εμετός στο σημείο» λέει ο δικηγόρος του

14:47ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Αρναούτογλου για καιρό Δεκαπενταύγουστου: Ανατροπή με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και ψυχρούς βοριάδες

23:07LIFESTYLE

«Πρόταση γάμου» στη Σοφία Βογιατζάκη σε κοσμηματοπωλείο στην Κρήτη

19:05ΚΟΣΜΟΣ

Θέουτα: Μπήκε στο δωμάτιό της και βρήκε έναν... Μαροκινό γυμνό στο κρεβάτι της!

21:23ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Μαρκ Ζάκερμπεργκ: «Η υπερνοημοσύνη που θα ξεπερνά τις ανθρώπινες δυνατότητες είναι θέμα χρόνου»

11:05ΕΛΛΑΔΑ

Πάρος - Πνιγμός 4χρονου: «Τα πάντα είναι νόμιμα, καθημερινά μαλώναμε με μανάδες και πατεράδες», είπε ο ιδιοκτήτης του beach bar

22:48ΚΟΣΜΟΣ

Εθνική Καταστροφή στην Κολομβία από τα 7,4 Ρίχτερ - 111 νεκροί, 87 τραυματίες, 61 καταρρεύσεις

23:27ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Δύο αστυνομικοί δέχθηκαν επίθεση με μαχαίρι στην Τουλούζη - Ο δράστης φώναζε «Αλλάχ Ακμπάρ»

02:22ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους από τη Ρωσία – Εκρήξεις στο Κίεβο

03:34ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Στους 6.301 οι νεκροί από τους καταστροφικούς σεισμούς της 24ης Ιουνίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ