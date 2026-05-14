Η Κάιλι Τζένερ μιλάει ανοιχτά για την τρομακτική επιπλοκή της εγκυμοσύνης της: Το μωρό «έπεφτε» έξω

Η Κάιλι Τζένερ φτάνει στο εορταστικό γκαλά του Ινστιτούτου Ενδυματολογίας του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης, με αφορμή τα εγκαίνια της έκθεσης «Costume Art»,, στη Νέα Υόρκη

Η Τζένερ και ο Travis Scott χώρισαν το 2023, και η ίδια ξεκίνησε σχέση με τον Timothée Chalamet μέχρι τον Απρίλιο του ίδιου έτους.

Η Kylie Jenner αποκάλυψε την επιπλοκή που την τρόμαξε περισσότερο στη διάρκεια της εγκυμοσύνης της στον γιο της, Aire, στη διάρκεια ενός podcast.

Η Jenner αποκάλυψε ότι, ο γιος της, τον οποίο απέκτησε με τον πρώην σύντροφό της, Travis Scott, την εξάντλησε, καθώς όταν ήταν 12 εβδομάδων έγκυος, ξύπνησε μια μέρα και δεν μπορούσε να περπατήσει.

«Δεν μπορούσα να σηκωθώ από το κρεβάτι μου ούτως ή άλλως, γιατί είχα τρομερούς πόνους στην πλάτη και ισχιαλγία», θυμήθηκε η σταρ των ριάλιτι. «Και συνέβαιναν πολλά πράγματα. Είχα διαστολή τριών εκατοστών για περίπου ενάμιση, δύο μήνες — το μωρό έβγαινε έξω».

Ο γιατρός της, της συνέστησε τότε ξεκούραση στο κρεβάτι, κάτι που την απογοήτευσε.

«Ήμουν στην καλύτερη φυσική κατάσταση της ζωής μου κατά τη διάρκεια αυτής της εγκυμοσύνης», ομολόγησε η μητέρα δύο παιδιών. «Έτσι, είχα πραγματικά υψηλές προσδοκίες. Ήθελα πραγματικά να γυμναστώ. Πήρα 27 κιλά με την κόρη μου».

Η Jenner αποκάλυψε ότι ζύγιζε 90 κιλά όταν γέννησε την κόρη της Stormi, που είναι τώρα 8 ετών, το 2018, και 95 κιλά όταν καλωσόρισε τον Aire το 2022, που είναι τώρα 4 ετών. «Πήρα περίπου 30 κιλά με τον γιο μου», σημείωσε.

Όσον αφορά στο ποια εγκυμοσύνη ήταν πιο εύκολη, η Jenner αποκάλυψε ότι «η πρώτη… ήταν παιχνιδάκι», αν και όπως παραδέχθηκε «πανικοβλήθηκε» με το να γίνει έφηβη μαμά.

«Ναι, είχα πανικοβληθεί. Φοβόμουν πολύ να το πω στους γονείς μου», μοιράστηκε η σταρ των «Kardashians».

«Και μετά το είπα στη μαμά μου. Κανείς δεν θύμωσε μαζί μου. Ήταν μια τρελή εποχή», θυμήθηκε σχετικά με την αντίδραση που έλαβε από τους γονείς της, την Κρις Τζένερ και την Κέιτλιν Τζένερ.

Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της με τη Stormi, η Kylie παρέμεινε εντελώς μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, παρά τις αυξανόμενες φήμες ότι ήταν έγκυος.

Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της με τον Aire, η Kylie δεν έκρυψε την εγκυμοσύνη της, αλλά επέλεξε να κρατήσει χαμηλό προφίλ.

Η Kylie και ο ράπερ του «Sicko Mode» χώρισαν το 2023, με την ιδρύτρια της Khy να προχωράει στη σχέση της με τον Timothée Chalamet μέχρι τον Απρίλιο της ίδιας χρονιάς.