Η Κάιλι Τζένερ μιλάει ανοιχτά για την τρομακτική επιπλοκή της εγκυμοσύνης της: Το μωρό «έπεφτε» έξω

H σταρ αποκαλύπτει τις δυσκολίες στη δεύτερη εγκυμοσύνης της που ακόμα προσπαθεί να ξεπεράσει

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Η Κάιλι Τζένερ μιλάει ανοιχτά για την τρομακτική επιπλοκή της εγκυμοσύνης της: Το μωρό «έπεφτε» έξω

Η Κάιλι Τζένερ φτάνει στο εορταστικό γκαλά του Ινστιτούτου Ενδυματολογίας του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης, με αφορμή τα εγκαίνια της έκθεσης «Costume Art»,, στη Νέα Υόρκη

Evan Agostini/Invision/AP
LIFESTYLE
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Κάιλι Τζένερ αντιμετώπισε σοβαρή επιπλοκή στην εγκυμοσύνη της με τον γιο της Aire, καθώς παρουσίασε διάσταση τριών εκατοστών στον κόλπο της, με τον πλακούντα να κινδυνεύει να "πέσει".
  • Κατά την εγκυμοσύνη αυτή, η Τζένερ είχε έντονους πόνους στην πλάτη και ισχιαλγία, με αποτέλεσμα να χρειαστεί ξεκούραση στο κρεβάτι.
  • Η πρώτη εγκυμοσύνη της με την κόρη της Stormi ήταν πιο εύκολη, αν και είχε πανικοβληθεί ως έφηβη μαμά.
  • Η Κάιλι πήρε περίπου 30 κιλά με τον γιο της και 27 κιλά με την κόρη της, ζυγίζοντας 95 και 90 κιλά αντίστοιχα κατά τη γέννησή τους.
  • Η Τζένερ και ο Travis Scott χώρισαν το 2023, και η ίδια ξεκίνησε σχέση με τον Timothée Chalamet μέχρι τον Απρίλιο του ίδιου έτους.
Snapshot powered by AI

Η Kylie Jenner αποκάλυψε την επιπλοκή που την τρόμαξε περισσότερο στη διάρκεια της εγκυμοσύνης της στον γιο της, Aire, στη διάρκεια ενός podcast.

Η Jenner αποκάλυψε ότι, ο γιος της, τον οποίο απέκτησε με τον πρώην σύντροφό της, Travis Scott, την εξάντλησε, καθώς όταν ήταν 12 εβδομάδων έγκυος, ξύπνησε μια μέρα και δεν μπορούσε να περπατήσει.

tzener2.webp

«Δεν μπορούσα να σηκωθώ από το κρεβάτι μου ούτως ή άλλως, γιατί είχα τρομερούς πόνους στην πλάτη και ισχιαλγία», θυμήθηκε η σταρ των ριάλιτι. «Και συνέβαιναν πολλά πράγματα. Είχα διαστολή τριών εκατοστών για περίπου ενάμιση, δύο μήνες — το μωρό έβγαινε έξω».

Ο γιατρός της, της συνέστησε τότε ξεκούραση στο κρεβάτι, κάτι που την απογοήτευσε.

«Ήμουν στην καλύτερη φυσική κατάσταση της ζωής μου κατά τη διάρκεια αυτής της εγκυμοσύνης», ομολόγησε η μητέρα δύο παιδιών. «Έτσι, είχα πραγματικά υψηλές προσδοκίες. Ήθελα πραγματικά να γυμναστώ. Πήρα 27 κιλά με την κόρη μου».

Η Jenner αποκάλυψε ότι ζύγιζε 90 κιλά όταν γέννησε την κόρη της Stormi, που είναι τώρα 8 ετών, το 2018, και 95 κιλά όταν καλωσόρισε τον Aire το 2022, που είναι τώρα 4 ετών. «Πήρα περίπου 30 κιλά με τον γιο μου», σημείωσε.

tzener1.webp

Όσον αφορά στο ποια εγκυμοσύνη ήταν πιο εύκολη, η Jenner αποκάλυψε ότι «η πρώτη… ήταν παιχνιδάκι», αν και όπως παραδέχθηκε «πανικοβλήθηκε» με το να γίνει έφηβη μαμά.

«Ναι, είχα πανικοβληθεί. Φοβόμουν πολύ να το πω στους γονείς μου», μοιράστηκε η σταρ των «Kardashians».

«Και μετά το είπα στη μαμά μου. Κανείς δεν θύμωσε μαζί μου. Ήταν μια τρελή εποχή», θυμήθηκε σχετικά με την αντίδραση που έλαβε από τους γονείς της, την Κρις Τζένερ και την Κέιτλιν Τζένερ.

Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της με τη Stormi, η Kylie παρέμεινε εντελώς μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, παρά τις αυξανόμενες φήμες ότι ήταν έγκυος.

Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της με τον Aire, η Kylie δεν έκρυψε την εγκυμοσύνη της, αλλά επέλεξε να κρατήσει χαμηλό προφίλ.

Η Kylie και ο ράπερ του «Sicko Mode» χώρισαν το 2023, με την ιδρύτρια της Khy να προχωράει στη σχέση της με τον Timothée Chalamet μέχρι τον Απρίλιο της ίδιας χρονιάς.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:17ΚΟΣΜΟΣ

«Πλωτό οπλοστάσιο» κατασχέθηκε από το Ιράν στον Κόλπο του Ομάν

21:07ΕΘΝΙΚΑ

 Νέα τουρκική πρόκληση: Απείλησαν με «πενηντάρι» πολυβόλο ψαράδες - Βίντεο

20:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα παρέμβαση Καραμανλή: «Η κυβέρνησή μας είχε πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική»

20:37ΕΛΛΑΔΑ

Γαλάζια Σημαία 2026: Η Ελλάδα στη 2η θέση παγκοσμίως - Βραβεύτηκαν 624 ελληνικές ακτές

20:33ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Τηλεργασία για να αντιμετωπισθεί η ενεργειακή κρίση λόγω του πολέμου στο Ιράν

20:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αθήνα σε Άγκυρα: Το νομοσχέδιο περί «Γαλάζιας Πατρίδας» δεν συμβάλλει στα «ήρεμα νερά»

20:19ΚΟΣΜΟΣ

Χαοτικές σκηνές στα παρασκήνια του ταξιδιού Τραμπ στην Κίνα: Ένα κουβάρι Κινέζοι, δημοσιογράφοι και πράκτορες - Ποδοπάτημα, σπρώξιμο, κυνηγητό

20:09LIFESTYLE

Η Κάιλι Τζένερ μιλάει ανοιχτά για την τρομακτική επιπλοκή της εγκυμοσύνης της: Το μωρό «έπεφτε» έξω

20:08ΠΑΙΔΕΙΑ

Ξεκινούν οι εγγραφές στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Αγίας Παρασκευής

20:06ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί δεν σκοτεινιάζει πλήρως στη Γερμανία;

19:59ΕΛΛΑΔΑ

FedEx: Διαψεύδει ότι αποχωρεί από το αεροδρόμιο «Mακεδονία» της Θεσσαλονίκης

19:50LIFESTYLE

Britney Spears: Βγήκε για δείπνο με φίλους και προκάλεσε... χάος στο εστιατόριο

19:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στουρνάρας: Δείχνει αύξηση των επιτοκίων της ΕΚΤ, τον Ιούνιο

19:40ΚΟΣΜΟΣ

Σατανικό σχέδιο: Ενορχήστρωσε τη δολοφονία του συζύγου της με οξύ - Πίστευε πως θα γίνει πλούσια

19:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στα άκρα η κόντρα Μαρινάκη - ΠΑΣΟΚ: Αντί να «πετάνε την μπάλα στην εξέδρα», ας απαντήσουν

19:30ΚΟΣΜΟΣ

Ταϊλάνδη: Ερευνητές ανακάλυψαν ένα νέο γιγάντιο είδος δεινοσαύρου

19:26ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Η Κίνα έχει συμφωνήσει να αγοράσει 200 αεροσκάφη από την Boeing

19:21ΕΛΛΑΔΑ

Θάσος: Συγκρούστηκαν δύο πλοία στο λιμάνι - Υλικές ζημιές και καθυστερήσεις στα δρομολόγια

19:14ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: 41χρονος σε «αμόκ» κλωτσούσε και έβριζε αστυνομικούς

19:13ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ στην Κίνα: Η ακτινογραφία ενός ταξιδιού που συζητήθηκαν όλα εκτός από ένα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:03ΕΛΛΑΔΑ

Γωγώ Μαστροκώστα: Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

17:51ΕΛΛΑΔΑ

Χαμός στη Χαλκίδα: Μαθητές σχολείου από την Αθήνα πολιορκούν ξενοδοχείο μετά από επίθεση ηλικιωμένης

10:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις - Η πρόγνωση της Όλγας Παπαβγούλη

16:46ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στο Ιράκ: Οικογένεια σκότωσε τη 15χρονη κόρη επειδή αρνήθηκε να παντρευτεί τον εξάδελφό της και το γιόρτασαν

19:40ΚΟΣΜΟΣ

Σατανικό σχέδιο: Ενορχήστρωσε τη δολοφονία του συζύγου της με οξύ - Πίστευε πως θα γίνει πλούσια

20:37ΕΛΛΑΔΑ

Γαλάζια Σημαία 2026: Η Ελλάδα στη 2η θέση παγκοσμίως - Βραβεύτηκαν 624 ελληνικές ακτές

16:25ΕΛΛΑΔΑ

Λιόσια: Δύο τραυματίες αστυνομικοί από επίθεση 80 Ρομά έπειτα από καταδίωξη

19:02ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανικό μέσο: Το drone στη Λευκάδα δεν είναι Magura - Επικαλείται την κατασκευάστρια εταιρεία 

18:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ατμοσφαιρική διαταραχή με αξιόλογα φαινόμενα προς το τέλος της άλλης εβδομάδας

06:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα ψυχρή εισβολή και αστάθεια στην Ελλάδα - Πότε ξεκινά και πότε θα δούμε καλοκαίρι

15:31ΚΟΣΜΟΣ

«Αν κατασκευάζεις αρκετά drones κανείς δεν θα σου επιτεθεί», λέει ο γαμπρός του Ερντογάν Σελτζούκ Μπαϊρακτάρ

08:29ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν βγάλετε μέχρι το καλοκαίρι

18:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άγριος καβγάς Ζωής και Άδωνι - «Υπάρχει μεθόδευση» - «Σας κυνηγάει η κουνιάδα της κυρίας δίπλα»

12:35ΕΛΛΑΔΑ

Αν κάποτε στα δίχτυα του πιαστείς… Ψαράς στην Τήνο έπιασε υποβρύχιο τύπου Παπανικολής

16:30ΚΑΙΡΟΣ

Αλλάζει ο καιρός: Πότε και πού βρέξει - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου μέχρι την Τρίτη

09:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται 2 βαρομετρικά χαμηλά - Φέρνουν βροχές, χαλάζι και αφρικανικό σκόνη

16:05ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Μεγάλες αλλαγές από 1η Ιουνίου - Τι θα ισχύει για iOS και Android

12:56LIFESTYLE

Παντρεύεται ο γιος του Νότη Σφακιανάκη

05:38ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 14 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

20:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αθήνα σε Άγκυρα: Το νομοσχέδιο περί «Γαλάζιας Πατρίδας» δεν συμβάλλει στα «ήρεμα νερά»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ