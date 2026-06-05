ΠΑΣΟΚ: Συνεδριάζει το Πολιτικό Συμβούλιο υπό τον Ανδρουλάκη – Σκληρή γραμμή και μήνυμα αυτονομίας

Snapshot Το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ συνεδριάζει υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη με κύριο θέμα τη χάραξη εκλογικής στρατηγικής.

Η ηγεσία επιμένει σε σκληρή αντιπολιτευτική στάση και προβάλλει το ΠΑΣΟΚ ως αυτόνομη και αδέσμευτη πολιτική δύναμη.

Υπάρχει προσπάθεια εκτόνωσης των εσωκομματικών εντάσεων μετά τις δηλώσεις του Χάρη Δούκα για μελλοντικές συνεργασίες.

Οι δημοσκοπήσεις θεωρούνται από το κόμμα ως πρόσκαιρες και δεν επηρεάζουν τη στρατηγική του ΠΑΣΟΚ.

Στη συνεδρίαση θα οριστικοποιηθεί οργανωτικό πλάνο με αποκεντρωτικό μοντέλο για την εκλογική προετοιμασία ανά περιφέρεια. Snapshot powered by AI

Με βασικό αντικείμενο τη χάραξη της εκλογικής στρατηγικής, συνεδριάζει σήμερα το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη. Η συνεδρίαση πραγματοποιείται σε μια περίοδο έντονης δημοσκοπικής πίεσης, αλλά και μετά τις δηλώσεις του Χάρη Δούκα περί πιθανών μελλοντικών συνεργασιών, που προκάλεσαν εσωτερικούς κραδασμούς.

Η ηγεσία του κόμματος προσέρχεται με ξεκάθαρη γραμμή: ενίσχυση της αντιπολιτευτικής στάσης απέναντι στην κυβέρνηση και ανάδειξη των προγραμματικών θέσεων του ΠΑΣΟΚ. Στόχος, όπως επισημαίνεται, είναι να καταδειχθεί τόσο η «προγραμματική ένδεια» της πλευράς Τσίπρα όσο και ότι το ΠΑΣΟΚ αποτελεί τη μόνη αυτόνομη και αδέσμευτη πολιτική δύναμη στον χώρο.

Τα γραφεία του ΠΑΣΟΚ στη Χαριλάου Τρικούπη Newsbomb.gr / Σωτήρης Σκουλούδης

Σε ό,τι αφορά τις δηλώσεις Δούκα, παρά τις αιχμηρές αντιδράσεις στελεχών που τον κατηγορούν για απόκλιση από τη γραμμή, επιχειρείται να πέσουν οι τόνοι. Κομματικές πηγές εκτιμούν ότι οι συγκεκριμένες απόψεις δεν βρίσκουν ουσιαστική απήχηση στο εσωτερικό.

Για τις δημοσκοπήσεις, στη Χαριλάου Τρικούπη κάνουν λόγο για «φωτογραφίες της στιγμής», εκτιμώντας ότι καταγράφουν πρόσκαιρες τάσεις.

Την ίδια ώρα, σημειώνουν «πολυγλωσσία» και αστοχίες στις δημόσιες τοποθετήσεις στελεχών της ΕΛΑΣ, που –όπως υποστηρίζουν– θα γίνουν πιο εμφανείς με την πάροδο του χρόνου.

Ενδεικτική του κλίματος είναι και η χθεσινή αναφορά του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος από τη Νέα Ιωνία έκανε λόγο για όσους «ψάχνουν μπαμπούλα για να αλλάξει η συζήτηση από τα πραγματικά προβλήματα».

Παράλληλα, στη σημερινή συνεδρίαση αναμένεται να οριστικοποιηθεί και το οργανωτικό πλάνο ενόψει εκλογών, με κατανομή περιοχών και αρμοδιοτήτων στα στελέχη. Το μοντέλο που προκρίνεται είναι αποκεντρωτικό, με ευθύνη ανά περιφέρεια για την υλοποίηση δράσεων και καμπανιών, σε τροχιά πλήρους εκλογικής ετοιμότητας.

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