Μαρινάκης: Ας κερδίσει τη δεύτερη θέση ο καλύτερος λαϊκιστής - Τι είπε για συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ

Snapshot Οι εκλογές στην Ελλάδα θα γίνουν το 2027, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη.

Απορρίπτει συνεργασίες με κόμματα δεξιότερα της ΝΔ και επιδιώκει αυτοδυναμία χωρίς να αποκλείει τη συνεργασία εάν χρειαστεί.

Αναγνώρισε προβάδισμα του Τσίπρα έναντι του ΠΑΣΟΚ στις δημοσκοπήσεις, αλλά χαρακτήρισε τον ανταγωνισμό λαϊκισμό και τόνισε τη σημασία της αξιοπιστίας του κυβερνώντος κόμματος.

Υπογράμμισε ότι η πόρτα του κόμματός του είναι ανοιχτή και ότι στόχος είναι να υπάρξει κυβέρνηση το βράδυ των εκλογών. Snapshot powered by AI

«Οι εκλογές θα γίνουν το 2027», επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Για το βόρειο τομέα της Αθήνας όπου θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές δήλωσε στο Mega: «Είναι μια περιοχή που πληρώνει το μάρμαρο της κρίσης, των διαδοχικών κρίσεων. Δεν υπάρχουν μαγικές συνταγές. Προσπαθούμε να μεγαλώνει η πίτα, να αυξάνονται τα έσοδα του κράτους και να μειώνονται οι φόροι και αυτό να επιστρέφει στην κοινωνία»

«Επόμενος στόχος είναι να στηρίξουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Υπάρχει ένα εκατομμύριο ευρώ», διευκρίνισε ερωτώμενος για νέα μέτρα. Έκανε λόγο για πλέγμα προτάσεων που επεξεργάζεται το οικονομικό επιτελείο με έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

«Θα δώσουμε όσα παραπάνω μπορούμε και όσα αντέχει η χώρα», είπε ο κ. Μαρινάκης.

Για ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά και πιθανής συνεργασίας με τη ΝΔ απάντησε: «Καταρχάς να δούμε αν θα κάνει κόμμα. Η διαγραφή του ήταν αποτέλεσμα θέσεων κυρίως σε εθνικά θέματα που ήταν άδικες. Το να μετατρέπουμε προσωπική ατζέντα σε κόμμα δεν απαντάει. Θεωρώ με βάση όσα έχουν ακουστεί και από άλλα κόμματα υπάρχουν πολλές διαφορές. Απορρίπτουμε όλα τα κόμματα που είναι δεξιότερα ημών. Στόχος μας είναι η αυτοδυναμία. Στόχος μας είναι να μην χρειαστεί συνεργασία»

«Η πόρτα του κόμματος είναι ανοιχτή» διευκρίνισε πάντως.

«Πρέπει το βράδυ των εκλογών να έχουμε κυβέρνηση», υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Ποιος θα είναι δεύτερος;

Σε ερώτηση για το ποιος θα καταλάβει τη δεύτερη θέση στις επόμενες εκλογές ο κ. Μαρινάκης απάντησε:

«Ο κ. Τσίπρας έχει ένα προβάδισμα με βάση τις δημοσκοπήσεις σε σχέση με το ΠΑΣΟΚ, αν και αυτό δεν λέει κάτι. Δεν θα σας πω εγώ ποιος θα κερδίσει στο γήπεδο του λαϊκισμού. Ας κερδίσει ο καλύτερος λαϊκιστής»

«Με τον κ. Τσίπρα μας ξεχωρίζει η αξιοπιστία», πρόσθεσε.

«Θεωρητικά το μόνο κόμμα που έχει δείξει στο παρελθόν συνέπεια είναι το ΠΑΣΟΚ, αλλά το ΠΑΣΟΚ του κ. Βενιζέλου και της Φώφης Γεννηματά όχι του κ. Ανδρουλάκη», κατέληξε.

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