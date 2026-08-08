Μύκονος: Ιταλοί τουρίστες έκαναν «κλαμπ» βανάκι transfer - Αντιδράσεις για το ξέφρενο πάρτι

Έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκάλεσε βίντεο με ομάδα Ιταλών τουριστών που μετέτρεψε βανάκι μεταφοράς στη Μύκονο σε πάρτι.

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