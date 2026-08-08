Η Μεσόγειος «βράζει»: Στους 33℃ η θερμοκρασία της θάλασσας – Η προειδοποίηση Αρναούτογλου

Θερμοκρασία 33,02℃ κατεγράφη στη σημαδούρα της Dragonera, δυτικά της Μαγιόρκα. Αν επιβεβαιωθεί, πρόκειται για νέο ρεκόρ για τη συγκεκριμένη θέση, σύμφωνα με τον ευρωβουλευτή και μετεωρολόγο, Σάκη Αρναούτογλου.

Ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες σημειώνονται αυτές τις ημέρες στη δυτική Μεσόγειο, με τη θερμοκρασία της θάλασσας να «αγγίζει» επίπεδα που συναντώνται στις θερμότερες θαλάσσιες περιοχές του πλανήτη.

Ο κ. Αρναούτογλου αναφέρεται στον επίσημο δορυφορικό χάρτη της ισπανικής μετεωρολογικής υπηρεσίας AEMET για τις 7 Αυγούστου 2026, ο οποίος αποτυπώνει μία ιδιαίτερα θερμή δυτική Μεσόγειο.

Θερμοκρασίες που θυμίζουν τροπικές θάλασσες

Η ένταση της θερμοκρασίας γίνεται ευκολότερα αντιληπτή μέσα από συγκρίσεις με άλλες περιοχές του πλανήτη. Την ίδια εποχή, τα νερά της Καραϊβικής βρίσκονται περίπου στους 30℃, ενώ, στα Florida Keys, στο νοτιότερο τμήμα της Φλόριντα και κοντά στην Καραϊβική, η θερμοκρασία της θάλασσας έφτανε περίπου τους 31℃.

Θερμοκρασίες άνω των 34℃ καταγράφονται κυρίως σε ορισμένες από τις θερμότερες θαλάσσιες περιοχές του πλανήτη, όπως ο Περσικός Κόλπος· έτσι, ένα τμήμα της δυτικής Μεσογείου εμφανίζει πλέον θερμοκρασίες που πλησιάζουν εκείνες των πλέον θερμών θαλασσών του κόσμου.

Η ιδιαίτερα υψηλή θερμοκρασία της θάλασσας δεν αποτελεί μόνο ζήτημα που γίνεται αντιληπτό από όσους βρίσκονται στις ακτές. Όπως εξηγεί ο Σάκης Αρναούτογλου, μία τόσο θερμή θάλασσα μπορεί να ασκήσει σημαντική πίεση στα θαλάσσια οικοσυστήματα, ενώ παράλληλα αυξάνει την ποσότητα υγρασίας που είναι διαθέσιμη στην ατμόσφαιρα.

Αυτό, από μόνο του, δεν σημαίνει ότι θα ακολουθήσουν ακραία καιρικά φαινόμενα. Ωστόσο, εφόσον συνδυαστεί με τις κατάλληλες ατμοσφαιρικές συνθήκες, η αυξημένη θερμότητα και υγρασία μπορούν να συμβάλουν στην ενίσχυση της έντασης ορισμένων φαινομένων.

Ο κ. Αρναούτογλου συνδέει τις συγκεκριμένες μετρήσεις και με την ευρωπαϊκή πολιτική για το περιβάλλον και τις θάλασσες. Ως ευρωβουλευτής και μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Κλίματος και Ασφάλειας των Τροφίμων, καθώς και της Επιτροπής Αλιείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, επισημαίνει τη στενή σχέση μεταξύ της κλιματικής αλλαγής, της κατάστασης των θαλασσών, της αλιείας και των παράκτιων περιοχών.

Όπως σημειώνει, οι υψηλές θερμοκρασίες της θάλασσας δεν αποτελούν απλώς μία εντυπωσιακή μετεωρολογική καταγραφή, αλλά μέρος μίας ευρύτερης μεταβολής που απαιτεί συστηματική παρακολούθηση, αξιόπιστα επιστημονικά δεδομένα και προετοιμασία σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

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