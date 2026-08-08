Από Δευτέρα οι αιτήσεις για αποζημιώσεις στους πυρόπληκτους – Πότε ξεκινούν τα αντιπλημμυρικά

Όλα τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους της Δυτικής Αττικής – Δωρεάν οι κατεδαφίσεις των κόκκινων κτηρίων από το κράτος, σύμφωνα με τον υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστα Κατσαφάδο

Γιάννης Νικηφοράκης, Επιμέλεια

Από Δευτέρα οι αιτήσεις για αποζημιώσεις στους πυρόπληκτους – Πότε ξεκινούν τα αντιπλημμυρικά
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Από την πρώτη οικονομική ανάσα μέχρι την αποκατάσταση των καμένων κατοικιών και τη «θωράκιση» των περιοχών απέναντι στις πλημμύρες, ξεκινά σταδιακά η επόμενη ημέρα για τους πυρόπληκτους της Δυτικής Αττικής και της Βοιωτίας. Από την ερχόμενη Δευτέρα (10/08), «ανοίγει» ο δρόμος για τις πρώτες αποζημιώσεις, ενώ, μέσα στον Σεπτέμβριο αναμένεται να ξεκινήσουν τα έργα αντιπλημμυρικής και αντιδιαβρωτικής προστασίας, σύμφωνα με τον υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστα Κατσαφάδο.

Ο υφυπουργός ανακοίνωσε ότι οι αυτοψίες ολοκληρώθηκαν, με την καταγραφή να δείχνει 79 κόκκινα, 56 κίτρινα και 57 πράσινα σπίτια στο Πόρτο Γερμενό. Όπως είπε, «όλοι θα αποζημιωθούν και όλοι έχουν δικαίωμα για οικοσκευή», ενώ όσοι ιδιοκτήτες έλειπαν, μπορούν να ζητήσουν νέα αυτοψία.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι Ε1, Ε9 και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. «Μέσα σε 10 μέρες οι πολίτες θα πάρουν αυτά τα χρήματα», αποσαφήνισε ο κ. Κατσαφάδος, εφόσον ο φάκελος είναι πλήρης.

Για την ανακατασκευή και επισκευή των κατοικιών, ο υφυπουργός υπογράμμισε ότι η κρατική βοήθεια ανέρχεται πλέον στο 100%, σημειώνοντας ότι «η αποζημίωση ήταν στο 70%, πήγε στο 80% και πλέον είναι στο 100%». Η ΚΥΑ με την οριοθέτηση των περιοχών θα εκδοθεί έως τις 20 Αυγούστου, ενώ οι αιτήσεις για ανακατασκευή θα ξεκινήσουν αρχές Σεπτεμβρίου».

Για τις κατεδαφίσεις των κόκκινων κτηρίων, ανακοίνωσε ότι το κόστος θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από το κράτος. «Με έξοδα κρατικά θα γίνουν οι κατεδαφίσεις, αυτό το πλήρωνε ο πολίτης μέχρι τώρα», τόνισε, μιλώντας σήμερα (08/08) στην ΕΡΤ.

Για την επιδότηση ενοικίου, ο κ. Κατσαφάδος διευκρίνισε ότι αφορά αποκλειστικά κύριες κατοικίες που έχουν χαρακτηριστεί κίτρινες ή κόκκινες, με ενίσχυση 300 – 500 ευρώ, ανάλογα με τα μέλη της οικογένειας. «Δεν θέλουμε κανένας να μείνει άστεγος ούτε μία μέρα», σχολίασε.

Για την περιβαλλοντική αποκατάσταση, ο υφυπουργός ανέφερε ότι το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και η Γενική Γραμματεία Δασών έχουν ήδη ξεκινήσει τις μελέτες, ενώ «γύρω στα μέσα Σεπτέμβρη θα ξεκινήσουν τα απαραίτητα αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα». Διαβεβαίωσε ότι οι κάτοικοι «δεν πρέπει να ανησυχούν για τυχόν πλημμυρικά φαινόμενα τον χειμώνα».

Αναφερόμενος στην καθημερινή επιφυλακή του μηχανισμού, σημείωσε ότι η Πυροσβεστική αντιμετωπίζει «65 έως 70 πυρκαγιές ημερησίως», ενώ, έχουν γίνει «πάνω από 260 συλλήψεις» για εμπρησμούς. Κάλεσε τους πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας: «Οι οδηγίες αυτές σώζουν ζωές, περιουσίες, το φυσικό περιβάλλον», συμπλήρωσε.

Τέλος, για τους καθαρισμούς οικοπέδων, ανέφερε πως παρ’ ότι εφέτος υπήρξαν περισσότερες δηλώσεις, «είναι πάρα πολλά τα οικόπεδα που δεν καθαρίζονται», τονίζοντας ότι το μέτρο «είναι προστατευτικό, όχι κατασταλτικό».

Όλα τα μέτρα στήριξης – 1.000€ / τετραγωνικό μέτρο για ανακατασκευή και άμεσες αποζημιώσεις

Ο σχεδιασμός του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας προβλέπει άμεσες οικονομικές ενισχύσεις για νοικοκυριά, επιδότηση προσωρινής στέγασης, στεγαστική συνδρομή για επισκευές και ανακατασκευές κτηρίων, καθώς και μέτρα στήριξης για επιχειρήσεις και αγροτικές εκμεταλλεύσεις.

Στην πρώτη γραμμή της κρατικής αρωγής βρίσκονται οι πληγέντες ιδιοκτήτες και χρήστες κατοικιών, με στόχο η διαδικασία αποκατάστασης να ξεκινήσει άμεσα μετά την ολοκλήρωση των αυτοψιών από τα συνεργεία της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών.

Άμεσες οικονομικές ενισχύσεις για νοικοκυριά

Μετά την αυτοψία, οι πολίτες των οποίων οι κατοικίες έχουν πληγεί, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στον οικείο Δήμο, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά (το αντίγραφο του δελτίου επανελέγχου, τα φορολογικά έντυπα Ε1 και Ε9 και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης), ώστε να λάβουν τις πρώτες οικονομικές ενισχύσεις.

Το πακέτο περιλαμβάνει:

  • Επίδομα πρώτων βιοτικών αναγκών ύψους 600 ευρώ για την κύρια κατοικία.
  • Επίδομα μικρών επισκευαστικών εργασιών ή / και αντικατάστασης οικοσκευής έως 6.000 ευρώ, ανάλογα με το μέγεθος των ζημιών. Στην περίπτωση δευτερεύουσας κατοικίας, το ποσό που αφορά την οικοσκευή μειώνεται στο 50%.

Στήριξη για προσωρινή στέγαση

Για όσους δεν μπορούν να επιστρέψουν άμεσα στην κατοικία τους λόγω των ζημιών, ενεργοποιείται η επιδότηση προσωρινής στέγασης. Το ποσό κυμαίνεται από 300 έως 500 ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των μελών του νοικοκυριού που διέμεναν μόνιμα στην πληγείσα κατοικία.

Χρηματοδότηση επισκευών και ανακατασκευών

Μετά την ολοκλήρωση των αυτοψιών και την έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, οι ιδιοκτήτες των πληγέντων κτηρίων θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για στεγαστική συνδρομή.

Το βασικό πλαίσιο προβλέπει:

– Χρηματοδότηση για επισκευή και ανακατασκευή κτηρίων, στεγαστική συνδρομή για ανακατασκευή ύψους 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, έως τα 150 τετραγωνικά μέτρα, ειδική ταχύτερη διαδικασία για ελαφρές ζημιές που αφορούν μη φέροντα στοιχεία, μέσω άδειας επισκευής με εφάπαξ τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο.

Στόχος είναι η αποκατάσταση των κατοικιών να προχωρήσει με ταχύτερες διαδικασίες, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις όπου οι ζημιές δεν απαιτούν σύνθετες τεχνικές παρεμβάσεις.

Η Γενική Γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής θα λειτουργήσει τηλεφωνικό κέντρο για την ενημέρωση των πληγέντων σχετικά με τις δυνατότητες που έχουν, τις ημερομηνίες και τα χρονικά περιθώρια κατάθεσης αιτήσεων, αλλά και τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά περίπτωση.

Στήριξη επιχειρήσεων και αγροτικών εκμεταλλεύσεων

Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει για τις επιχειρήσεις και τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις που υπέστησαν ζημιές από τις πυρκαγιές.

Η κρατική αρωγή προβλέπει επιχορήγηση στο 70% της εκτιμηθείσας ζημιάς, ανώτατο όριο ενίσχυσης 500.000 ευρώ ανά δικαιούχο, δυνατότητα έως 500.000 ευρώ ανά υποκατάστημα για έως δύο υποκαταστήματα, ήτοι μέχρι το διπλάσιο ποσό.

Φορολογικές, ασφαλιστικές και δικαστικές διευκολύνσεις

Για τους πιστοποιημένα πληγέντες ενεργοποιούνται επιπλέον μέτρα ανακούφισης:

  • Αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων για έξι μήνες.
  • Ρύθμιση και αναστολή ασφαλιστικών υποχρεώσεων για έξι μήνες.
  • Αναστολή κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής ή ακίνητης περιουσίας τους, εξαιρουμένων των απαιτήσεων για διατροφή. Η αναστολή καταλαμβάνει ιδίως τη διενέργεια πλειστηριασμών, κατασχέσεων, αποβολών και προσωπικών κρατήσεων.

Κατά το χρονικό διάστημα του δωδεκαμήνου αναστέλλονται οι προθεσμίες άσκησης ενδίκων μέσων και βοηθημάτων που αφορούν σε εκκρεμείς διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης.

Η αναστολή αφορά στοχευμένα τις επιχειρήσεις που πιστοποιούνται ως πληγείσες από βεβαίωση της περιφέρειας και εντάσσονται στο πλαίσιο της κρατικής αρωγής, καθώς και στοχευμένα τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία πιστοποιείται ότι έχουν υποστεί ζημιές στις κατοικίες τους, στο πλαίσιο της ένταξης στο σχήμα παροχής στεγαστικής συνδρομής και αποζημίωσης οικοσκευής. 

Αναστολή συμβάσεων εργασίας

Οι πιστοποιημένα πληγείσες επιχειρήσεις των οποίων οι εγκαταστάσεις υπέστησαν ολοσχερή καταστροφή ή σοβαρές υλικές ζημιές σε βαθμό που δεν είναι ασφαλής η παροχή εργασίας εντός του εργασιακού χώρου, μπορούν να θέσουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους, οι οποίοι είχαν προσληφθεί έως και την προηγούμενη ημέρα από την πυρκαγιά, μέχρι την αποκατάσταση των ζημιών και όχι πέραν των τριών (3) μηνών.

Τριετής απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ

Για τα κτήρια και τα αγροτεμάχια στις περιοχές που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, προβλέπεται απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ. Το μέτρο αφορά το έτος κατά το οποίο σημειώθηκε η καταστροφή και τα δύο επόμενα χρόνια.

Οι ειδικές παρεμβάσεις για τις τουριστικές περιοχές

Για τις περιοχές που επλήγησαν στον Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου, καθώς και στις περιοχές Πόρτο Γερμενό, Ψάθα και Αλεποχώρι, προβλέπεται ειδική ενίσχυση για την τόνωση της τουριστικής δραστηριότητας.

Συγκεκριμένα, ενεργοποιείται pass ενίσχυσης της τουριστικής κίνησης για την επόμενη περίοδο, ενώ, ιδιαίτερα για το Πόρτο Γερμενό σχεδιάζεται επιπλέον σχήμα στήριξης, με βάση τις οικονομικές απώλειες που θα καταγραφούν σε σύγκριση με προηγούμενα έτη.

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