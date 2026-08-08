Η φωτιά της Αττικοβοιωτίας απελευθέρωσε ενέργεια ίση με 6 ατομικές βόμβες της Χιροσίμα

Η φωτιά που έπληξε την Αττικοβοιωτία, εξελίχθηκε μέσα σε μερικές μέρες σε μία από τις μεγαλύτερες πυρκαγιές των τελευταίων ετών στην περιοχή, κατακαίγοντας συνολικά 111.732 στρέμματα σε διάστημα περίπου 91 ωρών, από το πρωί της 31ης Ιουλίου έως το πρωί της 4ης Αυγούστου.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι περισσότερα από 61.500 στρέμματα, δηλαδή περίπου το 55% της συνολικής καμένης έκτασης, κάηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με τον μηχανισμό Flame του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Η φωτιά «φούντωσε» μέσα σε δύο νύχτες

Η εξέλιξη της πυρκαγιάς χαρακτηρίστηκε από δύο ιδιαίτερα έντονες νυχτερινές εξάρσεις. Η πρώτη σημειώθηκε από το βράδυ της 31ης Ιουλίου έως το πρωί της 1ης Αυγούστου. Μέσα σε μόλις 12 ώρες, κάηκαν σχεδόν 34.000 στρέμματα, καθώς οι βόρειοι άνεμοι ενισχύθηκαν και ξεπέρασαν τα 80 χιλιόμετρα / ώρα.

Την επόμενη μέρα, η φωτιά συνέχισε να εξαπλώνεται προς τα ανατολικά, πριν ακολουθήσει η δεύτερη μεγάλη νυχτερινή έξαρση.

Από το βράδυ της 1ης Αυγούστου έως το πρωί της 2ας Αυγούστου, κάηκαν ακόμη 27.810 στρέμματα, με τους ανέμους να φτάνουν έως τα 70 χιλιόμετρα / ώρα.

Μέσα σε αυτές τις δύο νύχτες κατεγράφη πάνω από το μισό της συνολικής καμένης έκτασης. Μάλιστα, ένα από τα αποκαλυπτικά στοιχεία της ανάλυσης αφορά την ενέργεια που απελευθερώθηκε κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς.

Η συνολική ενέργεια που ακτινοβολήθηκε από την πυρκαγιά, ήταν τουλάχιστον 380 terajoules (TJ). Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος, η ποσότητα αυτή αντιστοιχεί σε ενέργεια περίπου έξι ατομικών βομβών τύπου Χιροσίμα, σύμφωνα με την ανάλυση.

Ο αριθμός δεν αφορά την ισχύ της έκρηξης μίας πυρηνικής βόμβας, ούτε σημαίνει ότι η πυρκαγιά είχε τα ίδια χαρακτηριστικά με μία πυρηνική έκρηξη. Πρόκειται για σύγκριση ενεργειακού μεγέθους, ώστε να γίνει κατανοητή η τεράστια ποσότητα ενέργειας που απελευθερώθηκε από την καύση της βλάστησης, όπως εξηγούν οι επιστήμονες, Θανάσης Μ. Γιάνναρος, Ιωάννης Κωλέτσης, Γεώργιος Παπαβασιλείου, Δήμητρα Παρλιάρη και Κωνσταντίνος Λαγουβάρδος.

Η ανάλυση της πυρομετεωρολογικής ομάδας Flame αναδεικνύει ένα ιδιαίτερο μοτίβο στην εξέλιξη της φωτιάς: Η εξάπλωση ήταν σαφώς εντονότερη κατά τη διάρκεια των δύο συγκεκριμένων νυχτών.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε βόρεια του Αγίου Βασιλείου Βοιωτίας το πρωί της 31ης Ιουλίου και αρχικά κινήθηκε προς το παραλιακό μέτωπο, καίγοντας 15.072 στρέμματα μέσα στις πρώτες 10 ώρες.

Στη συνέχεια, οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι συνέβαλαν στην απότομη επιτάχυνση της εξάπλωσης. Τις επόμενες ημέρες, η φωτιά συνέχισε να επεκτείνεται, αλλά με σταδιακά μικρότερο ρυθμό, καθώς οι άνεμοι υποχωρούσαν και το μέτωπο πλησίαζε εκτάσεις που είχαν ήδη καεί το 2021.

Η εικόνα από τους δορυφόρους

Η εξέλιξη της πυρκαγιάς ανακατασκευάστηκε με τη χρήση δορυφορικών δεδομένων από τρεις διαφορετικούς αισθητήρες. Η ανακατασκευή συγκρίθηκε και επικυρώθηκε ανεξάρτητα με τρεις επίσημες ενδιάμεσες περιμέτρους της πυρκαγιάς.

Τα δεδομένα επιτρέπουν την αποτύπωση όχι μόνο της τελικής καμένης έκτασης, αλλά και της ταχύτητας με την οποία αυτή δημιουργήθηκε κι αυτό είναι ίσως το βασικότερο στοιχείο της πυρκαγιάς: Δεν ήταν μόνο η τελική έκταση των 111.732 στρεμμάτων, αλλά και η εξαιρετικά γρήγορη ανάπτυξη μέσα σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, όπως σημειώνεται.

Η επόμενη μέρα της καταστροφής στο Πόρτο Γερμενό – «Ήταν το σπίτι μου και τώρα βλέπω τον τάφο μου»

Πίσω από τους επίσημους αριθμούς των αυτοψιών βρίσκονται σπίτια που δεν μπορούν ακόμη να υποδεχθούν ξανά τους ανθρώπους τους: Συνολικά 118 κατοικίες ανά την επικράτεια χαρακτηρίστηκαν ως «κόκκινες», ενώ, η πρώτη μεγάλη καταγραφή από τη Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών «ανοίγει» τον δρόμο για την επόμενη μέρα της αποκατάστασης.

Η μυρωδιά του καμένου παραμένει έντονη και η εικόνα θυμίζει εμπόλεμη ζώνη. Στο Πόρτο Γερμενό, η επόμενη ημέρα της μεγάλης πυρκαγιάς αποκαλύπτει το πραγματικό μέγεθος της καταστροφής. Σπίτια που μέχρι πριν από λίγες ώρες έσφυζαν από ζωή, έχουν μετατραπεί σε αποκαΐδια, ενώ, οι κάτοικοι αντικρίζουν με οδύνη όσα οι φλόγες άφησαν πίσω τους.

Σπίτια με εκτεταμένες ζημιές, οχήματα σε άμορφες μάζες σιδήρου, ενώ οι κάτοικοι επιστρέφουν για πρώτη φορά στις περιουσίες τους, προσπαθώντας να διαπιστώσουν τι έχει απομείνει από τον κόπο μίας ολόκληρης ζωής.

Μέσα στα αποκαΐδια, οι άνθρωποι συλλέγουν προσωπικά αντικείμενα και αναμνήσεις που γλύτωσαν από τις φλόγες.

Συγκλονιστική είναι η αφήγηση του κ. Μάρκου, ο οποίος είχε αναφέρει ότι «η φωτιά ξεκίνησε από την Ξηρονομή, σιγά – σιγά ανέβηκε τα βουνά κι έφτασε πολύ γρήγορα στο Πόρτο Γερμενό, στις 23:00. Τα πήρε όλα σβάρνα. Δεν έμεινε τίποτα όρθιο, δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα ούτε η Πυροσβεστική, ούτε ο στρατός, ούτε το Λιμενικό. Όπως βλέπετε, η καταστροφή είναι μεγάλη. Μέχρι τ, η εικόνα είναι αυτή που βλέπετε τώρα. Μεγάλες εκτάσεις καταστράφηκαν, ζώα, σπίτια. Τι να σας πω περισσότερο… εδώ ήταν το οξυγόνο της ζωής μου και τώρα βλέπω τον τάφο μου. Κατά τη γνώμη μου, (σ.σ. έχουν καεί) τουλάχιστον 500 σπίτια», μιλώντας στον φωτορεπόρτερ, Νίκο Ραζή.

Άλλος κάτοικος του Πόρτο Γερμενού, ο κ. Σωτήρης, τονίζει πως το μέτωπο ξεκίνησε από το βουνό και φούντωσε αμέσως. «Το έσωσα ευτυχώς το σπίτι μου, μόνο κάτι ζημιές έχει. Με ό,τι δύναμη μού απέμεινε και τύχη…», υπογραμμίζει ακόμη. Ακόμη, αποκαλύπτει ότι είχε κάνει αναφορά στον Δήμο Μάνδρας για παρακείμενο οικόπεδο της οικίας του στο οποίο ο Δήμαρχος έχει δημιουργήσει τεχνητό πρόχωμα για ξερόκλαδα, στρώματα και άλλα εύφλεκτα υλικά.

«Αυτό συνέβαλε να καεί έως και 1 χιλιόμετρο προς την κατεύθυνση αυτήν. Σαν χωματερή είναι εδώ, με πευκόδεντρα γύρω – γύρω, αυτό είναι αντικανονικό».

Διαβάστε επίσης