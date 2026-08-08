Εθνική Ελλάδας μπάσκετ: Σε κρίσιμα παιχνίδια «παραθύρων», με το τοπίο να παραμένει θολό…

Άγνωστο το αν βρέθηκαν τα λεφτά της ασφάλειας, άγνωστο αν βρέθηκε άκρη με το Μαϊάμι για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, άγνωστο αν όντως θα είναι όλοι οι διεθνείς διαθέσιμοι στα ματς δίχως αύριο με Ουκρανία και Ισπανία. 

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Εθνική Ελλάδας μπάσκετ: Σε κρίσιμα παιχνίδια «παραθύρων», με το τοπίο να παραμένει θολό…
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Η Εθνική μας ομάδα του μπάσκετ, βρίσκεται σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση. Διότι μόνη της έβαλε εκεί τον εαυτό της, μέσω των αποτελεσμάτων που έφερε. Κυρίως τις ήττες από Ρουμανία και Πορτογαλία στα δύο τελευταία ματς.

Πλέον, κάθε αναμέτρηση έχει χαρακτήρα τελικού για την «επίσημη αγαπημένη». Προκειμένου να αποφύγει το απόλυτο κάζο της αποτυχίας πρόκρισης στην τελική φάση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος του 2027.

Σε 20 μέρες από σήμερα (28 Αυγούστου) η Ελλάδα φιλοξενείται στην Ουκρανία. Ενώ στις 31 του ίδιου μήνα, υποδέχεται την Ισπανία. Ματς κομβικά για την τύχη μας. Καθώς ακόμη και με μία νίκη στα δύο αυτά παιχνίδια, τα πράγματα θα είναι ιδιαίτερα δύσκολα.

Το πλέον ανησυχητικό, είναι πως οι όποιες κινήσεις της ΕΟΚ ως τώρα, δεν έχουν φέρει αποτέλεσμα. Αναφορικά με την υποχρέωση της Ομοσπονδίας, να είναι αυτή τη φορά η «γαλανόλευκη» με πλήρες ρόστερ. Για να ανταποκριθεί με τα καλύτερα «όπλα» στις απαιτήσεις των αγώνων.

Το μεγάλο ερωτηματικό, είναι τι θα γίνει τελικά με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο «Greek Freak» εξέθεσε την Ομοσπονδία λέγοντας σε συνέντευξή του μετά τα παιχνίδια με Ρουμανία και Πορτογαλία, πως υπάρχει το θέμα της ασφάλειας που πληρώνουν οι Ομοσπονδίες των χωρών. Σα να έλεγε πως κάτι τέτοιο απ’ τη δική μας πλευρά δεν συνέβη.

Ως τώρα δεν έχει υπάρξει ξεκάθαρη θέση της ΕΟΚ, αναφορικά με το αν βρήκε τις 500.000 ευρώ για την ασφάλεια του Γιάννη. Η οποία αφορά τους παίκτες από το ΝΒΑ. Παράλληλα, υπάρχουν πολλά δημοσιεύματα αναφορικά με τη στάση του Μαϊάμι. Άρα, ούτε εκεί έχει κατορθώσει η Ομοσπονδία να βρει άκρη με τους Χιτ. Με το θέμα της συμμετοχής του κορυφαίου παίκτη της Εθνικής, να μοιάζει… θολό αυτή τη στιγμή.

Την ίδια ώρα, η Ουκρανία ανακοίνωσε αποστολή με τον Σβι Μίχαλιουκ των Γιούτα Τζαζ να είναι κανονικά εντός. Ενώ οι Ισπανοί εδώ και μέρες έχουν κάνει γνωστό πως θα αγωνιστούν στα «παράθυρα» με τα αστέρια τους, μεταξύ των οποίων και 5 NBAers! Παράλληλα, πέρα από το γκρουπ της Εθνικής, ο Νίκολα Γιόκιτς κατάφεραν οι Σέρβοι να είναι ξανά παρών στα ματς του αντιπροσωπευτικού τους συγκροτήματος για τα προκριματικά του Αυγούστου.

Πέρα από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, τα ερωτήματα είναι πολλά και για τους υπόλοιπους διεθνείς. Με την ΕΟΚ να πιέζεται κι απ’ τον ίδιο τον Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος δημόσια είχε αναφέρει πως στα ματς αυτά θα είναι όλοι οι διεθνείς διαθέσιμοι. Τονίζοντας, μάλιστα, πως δεν θα παίρνει διαρκώς την ευθύνη πάνω του.

Θα είναι λοιπόν όλοι οι διεθνείς διαθέσιμοι; Ο Τόμας Γουόκαπ, ο οποίος έχει λάβει από το 2023 διαβατήριο για να ενισχύσει την Εθνική ομάδα – αυτή ήταν η επίσημη πρόφαση – θα βρεθεί στις επιλογές του Ομοσπονδιακού; Θα προτιμηθεί ο Ντόρσεϊ ως νατουραλιζέ; Κι αν ναι, θα είναι διαθέσιμος;

Οι μέρες λιγοστεύουν, τα ερωτήματα αυξάνονται. Με την αβεβαιότητα να «στοιχειώνει» την Εθνική μας, η οποία έχει μπροστά της παιχνίδια που μετατράπηκαν σε… do or die. Έστω για το μίνιμουμ της απαίτησης που είναι η πρόκριση στην τελική φάση του Μουντομπάσκετ.

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