Τραμπ: «Εθνική ντροπή» χαρακτήρισε τη δικαστική απόφαση ακύρωσης της αίθουσας χορού στον Λευκό Οίκο

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «εθνική ντροπή» τη δικαστική απόφαση που ακυρώνει την κατασκευή της αίθουσας χορού στον Λευκό Οίκο.

Η αίθουσα χορού 8.360 τ.μ. με κόστος 400 εκατ. δολαρίων κατεδαφίζει την Ανατολική Πτέρυγα χωρίς έγκριση του Κογκρέσου.

Ομοσπονδιακό εφετείο διέταξε την παύση του έργου, επικυρώνοντας προσωρινή διαταγή μετά από αγωγή του National Trust for Historic Preservation.

Το εφετείο ανέβαλε την εφαρμογή της απόφασης για 14 ημέρες, δίνοντας χρόνο στην κυβέρνηση να ασκήσει έφεση στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Ο δικαστής Ρίτσαρντ Λεόν έκρινε ότι δεν υπάρχει ομοσπονδιακή νομοθεσία που να επιτρέπει την κατασκευή της αίθουσας χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου. Snapshot powered by AI

Οργισμένος με τη δικαστική απόφαση για την αίθουσα χορού του Λευκού Οίκου εμφανίζεται ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, κάνοντας μία ανάρτηση στο Truth Social που την αποκαλεί «εθνική ντροπή».

«Αυτή η απόφαση, η οποία ελήφθη αφότου μεγάλο μέρος του έργου ολοκληρώθηκε και χρηματοδοτήθηκε, αποτελεί απειλή για την εθνική ασφάλεια στο υψηλότερο επίπεδο. Αποτελεί επίσης εθνική ντροπή», ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Το σχέδιο για την αίθουσα δεξιώσεων, το οποίο η κυβέρνηση έχει περιγράψει ως απαραίτητο για μεγάλες επίσημες εκδηλώσεις και για τη διαφύλαξη της ασφάλειας του Λευκού Οίκου, αποτελεί την πιο μεγαλεπήβολη από τις ενέργειες Τραμπ να αναδιαμορφώσει το τοπίο των κυβερνητικών κτιρίων και των εθνικών μνημείων στο κέντρο της Ουάσιγκτον.

Πρόσφατα ο Τραμπ υπερασπίστηκε αυτό το έργο και το κόστος του, το οποίο έχει διπλασιαστεί σε σχέση με τις αρχικές προβλέψεις.

Ο Τραμπ ανέφερε σε ανάρτησή του στο Truth Social τον περασμένο μήνα ότι το κόστος αυξήθηκε επειδή «είναι περίπου διπλάσιο σε μέγεθος και πολύ υψηλότερης ποιότητας από την αρχική πρόταση» και υποσχέθηκε ότι «θα είναι μεγαλοπρεπής, ασφαλής και προστατευμένη!».

Τι προβλέπει η δικαστική απόφαση

Ένα ομοσπονδιακό εφετείο των ΗΠΑ διέταξε την Παρασκευή την κυβέρνηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να σταματήσει την κατασκευή της αίθουσα χορού, αξίας 400 εκατομμυρίων δολαρίων, στη θέση της κατεδαφισμένης Ανατολικής Πτέρυγας του Λευκού Οίκου.

Το αμερικανικό Εφετείο, με απόφαση που εγκρίθηκε με ψήφους 2 προς 1, επικύρωσε μια προσωρινή διαταγή που είχε κερδίσει το National Trust for Historic Preservation, το οποίο είχε ασκήσει αγωγή πέρυσι, αφού η κυβέρνηση κατεδάφισε την Ανατολική Πτέρυγα και άρχισε να κατασκευάζει μια αίθουσα χορού 8.360 τετραγωνικών μέτρων χωρίς να ζητήσει την έγκριση του Κογκρέσου.

Το εφετείο ανέβαλε την εφαρμογή της απόφασής του για 14 ημέρες, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στην κυβέρνηση Τραμπ να ασκήσει έφεση ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ έχει ασκήσει στο παρελθόν έφεση, όταν ο ομοσπονδιακός δικαστής Ρίτσαρντ Λεόν είχε εμποδίσει δύο φορές την κατασκευή των υπέργειων εγκαταστάσεων στο οικόπεδο, επιτρέποντας παράλληλα τη συνέχιση των υπόγειων εργασιών.

Ο Λεόν, ο οποίος είχε διοριστεί από τον πρώην Ρεπουμπλικανό πρόεδρο Τζορτζ Μπους τον Νεότερο, είχε αποφανθεί ότι κανένας ομοσπονδιακός νόμος «δεν πλησιάζει καν το να παρέχει στον Πρόεδρο» την απαιτούμενη εξουσία για την κατασκευή της αίθουσας δεξιώσεων χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου.

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