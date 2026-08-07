Αρχεία UFO: Νέα ανατριχιαστικά βίντεο - Αθόρυβα ιπτάμενα τρίγωνα και «αιωρούμενo» ανθρώπινo σώμα

Snapshot Η κυβέρνηση Τραμπ δημοσίευσε την 5η παρτίδα αποχαρακτηρισμένων αρχείων UFO με αναφορές για τεράστια τριγωνικά σκάφη, μυστηριώδεις σφαίρες και «αιωρούμενα» ανθρώπινα σώματα.

Στρατιωτικός πιλότος κατέθεσε για ένα αθόρυβο τρίγωνο μήκους 152 μέτρων που πετούσε πάνω από τη βάση Bagram το 2002 χωρίς ορατά φώτα.

Αναφέρεται ότι μια μεταλλική σφαίρα συνετρίβη στο Ρίο ντε Τζανέιρο το 1963, περιέχοντας ανθρώπινο σώμα με ακατανόητες επιγραφές.

Μάρτυρας στο Κολοράντο Σπρινγκς περιέγραψε γιγάντιο μαύρο τρίγωνο που κινήθηκε με ταχύτητα έως και 1-2 Mach και εκπομπή φωτός, χωρίς θόρυβο ή ορατή πρόωση τον Οκτώβριο του 2023.

Οι αναφορές βασίζονται σε καταθέσεις μαρτύρων και μέσα ενημέρωσης, χωρίς επαλήθευση ή αποδείξεις για εξωγήινη προέλευση των αντικειμένων. Snapshot powered by AI

Η κυβέρνηση Τραμπ κυκλοφόρησε την Παρασκευή την 5η παρτίδα των αποχαρακτηρισμένων αρχείων UFO, με ακόμα πιο ανατριχιαστικές αναφορές, εικόνες και βίντεο.

Τα νέα αρχεία κάνουν λόγο για τεράστια τριγωνικά σκάφη, μυστηριώδεις σφαίρες υψηλής ταχύτητας και ακόμη και μια μεταλλική σφαίρα που φέρεται να μεταφέρει ανθρώπινο σώμα.

🚨 Incredible UFO Video just released by The Pentagon 👽🛸🇺🇸



This is the 5th UFO Files drop released by The White House. Donald Trump is delivering on UAP Disclosure as promised.



DOW-UAP-PR136, Unresolved UAP Report, Middle East, 2023



Video description:



00:00-00:08: The… pic.twitter.com/RsIOapmwDM — Interstellar (@InterstellarUAP) August 7, 2026

Μεταξύ των πιο ασυνήθιστων αναφορών είναι η αφήγηση ενός στρατιωτικού πιλότου για ένα σιωπηλό τριγωνικό αντικείμενο 152 μέτρων που σάρωσε το αεροδρόμιο Bagram, μια βάση που λειτουργεί από τις ΗΠΑ, το 2002.

Ο μάρτυρας είπε στους πράκτορες ότι παρατηρούσε τα αστέρια με έναν άλλο πιλότο περίπου στις 4:30 π.μ. όταν τα αστέρια άρχισαν ξαφνικά να εξαφανίζονται από πάνω τους.

«Φαινόταν σαν κάτι τεράστιο να πέρασε από πάνω», αναφέρει η περίληψη της συνέντευξης του FBI.

Ο πιλότος περιέγραψε το αντικείμενο ως ένα ισόπλευρο τρίγωνο που κινούνταν αθόρυβα στον ουρανό με σταθερή ταχύτητα και ύψος, παρά το γεγονός ότι δεν εμφάνιζε ορατά φώτα.

Ένα άλλο αρχείο αφηγείται ισχυρισμούς ότι μια μεγάλη μεταλλική σφαίρα συνετρίβη στο κέντρο του Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας το 1963, ανοίγοντας μια τρύπα βάθους σχεδόν 4 μέτρων.

🎥🚨 Newly declassified UFO files have dropped, and TMZ has an exclusive look at startling footage. pic.twitter.com/NdDw82QvR1 — TMZ (@TMZ) August 7, 2026

Το μυστηριώδες αντικείμενο φέρεται να είχε ανοίγματα σε σχήμα παραθύρου καλυμμένα με χοντρό γυαλί και περιείχε ένα ανθρώπινο σώμα ντυμένο με βαριά ρούχα που έφερε επιγραφές που δεν μπορούσαν να αποκρυπτογραφηθούν.

Ωστόσο, τα αρχεία διατηρούν καταθέσεις μαρτύρων και αναφορές των μέσων ενημέρωσης και όχι επαληθευμένα κυβερνητικά ευρήματα και δεν προσφέρουν καμία απόδειξη ότι κάποιο από τα δύο αντικείμενα ήταν εξωγήινο.

Ένας ξεχωριστός φάκελος του FBI περιέγραψε μια ακόμη πιο δραματική συνάντηση που αφορούσε ένα γιγάντιο μαύρο τρίγωνο πάνω από το Κολοράντο Σπρινγκς τον Οκτώβριο του 2023.

Ο μάρτυρας είπε στους πράκτορες ότι στεκόταν έξω με έναν συνάδελφό του μια καθαρή νύχτα όταν ένα παράξενο, σκούρο γκρι σύννεφο εμφανίστηκε στον ουρανό.

Περιέγραψε το σύννεφο ως ακίνητο και φαινομενικά «pixelated ή παραμορφωμένο» πριν αναδυθεί ένα κόκκινο φως από αυτό.

Καθώς παρακολουθούσε, ένα τεράστιο συμπαγές μαύρο τρίγωνο φέρεται να εμφανίστηκε, εμφανίζοντας ένα διάχυτο κόκκινο φως σε κάθε μία από τις τρεις γωνίες του.

Ο μάρτυρας εκτίμησε ότι το αντικείμενο ήταν τόσο μεγάλο όσο το πάρκινγκ όπου στεκόταν και είχε πάχος από τρεις έως πέντε ορόφους.

Αρχικά ταξίδευε με ταχύτητα συγκρίσιμη με ένα ελικόπτερο πριν επιταχύνει «σχεδόν ακαριαία» σε αυτό που πίστευε ότι ήταν 1 ή 2 Mach.

Ισχυρίστηκε ότι τα κύματα φάνηκαν να ακτινοβολούν από το σκάφος, παράγοντας μια αστραφτερή παραμόρφωση παρόμοια με τον αντικατοπτρισμό που φαίνεται πάνω από έναν καυτό δρόμο.

Παρά το φαινομενικό μέγεθος και την ταχύτητά του, το τρίγωνο φέρεται να μην παρήγαγε θόρυβο, δεν εμφάνισε ορατή πρόωση και δεν παρήγαγε ασυνήθιστη οσμή.

Ο μάρτυρας είπε ότι στη συνέχεια κύλησε απότομα 90 μοίρες στην αριστερή του πλευρά ενώ έστριψε δεξιά, την αντίθετη κατεύθυνση προς την οποία θα έκλινε κανονικά ένα συμβατικό αεροσκάφος, πριν επιστρέψει γρήγορα στην επίπεδη πτήση.

Αφού το αντικείμενο εξαφανίστηκε προς τα νότια, κοίταξε πίσω και ανακάλυψε ότι το παράξενο σύννεφο από το οποίο είχε αναδυθεί είχε επίσης εξαφανιστεί.

Περίπου ένα λεπτό αργότερα, τηλεφώνησε στη σύζυγό του για να περιγράψει τι είχε δει, αλλά εκείνη του είπε ότι η φωνή του ακουγόταν «ρομποτική», σαν να διέκοπταν την κλήση ηλεκτρονικές παρεμβολές.

Η έκθεση του FBI καταγράφει την αφήγηση του μάρτυρα, αλλά δεν προσφέρει κανένα συμπέρασμα για το τι είδε και δεν επαληθεύει ανεξάρτητα τις εκτιμήσεις του για το μέγεθος, την ταχύτητα ή το ύψος του αντικειμένου.

🚨🇺🇸 The Pentagon just dumped 41 more UFO files, its fifth release in a matter of months...



The batch pulls from the Pentagon, FBI, CIA, State Department, and even the Executive Office of the President, with records going all the way back to 1950.



That's 76 years of material… pic.twitter.com/kNYGmIHZcI — Mario Nawfal (@MarioNawfal) August 7, 2026

Ένα άλλο ζευγάρι από το Κολοράντο Σπρινγκς περιέγραψε ένα μικρότερο τριγωνικό αντικείμενο που πέρασε περίπου 300 πόδια πάνω από το σπίτι τους το 2023.

Ο μάρτυρας είπε ότι φαινόταν «σχεδόν διαφανές» και περιβαλλόταν από ομίχλη και κυματισμούς, «σαν να κοιτούσες ένα αντικείμενο που βρίσκεται κάτω από το νερό».

Σύμφωνα με πληροφορίες, έγειρε μέχρι να είναι σχεδόν κατακόρυφος χωρίς να αλλάξει την κατεύθυνση ή το ύψος του και στη συνέχεια εξαφανίστηκε μέσα σε τέσσερα δευτερόλεπτα.

Μια άλλη μελέτη που κυκλοφόρησε πρόσφατα ανέλυσε ταινίες αγνώστων αντικειμένων που καταγράφηκαν πάνω από τη Γιούτα και τη Μοντάνα στις αρχές της δεκαετίας του 1950.

Τα αντικείμενα εμφανίστηκαν σε σχήμα δίσκου και μπλε-λευκό, με τους αναλυτές να υπολογίζουν ότι αυτά στα πλάνα της Γιούτα ταξίδεψαν με ταχύτητα έως και 2.457 μίλια/ώρα και άντεξαν επιτάχυνση φτάνοντας τις 965 φορές τη δύναμη της βαρύτητας.

Η έκθεση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα πουλιά, τα μπαλόνια και τα συμβατικά αεροσκάφη δεν μπορούσαν να εξηγήσουν τις υπολογισμένες κινήσεις, περιγράφοντας τα αντικείμενα ούτε ως αναγνωρίσιμα φυσικά φαινόμενα ούτε ως «κοινώς γνωστά ανθρωπογενή αντικείμενα».

Αλλά αυτά τα στοιχεία βασίστηκαν σε υποθέσεις σχετικά με την απόσταση των αντικειμένων από την κάμερα, κάτι που οι αναλυτές αναγνώρισαν ότι ήταν αυθαίρετο.

Σε μια παράξενη συνάντηση του 2026, δύο μάρτυρες ανέφεραν κόκκινα φώτα να κατεβαίνουν πάνω από μια απομακρυσμένη περιοχή των δυτικών ΗΠΑ, με τον ένα να φέρεται να αιωρείται μόλις 1,8 μ πόδια πάνω από το έδαφος.

Μια άλλη λάμψη φάνηκε να κινείται μέσα από ένα στεγνό πλύσιμο περίπου 100 μέτρα πίσω τους.

Στη συνέχεια, ένας μάρτυρας ανακάλυψε ότι το μηχανικό ρολόι του είχε πηδήξει 25 λεπτά μπροστά, ενώ το τηλέφωνο, το ρολόι του οχήματος και το ψηφιακό ρολόι του συντρόφου του συνέχισαν να δείχνουν τη σωστή ώρα.

Το ρολόι φέρεται να συνέχισε να λειτουργεί κανονικά μετά, αλλά παρέμεινε 25 λεπτά μπροστά.

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