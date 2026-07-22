UFO: «Παρουσία εξωγήινων» κρύβεται σε παραποιημένες φωτογραφίες της Σελήνης

Οι πιο διάσημοι αστροναύτες της NASA ισχυρίστηκαν κρυφά ότι συνάντησαν μια εξωγήινη παρουσία στη Σελήνη και τους ζητήθηκε να το κρατήσουν μυστικό για δεκαετίες, σύμφωνα με όσα αναφέρει η Daily Mail.

O φυσικός Μαανέλι Ντερακσάνι δήλωσε στο αμερικανικό podcast «Alchemy» ότι, σύμφωνα με ισχυρισμούς, πολλές αποστολές «Απόλλων» φέρεται να κατέγραψαν φωτογραφίες UFO (ΑΤΙΑ) γύρω από τη Σελήνη κατά τη διάρκεια των δεκαετιών του 1960 και του 1970, αλλά οι εικόνες αυτές τροποποιήθηκαν πριν φτάσουν στο κοινό.

Ο Derakhshani, ο οποίος ερευνά ανωμαλίες στην επιφάνεια της Σελήνης και του Άρη, ανέφερε λεπτομερώς περιπτώσεις όπου διάσημες φωτογραφίες της NASA που τραβήχτηκαν από αστροναύτες στην επιφάνεια της Σελήνης είχαν σαφώς αλλοιωθεί σε σύγκριση με τα δημόσια αντίγραφα των ίδιων εικόνων.

Ο επιστήμονας δήλωσε: «Μια σάρωση από το Lunar and Planetary Institute —πρόκειται για ένα αρχείο που διαχειρίζεται η NASA από τη δεκαετία του 1970— και είναι μια φωτογραφία της αποστολής «Απόλλων 14» με τον Ed Mitchell να στέκεται στην επιφάνεια της Σελήνης. Βλέπετε τη μακριά σκιά του να εκτείνεται και... ουσιαστικά ο σεληνιακός ουρανός είναι εντελώς μαύρος σε αυτή την έκδοση. Όπου κι αν κάνετε ζουμ, είναι εντελώς μαύρος».

«Ωστόσο, αν κοιτάξετε την έκδοση “March to the Moon” του ίδιου καρέ, την οποία διαχειρίζονται το Διαστημικό Κέντρο Τζόνσον και το Κρατικό Πανεπιστήμιο της Αριζόνα, υπάρχει μια μπλε σφαίρα στον σεληνιακό ουρανό πολύ καθαρά. Είναι πολύ εμφανής πάνω από τον Μίτσελ», πρόσθεσε. Ο Ντερακσάνι και ο παρουσιαστής του podcast Τζέσι Μίτσελς σημείωσαν επίσης ότι αρκετοί αστροναύτες, μεταξύ των οποίων και ο Νιλ Άρμστρονγκ, ο πρώτος άνθρωπος που πάτησε στη Σελήνη, φέρεται να έχουν ισχυριστεί ότι έλαβαν τηλεπαθητικά μηνύματα από εξωγήινους που τους προειδοποιούσαν να μην επιστρέψουν.

Αυτές οι συγκλονιστικές αποκαλύψεις έρχονται την ώρα που η NASA προετοιμάζεται να προσγειωθεί στην επιφάνεια της Σελήνης έως το 2028 – τερματίζοντας μια απουσία σχεδόν έξι δεκαετιών, η οποία έχει πυροδοτήσει αβάσιμες θεωρίες συνωμοσίας ως προς το γιατί οι ΗΠΑ δεν επέστρεψαν ποτέ στη Σελήνη.

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας αποστολής στη Σελήνη, οι αστροναύτες του «Απόλλων 17», Eugene Cernan και Harrison Schmitt, τράβηξαν πολλές φωτογραφίες κατά την επίσκεψή τους στην επιφάνεια της Σελήνης το 1972.

Ωστόσο, ο Derakhshani αποκάλυψε στο podcast ότι σε ένα διάσημο καρέ φαίνονται τρία ομοιόμορφα μπλε φώτα στον μαύρο ουρανό πάνω από έναν σεληνιακό λόφο. Όταν η εικόνα φωτίζεται, η περιοχή ανάμεσα στα φώτα γίνεται πιο φωτεινή, γεγονός που υποδηλώνει ότι τα φώτα αυτά ενδέχεται να συνδέονται με ένα μεγαλύτερο αντικείμενο.

Η ίδια η NASA, στην περιγραφή αυτής της εικόνας κατά την πρώτη παρτίδα αποχαρακτηρισμένων αρχείων UFO που δημοσιοποιήθηκαν τον Μάιο, σημείωσε ότι είχε ξεκινήσει μια «ειδική έρευνα», καθώς οι ειδικοί που την εξέταζαν πίστευαν ότι τα φώτα ενδέχεται να αποτελούν μέρος ενός μεγάλου φυσικού αντικειμένου στο διάστημα.

Ο επιστήμονας επισήμανε ότι άλλες φωτογραφίες από την ίδια αποστολή κατέγραψαν μπλε ραβδώσεις με μεταλλική όψη στο διάστημα, αλλά όταν μεγεθύνθηκαν και φωτίστηκαν, οι ραβδώσεις έμοιαζαν με αντικείμενα που θύμιζαν έντομα, με αχνά ίχνη από έναν υποτιθέμενο κινητήρα.

Οι σκεπτικιστές, μεταξύ των οποίων και ο αστροφυσικός Νιλ ντεΓκρας Τάισον, ισχυρίστηκαν ότι οι εικόνες απεικόνιζαν απλώς κοσμικές ακτίνες, αλλά ο Ντερακσάνι χαρακτήρισε τις πιθανότητες αυτού του ενδεχομένου στατιστικά απίθανες, καθώς τα αντικείμενα ήταν συμπαγή στρογγυλά φώτα – και όχι αεριώδεις ραβδώσεις ή αντανακλάσεις φακού

Παρά τη δημοσιοποίηση σειρών φωτογραφιών και ωρών ηχογραφήσεων από τις σεληνιακές αποστολές «Απόλλων», στο πλαίσιο της εκστρατείας αποκάλυψης πληροφοριών για τα UFO από πλευράς της κυβέρνησης Τραμπ, η NASA και το Πεντάγωνο συνεχίζουν να αρνούνται ότι έχουν βρεθεί αποδείξεις για εξωγήινη ζωή.

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