ΗΠΑ: Τρεις εκτελέσεις την ίδια ημέρα - Θα πραγματοποιηθούν σε Τενεσί, Αλαμπάμα και Οκλαχόμα

Την Πέμπτη θα εκτελεστούν τρεις θανατικές ποινές σε Τενεσί, Αλαμπάμα και Οκλαχόμα, κάτι που δεν έχει συμβεί σε τρεις διαφορετικές πολιτείες τα τελευταία 16 χρόνια

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

ΗΠΑ: Τρεις εκτελέσεις την ίδια ημέρα - Θα πραγματοποιηθούν σε Τενεσί, Αλαμπάμα και Οκλαχόμα
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Την Πέμπτη θα εκτελεστούν τρεις θανατικές ποινές σε Τενεσί, Αλαμπάμα και Οκλαχόμα, κάτι που δεν έχει συμβεί σε τρεις διαφορετικές πολιτείες τα τελευταία 16 χρόνια.
  • Ο 66χρονος Άντονι Ντάρελ Χάινς στο Τενεσί δηλώνει αθώος και αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας, ενώ η εκτέλεσή του γίνεται μετά από αποτυχημένη εκτέλεση σε ίδια πολιτεία.
  • Στην Αλαμπάμα, ο 41χρονος Τζέρεμι Γουίλιαμς, καταδικασμένος για βιασμό και δολοφονία, ζήτησε ο ίδιος να εκτελεστεί και απέσυρε τους δικηγόρους του.
  • Ο 71χρονος Κάρλος Κουέστα-Ροντρίγκεζ στην Οκλαχόμα δεν έχει ζητήσει χάρη, αλλά η προχωρημένη ηλικία του εγείρει ανησυχίες για επιπλοκές κατά την εκτέλεση.
  • Η υποστήριξη της θανατικής ποινής στις ΗΠΑ μειώνεται, με το 2025 να καταγράφονται λιγότερες νέες καταδίκες και ταυτόχρονα περισσότερες εκτελέσεις λόγω καθυστερήσεων στην εφαρμογή τους.
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Τρεις θανατικές ποινές πρόκειται να εκτελεστούν την ίδια ημέρα, την Πέμπτη, σε τρεις διαφορετικές πολιτείες των ΗΠΑ. Πρόκειται για ένα σπάνιο γεγονός, καθώς αντίστοιχη τριπλή εκτέλεση σε διαφορετικές πολιτείες δεν έχει καταγραφεί εδώ και περίπου 16 χρόνια. Και στις τρεις περιπτώσεις έχει προγραμματιστεί η χρήση θανατηφόρας ένεσης, παρά τις συζητήσεις που εξακολουθούν να προκαλούν στις ΗΠΑ τόσο η ίδια η θανατική ποινή όσο και η συγκεκριμένη μέθοδος εκτέλεσης.

Οι τρεις κρατούμενοι που αναμένεται να εκτελεστούν είναι ο 66χρονος Άντονι Ντάρελ Χάινς στο Τενεσί, ο 41χρονος Τζέρεμι Γουίλιαμς στην Αλαμπάμα και ο 71χρονος Κάρλος Κουέστα-Ροντρίγκεζ στην Οκλαχόμα.

Οι τρεις υποθέσεις παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές, καθώς οι ίδιοι οι καταδικασμένοι έχουν ακολουθήσει διαφορετική στάση απέναντι στην επικείμενη εκτέλεσή τους.

Τενεσί: Επιμένει ότι είναι αθώος ο 66χρονος

Στο Τενεσί, ο Άντονι Ντάρελ Χάινς, 66 ετών, πρόκειται να υποβληθεί σε θανατηφόρα ένεση.

Ο ίδιος εξακολουθεί να αρνείται την ενοχή του και υποστηρίζει εδώ και χρόνια ότι δεν διέπραξε το έγκλημα για το οποίο καταδικάστηκε. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας και είναι κλινήρης.

Η προγραμματισμένη εκτέλεσή του έρχεται λίγους μόλις μήνες μετά την αποτυχημένη διαδικασία εκτέλεσης άλλου θανατοποινίτη στην ίδια πολιτεία. Το περιστατικό είχε προκαλέσει έντονη συζήτηση σχετικά με τις επιπλοκές που μπορεί να προκύψουν κατά τη διαδικασία της θανατηφόρας ένεσης.

Αλαμπάμα: Ο ίδιος ζήτησε να εκτελεστεί

Στην Αλαμπάμα, ο 41χρονος Τζέρεμι Γουίλιαμς αναμένεται να γίνει ο πρώτος θανατοποινίτης που θα εκτελεστεί στην πολιτεία μέσα στο 2026.

Ο Γουίλιαμς έχει καταδικαστεί για τον βιασμό και τη δολοφονία ενός 5χρονου κοριτσιού το 2021.

Σε αντίθεση με τον Χάινς, ο Γουίλιαμς έχει δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να συνεχιστεί η δικαστική διαδικασία για την αποτροπή της εκτέλεσής του. Μάλιστα, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, αποφάσισε να απομακρύνει τους δικηγόρους του και έχει εκφράσει ο ίδιος την επιθυμία να εκτελεστεί.

Η κυβερνήτρια της Αλαμπάμα, Κέι Άιβι, έχει από την πλευρά της καταστήσει σαφές ότι δεν προτίθεται να του χορηγήσει χάρη.

Οκλαχόμα: Η ηλικία αυξάνει τις ανησυχίες

Στην Οκλαχόμα, ο 71χρονος Κάρλος Κουέστα-Ροντρίγκεζ πρόκειται επίσης να εκτελεστεί με θανατηφόρα ένεση.

Ο κρατούμενος έχει καταδικαστεί για τη δολοφονία μιας γυναίκας το 2003 και μέχρι σήμερα δεν έχει υποβάλει αίτημα για χάρη ή επιείκεια.

Η ηλικία του, ωστόσο, αποτελεί έναν από τους παράγοντες που έχουν προκαλέσει προβληματισμό σχετικά με τη διαδικασία. Ειδικοί επισημαίνουν ότι η προχωρημένη ηλικία μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο επιπλοκών κατά τη χορήγηση της θανατηφόρας ένεσης.

Οι τρεις προγραμματισμένες εκτελέσεις πραγματοποιούνται σε μια περίοδο κατά την οποία η υποστήριξη της θανατικής ποινής στις ΗΠΑ παρουσιάζει σημαντική υποχώρηση.

Σύμφωνα με δημοσκοπικά στοιχεία της Gallup, μόλις το 52% των Αμερικανών θεωρεί σήμερα τη θανατική ποινή ηθικά αποδεκτή. Πρόκειται για το χαμηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί από τη δεκαετία του 1970.

Η αλλαγή αυτή αποτυπώνεται και στον αριθμό των θανατικών ποινών που επιβάλλονται από τα δικαστήρια. Ενώ κατά τη δεκαετία του 1990 οι ένορκοι σε ολόκληρη τη χώρα επέβαλλαν περισσότερες από 300 θανατικές ποινές τον χρόνο, το 2025 ο αριθμός τους περιορίστηκε στις 23.

Παρά τη μείωση των νέων θανατικών καταδικών, ο αριθμός των εκτελέσεων μπορεί να παρουσιάζει αυξομειώσεις, καθώς στις ΗΠΑ συχνά μεσολαβούν πολλά χρόνια από την καταδίκη μέχρι την εκτέλεση.

Έτσι, το 2025 πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από τέσσερις φορές περισσότερες εκτελέσεις σε σχέση με το 2021, καθώς αρκετές υποθέσεις που είχαν ξεκινήσει πολλά χρόνια νωρίτερα έφτασαν τελικά στο στάδιο της εκτέλεσης.

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