ΑΕΚ – ΟΦΗ 2-2 (4-5πεν.): Οι «αλύγιστοι» Κρητικοί κατέκτησαν το Super Cup στα πέναλτι!

Ο «αλύγιστος» ΟΦΗ βρέθηκε πίσω στο σκορ στο πρώτο ημίχρονο, ισοφαρίστε σε 2-2 στο όγδοο λεπτό των καθυστερήσεων, αλλά επικράτησε 5-4 της ΑΕΚ στα πέναλτι και λίγους μήνες μετά το Κύπελλο Ελλάδας κατέκτησε και το Super Cup.

Βαγγέλης Πάτας

ΑΕΚ – ΟΦΗ 2-2 (4-5πεν.): Οι «αλύγιστοι» Κρητικοί κατέκτησαν το Super Cup στα πέναλτι!
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
4'
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Σε έναν συγκλονιστικό παιχνίδι στο Παγκρήτιο, ο ΟΦΗ επικράτησε 5-4 στα πέναλτι της ΑΕΚ, μετά το 2-2 της κανονικής διάρκειας, και πρόσθεσε το Super Cup δίπλα στο Κύπελλο Ελλάδας που είχε κατακτήσει λίγους μήνες νωρίτερα.

Η ΑΕΚ πήρε το προβάδισμα στο πρώτο ημίχρονο χάρη σε ένα εξαιρετικό γκολ του Λούκα Γιόβιτς, όμως, ο ΟΦΗ δεν τα παράτησε και στο δεύτερο μέρος έφερε τα πάνω κάτω.

Οι Κρητικοί έφτασαν στην ισοφάριση με ένα άψογο πλασέ του Ανδρούτσου, ενώ επτά λεπτά αργότερα ολοκλήρωσαν την ανατροπή με κεφαλιά του Κωστούλα.

Η ΑΕΚ, ωστόσο, βρήκε την απάντησή στην τελευταία φάση. Η «Ένωση» κατάφερε να ισοφαρίσει στο όγδοο λεπτό των καθυστερήσεων, με τον Ζίνι, στέλνοντας τον τελικό στη διαδικασία των πέναλτι. Εκεί, ο ΟΦΗ ήταν πιο ψύχραιμος και επικράτησε 5-4, με τον Χριστογεώργο να αποκρούει το πέναλτι του Βάργκα.

Ο ΟΦΗ πανηγύρισε, έτσι, το Super Cup μέσα στο Παγκρήτιο, στο Ηράκλειο, και λίγους μήνες μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας πρόσθεσε ακόμη ένα τρόπαιο στη συλλογή του.

Η εξέλιξη του αγώνα

Σε ένα παιχνίδι με λίγες φάσεις μπροστά από τις δύο εστίες, η ΑΕΚ ήταν αυτή που απείλησε πρώτη, όταν στο 21ο λεπτό ο Χριστογεώργος απέκρουσε το πλασέ του Μάριν. Ο ΟΦΗ είχε εξαιρετική τακτική προσέγγιση και δεν επέτρεπε στην πρωταθλήτρια να δημιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις, όμως μία στιγμή ήταν αρκετή για να αλλάξει τα δεδομένα.

Στο 38ο λεπτό, σε αντεπίθεση των «κιτρινόμαυρων», ο Γιόβιτς βρήκε χώρο έξω από την περιοχή και με αριστερό, συρτό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0. Ένα εξαιρετικό τελείωμα από τον Σέρβο επιθετικό, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε τον χώρο που βρήκε μπροστά του.

Στο ίδιο τέμπο κινήθηκε και το δεύτερο ημίχρονο, με τον Κόντη να περνάει στο παιχνίδι τον Μπουχαλάκη, θέλοντας να κάνει την ομάδα του πιο δημιουργική. Ο ΟΦΗ ήταν αυτός που δημιούργησε την πρώτη σημαντική ευκαιρία, όταν ο Αποστολάκης «τρύπησε» από δεξιά την άμυνα της ΑΕΚ, αλλά το πλασέ του πέρασε άουτ.

Στο 69ο λεπτό, όμως, οι Κρητικοί βρήκαν το γκολ της ισοφάρισης. Ο Ανδρούτσος βρέθηκε μέσα στην περιοχή και με ένα εξαιρετικό πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1.

Έξι λεπτά αργότερα, στο 76', ο ΟΦΗ ολοκλήρωσε την ανατροπή. Μετά την εκτέλεση φάουλ του Αϊτόρ, ο Κωνσταντίνος Κωστούλας νίκησε τους αμυντικούς της ΑΕΚ στον αέρα και με κεφαλιά διαμόρφωσε το 2-1.

Η Ένωση αναζήτησε στις καθυστερήσεις το γκολ που θα έστελνε τον τελικό στα πέναλτι, καθώς δεν προβλεπόταν παράταση. Στο 90+4' ο Γιόβιτς δεν κατάφερε να βρει στόχο μετά τη σέντρα του Ζίνι.

Η ΑΕΚ, ωστόσο, δεν είχε πει την τελευταία της λέξη. Στο όγδοο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Ζίνι πήρε την κεφαλιά μετά την εκτέλεση κόρνερ του Μάγερ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-2.

Έτσι, η αναμέτρηση οδηγήθηκε στη διαδικασία των πέναλτι. Εκεί ο Χριστογεώργος απέκρουσε την εκτέλεση του Βάργκα, ενώ ο Ανδρούτσος ευστόχησε στο τελευταίο και κρίσιμο πέναλτι, χαρίζοντας στον ΟΦΗ το Super Cup. Λίγη ώρα αργότερα, οι Κρητικοί σήκωσαν το τρόπαιο ψηλά στον ουρανό του Ηρακλείου.

Η διαδικασία των πέναλτι

  • Γιόβιτς (ΑΕΚ) 1-0
  • Ισέκα (ΟΦΗ) 1-1
  • Μάγερ (ΑΕΚ) 2-1
  • Μπουχαλάκης (ΟΦΗ) 2-2
  • Μάνταλος (ΑΕΚ) 3-2
  • Ντίκμαν (ΟΦΗ) 3-3
  • Βάργκα (ΑΕΚ) απόκρουση
  • Αθανασίου (ΟΦΗ) 3-4
  • Ζίνι (ΑΕΚ) 4-4
  • Ανδρούτσος (ΟΦΗ) 4-5

Διαιτητής: Παπαπέτρου (Αθηνών)
Κίτρινες: Μάριν, Μάνταλος - Αποστολάκης
ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπαλαμώτης (90+9΄ Στρακόσα), Ρότα (90+9΄ Χριστακόπουλος), Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Κάιρινεν (81΄ Ζίνι), Μάριν (81΄ Μάνταλος), Καλοσκάμης, Κοϊτά (63΄ Μάγερ), Βάργκα, Γιόβιτς.
ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Πούγγουρας, Σιέλης, Κωστούλας, Αθανασίου, Αποστολάκης (74΄ Ντίκμαν), Καραχάλιος, Ανδρούτσος, Αϊτόρ (86΄ Κανελλόπουλος), Φούντας (74΄ Θεοδοσουλάκης), Νους (86΄ Ισέκα)

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