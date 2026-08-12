Ιταλία: Μεγάλη κατολίσθηση στο Τρέντο - 20.000 κυβικά μέτρα χώμα και βράχια παρέσυραν δρόμους

Snapshot Μεγάλη κατολίσθηση 20.000 κυβικών μέτρων χώματος και βράχων σημειώθηκε στην κοιλάδα Βαλ Ντι Φιέμε κοντά στο Τέσερο, στην επαρχία Τρέντο της Ιταλίας.

Περίπου 8.000 κυβικά μέτρα υλικών καλύπτουν τον επαρχιακό δρόμο 215 της Παμπεάγκο, εμποδίζοντας την κυκλοφορία.

Τα φράγματα εκτροπής απέτρεψαν ζημιές σε κατοικίες παρά τον μεγάλο όγκο των μετακινηθέντων υλικών.

Οι Αρχές και εθελοντές πυροσβέστες επιχειρούν στο σημείο, ενώ η Γεωλογική Υπηρεσία εξετάζει την σταθερότητα του εδάφους.

Η περιοχή παρακολουθείται στενά λόγω του κινδύνου νέων κατολισθήσεων από τις συνεχείς βροχοπτώσεις. Snapshot powered by AI

Μεγάλη κατολίσθηση σημειώθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης (11/8) στην κοιλάδα Βαλ Ντι Φιέμε, κοντά στο Τέσερο, στην επαρχία Τρέντο της Ιταλίας, έπειτα από ισχυρές και καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις που έπληξαν την περιοχή.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 23:30, όταν τεράστιες ποσότητες χώματος, λάσπης και βράχων άρχισαν να κατρακυλούν στην πλαγιά, φτάνοντας μέχρι τον επαρχιακό δρόμο 215 της Παμπεάγκο.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών, η κατολίσθηση είχε ως αποτέλεσμα να μετακινηθούν συνολικά περίπου 20.000 κυβικά μέτρα υλικών.

Από αυτή την ποσότητα, περίπου 8.000 κυβικά μέτρα κατέληξαν πάνω στον δρόμο, άλλα 8.000 κυβικά μέτρα βρίσκονται κάτω από το οδόστρωμα, ενώ περίπου 6.000 κυβικά μέτρα παραμένουν στην περιοχή πάνω από τον δρόμο.

Η μεγαλύτερη ροή συντριμμιών καταγράφηκε στην περιοχή από το εκκλησάκι της Παλάνκα έως το συγκρότημα κατοικιών που βρίσκεται χαμηλότερα στην κοιλάδα, με τα υλικά να φτάνουν μέχρι την είσοδο του οικισμού του Τέσερο.

Τα φράγματα απέτρεψαν τα χειρότερα

Παρά τον τεράστιο όγκο των υλικών που μετακινήθηκαν, δεν αναφέρθηκαν ζημιές σε σπίτια, καθώς η ροή των συντριμμιών ανακόπηκε από το σύστημα φραγμάτων εκτροπής που υπάρχει στην περιοχή.

Ωστόσο, η κυκλοφορία έχει επηρεαστεί σημαντικά. Οι κάτοικοι δεν μπορούν προς το παρόν να κινηθούν οδικώς προς ορισμένες από τις γύρω περιοχές, καθώς μεγάλες ποσότητες χώματος και βράχων έχουν καλύψει το οδόστρωμα.

Μικρότερη κατολίσθηση σημειώθηκε και κοντά στη Στάβα, όπου παραμένει ανοιχτή μία λωρίδα κυκλοφορίας.

Το Παμπεάγκο εξακολουθεί να είναι προσβάσιμο, αλλά μόνο μέσω παράκαμψης.

Στο σημείο επιχειρούν οι εθελοντές πυροσβέστες του Τέσερο, συνεργεία της Υπηρεσίας Διαχείρισης Οδών, καθώς και κλιμάκια της Γεωλογικής Υπηρεσίας της Επαρχίας Τρέντο, τα οποία εξετάζουν την έκταση και τη σταθερότητα του εδάφους.

Οι Αρχές παρακολουθούν την περιοχή, καθώς οι ισχυρές βροχοπτώσεις μπορούν να προκαλέσουν νέες μετακινήσεις εδαφών και πρόσθετα προβλήματα στο οδικό δίκτυο.