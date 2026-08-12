Μάρκο Ρούμπιο: Μιλάει για τα UFO, τη κόντρα με τη γάτα του Χέγκσεθ και τις δίαιτες

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας σε μία διαφορετική συνέντευξη 

Εύη Απολλωνάτου

Μάρκο Ρούμπιο: Μιλάει για τα UFO, τη κόντρα με τη γάτα του Χέγκσεθ και τις δίαιτες
ΚΟΣΜΟΣ
5'
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  • Ο Μάρκο Ρούμπιο θεωρεί σοβαρό θέμα την παρουσία ανεξήγητων αντικειμένων στον αμερικανικό εναέριο χώρο και υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση Τραμπ εργάζεται για την αποκάλυψη της αλήθειας.
  • Ο Ρούμπιο περιέγραψε μια φιλική αλλά ελαφρώς προβληματική σχέση με τις γάτες του υπουργού Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ, οι οποίες συχνά επισκέπτονται το σπίτι του.
  • Αρνείται να ακολουθήσει τη δίαιτα MAHA, εκφράζοντας προτίμηση σε παραδοσιακά γλυκά όπως τα κέικ Pop-Tart και αποφεύγει δίαιτες με περιορισμούς όπως η διατροφή ΚΕΤΟ.
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Για τα UFO, την κόντρα που έχει με τις γάτες του Πιτ Χέγκσεθ αλλά και τις δίαιτες μίλησε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

Ο Ρούμπιο πιστεύει ότι η αλήθεια για UFO βρίσκεται εκεί έξω και η κυβέρνηση Τραμπ θα την ανακαλύψει. Σε συνέντευξη σε podcast είπε ότι αντιμετωπίζει με σοβαρότητα τις παρατηρήσεις UFO και ότι η κυβέρνηση πρέπει να ανακαλύψει «τι πετάει πάνω από τον εναέριο χώρο μας».

«Δεν ξέρω τι είναι, αλλά υπάρχουν αντικείμενα που πετούν πάνω από τις στρατιωτικές μας εγκαταστάσεις και δεν είναι δικά μας, και πρέπει να το διερευνήσουμε, να το αντιμετωπίσουμε με σοβαρότητα», τόνισε ο Αμερικανός ΥΠΕΞ.

Ήταν σαφής ότι δεν πιστεύει ότι υπήρχε κάποια συνωμοσία γύρω από το θέμα. Ωστόσο σημείωσε ότι «πρέπει να γνωρίζουμε τι πετάει πάνω από τον εναέριο χώρο μας». Η κυβέρνηση Τραμπ, με επικεφαλής τον αναπληρωτή επικεφαλής του Γραφείου του Αμερικανού προέδρου Στίβεν Μίλερ, καταβάλλει προσπάθειες για την επίλυση του μυστηρίου των UFO.

Ο Ρούμπιο δήλωσε ότι, αν κατάφερναν να βρουν μια απάντηση, ο Ντόναλντ Τραμπ «θα ασχολιόταν εντατικά με το θέμα».« Θα έδειχνε τις φωτογραφίες και τα βίντεο. Όμως τώρα έχει αναλάβει την υπόθεση ο Στίβεν, και νομίζω ότι κάνει εξαιρετική δουλειά», πρόσθεσε.

Η Κέιτι Μίλερ αποκάλυψε ότι ο σύζυγός της δεν της δίνει λεπτομέρειες, καθώς οι πληροφορίες είναι «απόρρητες». Ο Ρούμπιο και η σύζυγός του Τζανέτ συμμετείχαν μαζί με τη Κέιτι Μίλερ σε μια συνέντευξη διάρκειας μιας ώρας, όπου μίλησαν για τις συνήθειες ύπνου τους, τη δουλειά τους στην κυβέρνηση Τραμπ και την οικογενειακή τους ζωή.

Στη συνέντευξη, ο Ρούμπιο αποκάλυψε κάποια προβλήματα με τους διάσημους γείτονές του στη στρατιωτική βάση στην περιοχή της Ουάσινγκτον. Ο υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ και η σύζυγός του Τζένιφερ έχουν δύο γάτες. Το ζεύγος Ρούμπιο έχει δύο σκυλιά τα οποία συχνά περιπλανιούνται στο δρόμο και πηγαίνουν στο σπίτι των Χέγκσεθ.

«Ο σκύλος μου μπήκε στο σαλόνι των Χέγκσεθ»

«Έχουμε ένα που είναι πολύ έξυπνο. Ξέρει να ανοίγει την πόρτα. Έτσι, μια μέρα, νομίζω ότι ο Πιτ και η οικογένειά του κάθονταν και έβλεπαν τηλεόραση, και κρατούν την μπροστινή πόρτα ανοιχτή επειδή έχουν γάτες — κάτι που δεν περίμενα ποτέ από τον Πιτ, καθώς δεν τον θεωρούσα λάτρη των γατών. Ο σκύλος μου μπήκε στο σαλόνι τους, κοίταξε γύρω του, συνειδητοποίησε ότι είχε μπει σε λάθος σπίτι, γύρισε και βγήκε έξω», είπε ο Ρούμπιο.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ μίλησε και για την ενόχληση με μία από τις γάτες του Χέγκσεθ, η οποία πηγαίνει και κάνει παρέα στον Ρούμπιο στην βεράντα του. «Γυρίζω σπίτι το βράδυ και η γάτα κάθεται στη βεράντα μου και απλά με κοιτάζει», είπε ο Ρούμπιο , προσθέτοντας ότι η γάτα έχει «χαρακτήρα». «Η γάτα είναι πολύ αλαζονική. Απλώς σε κοιτάζει. Συνήθως, όταν πλησιάζεις μια γάτα, αυτή το σκάει. Αυτή εδώ δεν το σκάει», σημείωσε.

Ο Αμερικανός υπουργός αποκάλυψε επίσης ότι δεν θα δοκιμάσει τη δημοφιλή δίαιτα MAHA που ακολουθούν ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς και ο υπουργός Υγείας, Ρόμπερτ Κένεντι. Η δίαιτα ΜΑΗΑ είναι μέρος της πρωτοβουλίας της κυβέρνησης Τραμπ «Make America Healthy Again» και περιλαμβάνει την κατανάλωση κρέατος και ζυμωμένων τροφίμων, όπως το λάχανο τουρσί.« Αυτή είναι μια τρελή δίαιτα. Δεν είναι κάτι που μπορεί να διατηρηθεί μακροπρόθεσμα», είπε ο Ρούμπιο, εκφράζοντας την αγάπη του για τη ζάχαρη.

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Οι γάτες του ζεύγους Χέγκσεθ

Η αγάπη του Ρούμπιο για τη ζάχαρη

Αναφερόμενος στο πυρετώδες πρόγραμμα ταξιδιών του ως υπουργού Εξωτερικών, πρόσθεσε: «Δεν πρόκειται να ταξιδεύω σε όλο τον κόσμο με μια τσάντα γεμάτη λάχανο τουρσί. Είναι γελοίο. Δεν μπορώ να το κάνω».

Ωστόσο η Τζανέτ Ρούμπιο αποκάλυψε τον πραγματικό λόγο: την αγάπη του συζύγου της για τα κέικ Pop-Tart. «Τρώει όλα τα πράγματα που δεν πρέπει να τρώει κανείς, τα πάντα», είπε η σύζυγος του Ρούμπιο. Από την πλευρά του ο Ρούμπιο δεν έκρυψε την αδυναμία του στο συγκεκριμένο κέικ. «Το Pop-Tart είναι μία από τις σπουδαιότερες αμερικανικές καινοτομίες στην ιστορία του κόσμου, αν το σκεφτείς. Έρχεται σε αυτή την όμορφη συσκευασία από αλουμινόχαρτο. Χρειάζεσαι υδατάνθρακες για να λειτουργήσεις», ανέφερε ο Ρούμπιο.

Ο Ρούμπιο παραδέχτηκε την αγάπη του για το πρόχειρο φαγητό και εξήγησε ότι τη μοναδική φορά που δοκίμασε τη διατροφή ΚΕΤΟ, η οποία περιορίζει τους υδατάνθρακες και τη ζάχαρη, δεν άντεξε. «Τρως μόνο πρωτεΐνες, και έτσι περνάς μια τεράστια κρίση στέρησης από τη ζάχαρη και τους υδατάνθρακες τις πρώτες 72 ώρες. Ήταν μια σχεδόν ψυχωτική εμπειρία για μένα», είπε ο Ρούμπιο.

Σε πιο σοβαρό τόνο, ο Ρούμπιο περιέγραψε μια τυπική μέρα από την επαγγελματική του ζωή: ξεκινάει από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και μεταβαίνει στο Λευκό Οίκο γύρω στο μεσημέρι. Μιλάει με τον πρόεδρο Τραμπ πολλές φορές την ημέρα. «Θα αρχίσει να κάνει τηλεφωνήματα γύρω στις 6:00 π.μ.», είπε για τον Αμερικανό πρόεδρο, τον οποίο χαρακτήρισε ως εξαιρετικό αφηγητή.

«Είναι δημόσιο πρόσωπο εδώ και σχεδόν μισό αιώνα. Γνώρισε τους πάντες, σε κάποια φάση της ζωής του. Είχε έρθει σε επαφή με όλους. Έχει απλά υπέροχες ιστορίες. Αν τον ρωτήσεις για κάποιον, θα ανατρέξει στο παρελθόν και θα σου μιλήσει γι’ αυτόν. Και έχει ζήσει μια πραγματικά εκπληκτική ζωή», ανέφερε.

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