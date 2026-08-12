Καιρός: «Κόκκινος» συναγερμός για τρίπτυχο επικίνδυνων πυρομετεωρολογικών συνθηκών

Η πορεία του καιρού το επόμενο 24ωρο

Ανθή Κουρεντζή

Καιρός: «Κόκκινος» συναγερμός για τρίπτυχο επικίνδυνων πυρομετεωρολογικών συνθηκών
ΚΑΙΡΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Την Πέμπτη 13/8 αναμένονται θυελλώδεις βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι, πτώση θερμοκρασίας και τοπικές βροχές στη Μακεδονία και Ήπειρο.
  • Κόκκινος συναγερμός έχει εκδοθεί για υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς σε περιοχές όπως η Αττική λόγω τριπλέτας επικίνδυνων πυρομετεωρολογικών συνθηκών.
  • Οι άνεμοι θα φτάνουν τοπικά έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο και θα επηρεάσουν κυρίως τα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά τμήματα.
  • Οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν από 34 έως 37 βαθμούς Κελσίου, με μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά.
  • Η γενική τάση μέχρι την Κυριακή 16/8 είναι σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας και διατήρηση ισχυρών βόρειων ανέμων, με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και δυτικά.
Snapshot powered by AI

Σημαντική μεταβολή θα παρουσιάσει το σκηνικό του καιρού την Πέμπτη (13/8), με ενισχυμένους ανέμους, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας.

Παράλληλα, αύριο έχει σημάνει κόκκινος συναγερμός για εκδήλωση πυρκαγιάς σε πολύπαθες περιοχές, μεταξύ των οποίων και η Αττική.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της Όλγας Παπαβγούλη, αναμένεται ένα τρίπτυχο επικίνδυνων πυρομετεωρολογικών συνθηκών. Πρόκειται για την ενίσχυση του βόρειου βορειοανατολικού ρεύματος τόσο στο Αιγαίο όσο και στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας, υψηλές θερμοκρασίες στα δυτικά τμήματα, αλλά και εδαφική ξηρασία.

Οι άνεμοι θα είναι θυελλώδεις, ενώ δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να φτάσουν και τα εννέα μποφόρ προς το Κάβο Ντόρο.

Οι ισχυροί άνεμοι αφορούν τα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά τμήματα από το ύψος της Εύβοιας μέχρι και την Πελοπόννησο και ιδίως στο τρίγωνο Ανατολική Αττική, Κυκλάδες και Εύβοια. Την ίδια ώρα, θα υπάρξει και πτώση της θερμοκρασίας στα ανατολικά τμήματα και τα δυτικά.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για αύριο, Πέμπτη (13/8)

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός την Πέμπτη (13/8). Από τις μεσημβρινές ώρες στη Μακεδονία και την Ήπειρο θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί, στα δυτικά 5 με 6, στα ανατολικά 6 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά. Θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας τους 34 με 36 και στη δυτική Στερεά τοπικά τους 37 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14-08-2026

Στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός, με τοπικές νεφώσεις στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα δυτικά όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στην Ήπειρο σποραδικές καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί, στα δυτικά 4 με 6, στα ανατολικά 6 με 7 και στο Αιγαίο 8 και πιθανώς τοπικά 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 15-08-2026 ( ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ )

Λίγες νεφώσεις παροδικά κατά τόπους αυξημένες, με πρόσκαιρες τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στην Ήπειρο και τη δυτική Πελοπόννησο.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 4 με 5, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 και πιθανώς 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση, κυρίως στα ανατολικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 16-08-2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στη βόρεια Κρήτη και την Εύβοια και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά με πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων στην Ήπειρο.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα βορειοανατολικά.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:42ΚΟΣΜΟΣ

Σοκάρει influencer που γέμισε με σημάδια από τσιμπήματα κοριών σε όλο της το κορμί σε ξενοδοχείο στο Κέιμπριτζ

22:33ΚΟΣΜΟΣ

Μινεσότα: Σκότωσε τη σύζυγο και το παιδί του μέσα σε παιδικό σταθμό και αυτοκτόνησε

22:25ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Η στιγμή που κάμερες σώματος αστυνομικών κατέγραψαν τη διάσωση ενός 3χρονου από πνιγμό

22:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κόκκινος» συναγερμός για τρίπτυχο επικίνδυνων πυρομετεωρολογικών συνθηκών την Πέμπτη - Πού αναμένονται βροχές

22:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – ΟΦΗ 2-2 (4-5πεν.): Οι «αλύγιστοι» Κρητικοί κατέκτησαν το Super Cup στα πέναλτι!

22:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για Σίσκο: «Απόστολε σε ευχαριστούμε μας έκανες υπερήφανους»

22:00ΚΟΣΜΟΣ

Μάρκο Ρούμπιο: Μιλάει για τα UFO, τη κόντρα με τη γάτα του Χέγκσεθ και τις δίαιτες

21:51ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Μεγάλο πανελλήνιο ρεκόρ και πέμπτη θέση για τον Μάρκο στα 800μ. ελεύθερο

21:42ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Μεγάλη κατολίσθηση στο Τρέντο - 20.000 κυβικά μέτρα χώμα και βράχια παρέσυραν δρόμους

21:32ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτο σκηνικό: 8χρονο αγόρι ψάρεψε πιράνχα σε λίμνη της Πενσυλβάνια - Αναγνώρισε το ψάρι από το YouTube

21:23ΚΟΣΜΟΣ

Δυτική Όχθη: Ισραηλινοί έποικοι αποκλείουν σπίτια Παλαιστινίων - Στόχος η εκτόπισή τους

21:17ΕΛΛΑΔΑ

Πάρος: Κάμερες κατέγραψαν τον πνιγμό του 4χρονου στην πισίνα - Τι προβλέπει ο νόμος για την ευθύνη ναυαγοσώστη και επιχείρησης

21:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – ΟΦΗ: Υποδειγματική αντεπίθεση και 1-0 με άψογο τελείωμα του Γιόβιτς

20:53LIFESTYLE

«Φέτες» στα 44 του ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς - Οι εντυπωσιακές φωτογραφίες στο Instagram

20:37ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σίσκος: «Είχα στο μυαλό μου όλη την Ελλάδα, ήθελα να φέρω το μετάλλιο στη χώρα»

20:31ΕΘΝΙΚΑ

Great Sea Interconnector: Παρέμβαση στο Κογκρέσο υπέρ της διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ

20:25LIFESTYLE

Eurovision 2027: Έρχονται σαρωτικές αλλαγές στη διοργάνωση

20:24LIFESTYLE

Εβίτα Αγαΐτση: Η νέα ανάρτηση μετά την αποκάλυψη για τη μάχη με τον καρκίνο - «Παγιδευμένη στο δικό μου εφέ ηλιοβασιλέματος»

20:21ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Ο ουκρανικός στρατός έχει απελευθερώσει 745 τετραγωνικά χιλιόμετρα το 2026

20:21ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιάνος στο Newsbomb: «Δύσκολο τριήμερο» με βοριάδες έως 8 μποφόρ - Στο «κόκκινο» η Αττική

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:53ΚΑΙΡΟΣ

Ζιακόπουλος: Αυτός θα είναι ο καιρός αύριο, την Παρασκευή και τον Δεκαπενταύγουστο

21:17ΕΛΛΑΔΑ

Πάρος: Κάμερες κατέγραψαν τον πνιγμό του 4χρονου στην πισίνα - Τι προβλέπει ο νόμος για την ευθύνη ναυαγοσώστη και επιχείρησης

16:43ΕΛΛΑΔΑ

«Ένα ασθενοφόρο για τις κρίσιμες ώρες;»: Η περιπέτεια δύο Γάλλων στην ορεινή Νάξο και το «ευχαριστώ» στους ντόπιους

20:03ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΕΚ-ΟΦΗ 2-2: Ισοπαλία ο αγώνας, ο ΟΦΗ κερδίζει (4-5) στα πέναλτι και κατακτά στο Σούπερ Καπ

18:43ΕΛΛΑΔΑ

Νίκος Καλογερόπουλος: Εικόνες από το τελευταίο «αντίο» στη Ριτσώνα - Το τραγούδι του αποχαιρετισμού

16:04WHAT THE FACT

Αγρότης είπε «όχι» σε 700.000 ευρώ για 10 στρέμματα: «Δεν πρόκειται να τα πουλήσω»

20:24LIFESTYLE

Εβίτα Αγαΐτση: Η νέα ανάρτηση μετά την αποκάλυψη για τη μάχη με τον καρκίνο - «Παγιδευμένη στο δικό μου εφέ ηλιοβασιλέματος»

17:55ΕΘΝΙΚΑ

Νέος τουρκικός παροξυσμός: «Η Ελλάδα εγκατέστησε στρατό στη Ρω, 2χλμ από την Αττάλεια»

07:55ΚΑΙΡΟΣ

Ραγδαία αλλαγή του καιρού: Ο αντικυκλώνας έχει εξαφανιστεί από τη Μεσόγειο - Έρχεται κακοκαιρία

18:25ΕΛΛΑΔΑ

Δείτε LIVE την ιστορική ηλιακή έκλειψη - Τι θα δούμε από την Ελλάδα

22:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – ΟΦΗ 2-2 (4-5πεν.): Οι «αλύγιστοι» Κρητικοί κατέκτησαν το Super Cup στα πέναλτι!

19:45ΚΟΣΜΟΣ

Ιρλανδία: Αεροδιακομιδή άνδρα που τον δάγκωσε καρχαρίας

20:21ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιάνος στο Newsbomb: «Δύσκολο τριήμερο» με βοριάδες έως 8 μποφόρ - Στο «κόκκινο» η Αττική

16:00ΕΥ ΖΗΝ

Τι θα κερδίσετε αν βάλετε αλάτι στον καφέ σας

17:18ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κίμωλο: Ο ηλεκτρολογικός πίνακας δεν διέθετε ρελέ διαφυγής - Πώς έγινε η μοιραία ηλεκτροπληξία

18:58ΕΛΛΑΔΑ

Σπάτα: Ταυτοποιήθηκε ο οδηγός που απανθρακώθηκε στο ΙΧ από το οποίο ξέσπασε φωτιά στον Ήμερο Πεύκο

14:51WHAT THE FACT

Βρήκαν 20,8 τόνους χρυσού και μετακινούν ολόκληρο αυτοκινητόδρομο για να τους εξορύξουν

18:02ΚΟΣΜΟΣ

Παρένθετη μητέρα πηγαίνει κόντρα στους γονείς και αρνείται την άμβλωση - Το έμβρυο έχει πρόβλημα στην καρδιά

18:04ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ο Ρότζερ Φέντερερ δεν είναι πλέον δισεκατομμυριούχος - Πώς μια μετοχή «βύθισε» την περιουσία του

17:51ΕΛΛΑΔΑ

Σοκαριστικό βίντεο: Βυτιοφόρο προσπερνά πάνω σε στροφή - Παραλίγο να σκοτώσει αναβάτη μηχανής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ