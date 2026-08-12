Καιρός: «Κόκκινος» συναγερμός για τρίπτυχο επικίνδυνων πυρομετεωρολογικών συνθηκών

Snapshot Την Πέμπτη 13/8 αναμένονται θυελλώδεις βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι, πτώση θερμοκρασίας και τοπικές βροχές στη Μακεδονία και Ήπειρο.

Κόκκινος συναγερμός έχει εκδοθεί για υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς σε περιοχές όπως η Αττική λόγω τριπλέτας επικίνδυνων πυρομετεωρολογικών συνθηκών.

Οι άνεμοι θα φτάνουν τοπικά έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο και θα επηρεάσουν κυρίως τα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά τμήματα.

Οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν από 34 έως 37 βαθμούς Κελσίου, με μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά.

Η γενική τάση μέχρι την Κυριακή 16/8 είναι σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας και διατήρηση ισχυρών βόρειων ανέμων, με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και δυτικά. Snapshot powered by AI

Σημαντική μεταβολή θα παρουσιάσει το σκηνικό του καιρού την Πέμπτη (13/8), με ενισχυμένους ανέμους, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας.

Παράλληλα, αύριο έχει σημάνει κόκκινος συναγερμός για εκδήλωση πυρκαγιάς σε πολύπαθες περιοχές, μεταξύ των οποίων και η Αττική.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της Όλγας Παπαβγούλη, αναμένεται ένα τρίπτυχο επικίνδυνων πυρομετεωρολογικών συνθηκών. Πρόκειται για την ενίσχυση του βόρειου βορειοανατολικού ρεύματος τόσο στο Αιγαίο όσο και στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας, υψηλές θερμοκρασίες στα δυτικά τμήματα, αλλά και εδαφική ξηρασία.

Οι άνεμοι θα είναι θυελλώδεις, ενώ δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να φτάσουν και τα εννέα μποφόρ προς το Κάβο Ντόρο.

Οι ισχυροί άνεμοι αφορούν τα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά τμήματα από το ύψος της Εύβοιας μέχρι και την Πελοπόννησο και ιδίως στο τρίγωνο Ανατολική Αττική, Κυκλάδες και Εύβοια. Την ίδια ώρα, θα υπάρξει και πτώση της θερμοκρασίας στα ανατολικά τμήματα και τα δυτικά.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για αύριο, Πέμπτη (13/8)

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός την Πέμπτη (13/8). Από τις μεσημβρινές ώρες στη Μακεδονία και την Ήπειρο θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί, στα δυτικά 5 με 6, στα ανατολικά 6 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά. Θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας τους 34 με 36 και στη δυτική Στερεά τοπικά τους 37 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14-08-2026

Στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός, με τοπικές νεφώσεις στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα δυτικά όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στην Ήπειρο σποραδικές καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί, στα δυτικά 4 με 6, στα ανατολικά 6 με 7 και στο Αιγαίο 8 και πιθανώς τοπικά 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 15-08-2026 ( ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ )

Λίγες νεφώσεις παροδικά κατά τόπους αυξημένες, με πρόσκαιρες τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στην Ήπειρο και τη δυτική Πελοπόννησο.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 4 με 5, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 και πιθανώς 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση, κυρίως στα ανατολικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 16-08-2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στη βόρεια Κρήτη και την Εύβοια και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά με πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων στην Ήπειρο.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα βορειοανατολικά.

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