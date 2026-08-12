Ρωσία: Τρία πολεμικά πλοία χτυπήθηκαν στην ουκρανική επίθεση στη βάση του Νοβοροσίσκ

Snapshot Η ουκρανική υπηρεσία ασφαλείας SBU ανακοίνωσε ότι τρία ρωσικά πολεμικά πλοία χτυπήθηκαν στη ναυτική βάση τουβοροσίσκ.

Οι φρεγάτες «Ναύαρχος Έσεν» και «Ναύαρχος Μακάροφ», εξοπλισμένες με πυραύλους Kalibr, επλήγησαν μαζί με ένα σκάφος περιπολίας και ραντάρ.

Η SBU χαρακτήρισε το πλήγμα στη βάση στρατηγικής σημασίας.

Από την επίθεση σκοτώθηκαν τρεις άνθρωποι και άλλοι 24 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη του Κρασνοντάρ. Snapshot powered by AI

Η υπηρεσία ασφαλείας της Ουκρανίας SBU ανακοίνωσε σήμερα πως οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν τρία ρωσικά πολεμικά πλοία κατά την επίθεση με πυραύλους και drones εναντίον της ναυτικής βάσης στο Νοβοροσίσκ της Ρωσίας.

Ειδικότερα, η SBU ανέφερε μέσω Telegram πως επλήγησαν οι φρεγάτες «Ναύαρχος Έσεν» και «Ναύαρχος Μακάροφ» - αμφότερες εξοπλισμένες με πυραύλους Kalibr -, ένα σκάφος περιπολίας, ραντάρ και άλλες εγκαταστάσεις.

«Το πλήγμα σε αυτήν τη βάση έχει στρατηγική σημασία», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση της SBU. Νωρίτερα σήμερα, ο περιφερειάρχης του Κρασνοντάρ ανέφερε πως τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν κι άλλοι 24 τραυματίστηκαν εξαιτίας των ουκρανικών επιθέσεων τη νύχτα που πέρασε.