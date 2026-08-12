Παραιτείται από εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου η Καρολάιν Λέβιτ

Snapshot Η Καρολάιν Λέβιτ παραιτείται από εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου στο τέλος του μήνα για να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στην οικογένειά της.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την παραίτησή της και θα τη διορίσει ως εξωτερική σύμβουλο με επιρροή στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα εν όψει των ενδιάμεσων εκλογών.

Η Λέβιτ δήλωσε ότι η απόφαση αποχώρησης συνδέεται με την επιθυμία της να είναι καλύτερη μητέρα στα δύο μικρά παιδιά της.

Υποσχέθηκε να παραμείνει υποστηρίκτρια του κινήματος MAGA και να συνεχίσει να μάχεται πολιτικά εκτός Λευκού Οίκου.

Τόνισε ότι θεωρεί το Δημοκρατικό Κόμμα υπαρξιακή απειλή για την Αμερική και δεσμεύτηκε να συνεχίσει τον αγώνα της σε νέα φάση. Snapshot powered by AI

Παραιτείται από εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου στα τέλη του μήνα η Καρολάιν Λέβιτ, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε την παραίτηση σε ανάρτηση στο TruthSocial. «Η υπέροχη εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου μας, και μία από τις πιο έμπιστες συνεργάτιδές μου, η Καρολάιν Λέβιτ, θα αποχωρήσει από το αξίωμά της στο τέλος του μήνα, ώστε να μπορεί να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στα όμορφα μικρά παιδιά της και στην οικογένειά της — μια απόφαση που κατανοώ απόλυτα και σέβομαι!» ανέφερε ο Τραμπ.

Παράλληλα εξήγησε ότι η Καρολάιν Λέβιτ θα αναλάβει καθήκοντα ως μία από τις «κορυφαίες εξωτερικές σύμβουλές» του και θα αποτελέσει «μια φωνή με επιρροή εντός του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος» εν όψει των ενδιάμεσων εκλογών στο Κογκρέσο τον Νοέμβριο.

Από την πλευρά της η Καρολάιν Λέβιτ σε ανάρτηση στο Χ χαρακτήρισε την ευκαιρία να εργαστεί ως εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου «τη μεγαλύτερη τιμή και περιπέτεια» της ζωής της. Πρόσφατα επέστρεψε στο πόστο της μετά από άδεια μητρότητας καθώς γέννησε το δεύτερο παιδί της.

«Η αλήθεια είναι ότι από τότε που επέστρεψα στον Λευκό Οίκο μετά τη γέννηση της κόρης μου, ένιωθα βαθιά μέσα μου ότι δεν μπορώ να είμαι η καλύτερη μαμά που αξίζουν τα δύο μικρά μου παιδιά, ενώ παράλληλα αφιερώνω τον συνεχή χρόνο, την ενέργεια και την προσοχή που απαιτεί η θέση της εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τελικά πήρα την γλυκόπικρη απόφαση να αποχωρήσω από τον Λευκό Οίκο και να ξεκινήσω ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή μου», έγραψε η Λέβιτ.

Επιπλέον δεσμεύτηκε να παραμείνει πάντα υποστηρίκτρια του κινήματος «MAGA» και του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, και σημείωσε ότι ο Τραμπ της ζήτησε να συνεχίσει να υπηρετεί ως μία από τις συμβούλους του εκτός Λευκού Οίκου εν όψει των ενδιάμεσων εκλογών.

«Η χώρα μας αντιμετωπίζει μια υπαρξιακή απειλή από ένα ολοένα και πιο εξτρεμιστικό Δημοκρατικό Κόμμα που επιδιώκει να καταστρέψει όλα τα σπουδαία στοιχεία της Αμερικής, και πιστεύω ότι είναι καθήκον όλων μας που νοιαζόμαστε για αυτή τη χώρα να αντισταθούμε σε αυτή την απειλή. Ο αγώνας μου εισέρχεται σε μια νέα φάση, αλλά απέχει πολύ από το να τελειώσει», τόνισε η Λέβιτ.