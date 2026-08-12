Θεούτα: Το Μαρόκο λαμβάνει έκτακτα μέτρα ασφαλείας λόγω μηνυμάτων για νέο κύμα μετανάστευσης

Snapshot Το Μαρόκο λαμβάνει έκτακτα μέτρα ασφαλείας στα σύνορα της Θέουτα λόγω ψευδών μηνυμάτων που καλούν σε νέο κύμα παράνομης μετανάστευσης στις 14 και 15 Αυγούστου.

Οι μαροκινές αρχές ενισχύουν την αστυνομική παρουσία και προειδοποιούν για νομικές διώξεις σε όσους οργανώνουν ή διαδίδουν τέτοιες προσκλήσεις.

Περίπου 72.000 άτομα εισήλθαν παράτυπα στη Θέουτα στα τέλη Ιουλίου, με περίπου 2.000 να παραμένουν εκεί, συμπεριλαμβανομένων σχεδόν 1.000 ασυνόδευτων ανηλίκων.

Οι διελεύσεις του Ιουλίου προκάλεσαν τουλάχιστον 91 θανάτους, με 11 νεκρούς στη θαλάσσια περιοχή του Μαρόκου και 80 στην Ισπανία.

Η Θέουτα αποτελεί συχνά σημείο έννης μετανάστευσης προς την Ευρώπη, ειδικά σε περιόδους πολιτικής και οικονομικής πίεσης. Snapshot powered by AI

Μετά από αναρτήσεις που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για νέο κύμα μαζικής μετανάστευσης από το Μαρόκο στη Θεούτα στις 14 και 15 Αυγούστου, οι μαροκινές αρχές λαμβάνουν έκτακτα μέτρα ενίσχυσης των συνόρων.

Το υπουργείο Εσωτερικών του Μαρόκο δήλωσε την Τετάρτη ότι ανώνυμες αναρτήσεις που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπαινίσσονταν ψευδώς ότι το πέρασμα που συνδέει την πόλη Φιντέκ του βόρειου Μαρόκου με τη Θέουτα θα άνοιγε την ερχόμενη Παρασκευή, η οποία είναι ημέρα αργίας στην Ισπανία.

Οι αρχές δήλωσαν ότι τα μηνύματα αυτά στοχεύουν σε μία νέα συντονισμένη προσπάθεια εισόδου σε ευρωπαϊκό έδαφος, όπως έγινε στις 30 Ιουλίου όπου 70.000 άνθρωποι πέρασαν τα σύνορα παράτυπα προς την Ισπανική πόλη.

Αυξημένη παρουσία αστυνομικών στα σύνορα

Σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών, Ρασίντ Ελ Χάλφι, αναφέρει ότι έχουν ληφθεί «όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση κάθε απόπειρας παράνομης διέλευσης και την αναχαίτιση όλων των ατόμων που επιδιώκουν να συμμετάσχουν».

Το υπουργείο δήλωσε ότι είχε εντοπίσει «την κυκλοφορία δημοσιεύσεων και ανώνυμων μηνυμάτων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που υποκινούσαν την οργάνωση συλλογικών, παράνομων προσπαθειών διέλευσης» προς τη Θέουτα.

Μαροκινοί αξιωματούχοι προειδοποίησαν ότι όσοι είναι υπεύθυνοι για τη διάδοση ή την οργάνωση των κλήσεων θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν νομικές διώξεις. Ο Ελ Χάλφι δήλωσε μάλιστα ότι αρκετά άτομα που είναι ύποπτα για εμπλοκή έχουν ήδη κληθεί για ανάκριση, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων MAP του Μαρόκου.

Περίπου 2.000 άτομα παραμένουν στη Θεούτα

Τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας έρχονται λιγότερο από ένα μήνα μετά από μια άνευ προηγουμένου αύξηση των κρουσμάτων στα ίδια σύνορα. Περίπου 72.000 άνθρωποι , η πλειοψηφία τους Μαροκινοί υπήκοοι, εισήλθαν παράτυπα στη Θέουτα σε διάστημα αρκετών ημερών στα τέλη Ιουλίου, σηματοδοτώντας τη μεγαλύτερη τέτοια μετακίνηση που έχει καταγραφεί στην περιοχή .

Οι περισσότεροι από όσους πέρασαν αργότερα επέστρεψαν στο Μαρόκο. Ωστόσο, οι τοπικές αρχές στη Θέουτα λένε ότι περίπου 2.000 άνθρωποι παραμένουν εκεί, συμπεριλαμβανομένων σχεδόν 1.000 ασυνόδευτων ανηλίκων. Το Ραμπάτ κάλεσε τις ισπανικές αρχές να επιταχύνουν τις διαδικασίες για την επιστροφή των ανηλίκων.

Οι διελεύσεις του Ιουλίου οδήγησαν επίσης σε σημαντικές απώλειες ζωών, με 11 ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους στην θαλάσσια περιοχή του Μαρόκο και η Ισπανία να αναφέρει για τουλάχιστον 80 νεκρούς.

Η Θέουτα, η οποία βρίσκεται στις μεσογειακές ακτές του Μαρόκου αλλά διοικείται από την Ισπανία, έχει επανειλημμένα αποτελέσει κομβικό σημείο μετανάστευσης προς το ευρωπαϊκό έδαφος, με τις προσπάθειες εισόδου στον θύλακα να αυξάνονται συχνά σε περιόδους αυξημένης πολιτικής ή οικονομικής πίεσης.

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