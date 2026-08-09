Εφιάλτης για ανήλικα κορίτσια στη Θέουτα - Τουλάχιστον πέντε βιασμοί από τους μετανάστες

Έπειτα από τη μαζική εισροή μεταναστών

Σωτήρης Σκουλούδης, Επιμέλεια

Εφιάλτης για ανήλικα κορίτσια στη Θέουτα - Τουλάχιστον πέντε βιασμοί από τους μετανάστες
ΚΟΣΜΟΣ
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Τουλάχιστον πέντε κορίτσια κάτω των 14 ετών έχουν εξεταστεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Θέουτα μετά από φερόμενες σεξουαλικές επιθέσεις. Γιατρός των επειγόντων επιβεβαιώνει τα περιστατικά και καταγγέλλει ότι πολλές κοιμούνται στον δρόμο, καθώς δεν χωρούν σε δομές ανηλίκων.

Υγειονομικές πηγές έχουν επιβεβαιώσει ότι το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Θέουτα έχει περιθάλψει κατά την τελευταία εβδομάδα τουλάχιστον πέντε κορίτσια λόγω καταγγελιών για βιασμό. Καμία από αυτές δεν είναι άνω των 14 ετών και όλες είχαν φτάσει στην πόλη από το Μαρόκο.

Μεταξύ των φερόμενων ως θυμάτων περιλαμβάνεται, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, και τουλάχιστον ένας άνδρας. Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι ο πραγματικός αριθμός μπορεί να είναι υψηλότερος, καθώς ορισμένα θύματα δεν έχουν υποβάλει καταγγελία, όμως έχουν ήδη αντιμετωπιστεί πάνω από δέκα περιστατικά συμβατά με σεξουαλικές επιθέσεις.

Η Εθνική Αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για τον φερόμενο βιασμό ανήλικης που εισήλθε στη Θέουτα κατά τη μαζική είσοδο μεταναστών. Στο νοσοκομείο διαπιστώθηκαν τραύματα συμβατά με σεξουαλική επίθεση. Προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστές συλλήψεις ούτε οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες φέρεται να συνέβη το περιστατικό, και οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες.

Δικαστικές πηγές προσθέτουν ότι αρκετές απόπειρες επίθεσης έχουν αποτραπεί χάρη στην παρέμβαση κατοίκων και ότι υπάρχουν αναφορές για άλλα περιστατικά σε επίπεδο απόπειρας που δεν ολοκληρώθηκαν.

Η μαρτυρία της γιατρού: «κορίτσια 14 ετών που μένουν στον δρόμο»

Η Σουσάνα Ασκάσο, γιατρός στα Επείγοντα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Θέουτα, έχει επιβεβαιώσει σε συνέντευξη που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα 'El pueblo de ceuta' ότι η υπηρεσία της αντιμετωπίζει περιστατικά βιασμών σε κορίτσια μετανάστριες.

Όπως περιγράφει, πρόκειται για ανήλικες κάτω των 14 ετών που παραμένουν στον δρόμο, επειδή δεν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις στα κέντρα φιλοξενίας ανηλίκων. «Δεν είναι ότι δεν θέλουν να τις δεχτούν, αλλά ότι δεν υπάρχει χώρος για αυτές», εξηγεί η γιατρός, αποδίδοντας το πρόβλημα στο γεγονός ότι η πλειονότητα των ανθρώπων που έχουν φτάσει στην πόλη είναι νεαροί ενήλικες.

Η Ασκάσο εντάσσει αυτά τα περιστατικά σε μια γενικότερη κατάσταση, την οποία περιγράφει ως υγειονομική καταστροφή. Η υπηρεσία της εξυπηρετεί κατά μέσο όρο μεταξύ 300 και 400 μετανάστες την ημέρα, με το ίδιο προσωπικό και τα ίδια μέσα που διέθετε πριν από τη μαζική είσοδο στα τέλη Ιουλίου.

Η γιατρός αναφέρει ότι, μόλις οι ασθενείς παίρνουν εξιτήριο, δεν υπάρχει πού να τους στείλουν, καθώς οι περισσότεροι δεν έχουν πού να πάνε. Επισημαίνει επίσης τον κίνδυνο εμφάνισης νοσημάτων με επιδημικό δυναμικό, όπως η φυματίωση ή η ηπατίτιδα, χωρίς επαρκή δυνατότητα εντοπισμού τους σε ένα τμήμα επειγόντων, καθώς και περιστατικά απορρύθμισης διαβήτη και επιληπτικών κρίσεων μεταξύ μεταναστών που έχουν μείνει χωρίς πρόσβαση στη συνήθη θεραπεία τους.

Η γιατρός έχει ζητήσει δημόσια ενίσχυση του προσωπικού και έχει καλέσει να αναγνωριστεί η Θέουτα ως περιοχή με δυσχερή υγειονομική κάλυψη.

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