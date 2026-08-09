Διακοπές χλιδής στην Ελλάδα: Ποιοι τουρίστες επιλέγουν βίλες έως 168.000€ την εβδομάδα

Μύκονος, Πάρος, Σαντορίνη και Κέρκυρα πρωταγωνιστούν στην αγορά πολυτελών βιλών, με ιδιωτικές πισίνες, σεφ, butler και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών.

Μίλτος Τσεκούρας, Επιμέλεια

Διακοπές χλιδής στην Ελλάδα: Ποιοι τουρίστες επιλέγουν βίλες έως 168.000€ την εβδομάδα
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  • Οι τιμές των καλοκαιρινών διακοπών στην Ελλάδα έχουν αυξηθεί σημαντικά, με πολλές οικογένειες να επιλέγουν οικονομικότερες λύσεις ή να περιορίζουν τη διάρκεια των διακοπών τους.
  • Υψηλή ζήτηση υπάρχει για υπερπολυτελείς βίλες σε δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς, με ημερήσιες τιμές που φτάνουν έως και 24.000 ευρώ, δηλαδή 168.000 ευρώ την εβδομάδα.
  • Η Μύκονος καταγράφει τις υψηλότερες τιμές, με βίλες που προσφέρουν πολυτελείς παροχές όπως πισίνες, ελικοδρόμια, προσωπικούς σεφ και υπηρεσίες butler.
  • Οι επισκέπτες αυτών των βιλών είναι κυρίως άτομα 35-65 ετών με υψηλό εισόδημα από χώρες όπως ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Ελβετία και κράτη του Περσικού Κόλπου.
  • Η ελληνική τουριστική αγορά παρουσιάζει δύο ταχύτητες: από οικονομικές λύσεις για τις περισσότερες οικογένειες έως εξαιρετικά ακριβές και εξατομικευμένες υπηρεσίες για ένα περιορισμένο, οικονομικά ισχυρό κοινό.
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Με τις τιμές των καλοκαιρινών διακοπών να εξακολουθούν να αποτελούν σημαντική επιβάρυνση για τον οικογενειακό προϋπολογισμό, πολλά ελληνικά νοικοκυριά αναζητούν οικονομικότερες λύσεις, περιορίζουν τη διάρκεια των διακοπών ή μεταθέτουν τις καλοκαιρινές τους αποδράσεις.

Την ίδια ώρα, στην άλλη πλευρά της τουριστικής αγοράς, η ζήτηση για υπερπολυτελείς κατοικίες στην Ελλάδα παραμένει ισχυρή, απευθυνόμενη σε ένα διεθνές κοινό με πολύ υψηλή οικονομική επιφάνεια.

Όπως καταγράφει η ΕΡΤ σε σχετικό ρεπορτάζ για την τουριστική κίνηση και τις τιμές ενόψει του Δεκαπενταύγουστου, οι προκρατήσεις σε δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς κινούνται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, ενώ οι τιμές των βραχυχρόνιων μισθώσεων καταγράφουν σημαντικές αυξήσεις. Τα στοιχεία προέρχονται από το Πανελλαδικό Δίκτυο Κτηματομεσιτών E-Real Estates.

Στο ανώτερο άκρο της αγοράς, οι ζητούμενες τιμές για πολυτελείς και υπερπολυτελείς βίλες φτάνουν σε επίπεδα που δύσκολα μπορούν να συγκριθούν με το κόστος μιας συμβατικής οικογενειακής διαμονής. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η ημερήσια ζητούμενη τιμή αγγίζει ακόμη και τις 24.000 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε 168.000 ευρώ για επτά διανυκτερεύσεις, εφόσον η ημερήσια χρέωση παραμένει σταθερή.

Η εικόνα αυτή αποτυπώνει με χαρακτηριστικό τρόπο τις δύο διαφορετικές πλευρές της ελληνικής τουριστικής αγοράς: από τη μία, τους ταξιδιώτες που προσαρμόζουν τις διακοπές τους στις οικονομικές τους δυνατότητες και, από την άλλη, ένα ιδιαίτερα περιορισμένο αλλά οικονομικά ισχυρό κοινό που αναζητά ιδιωτικότητα, εξατομικευμένες υπηρεσίες και καταλύματα υψηλών προδιαγραφών.

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«Πρωταθλήτρια» η Μύκονος

Στην κορυφή των τιμών βρίσκεται η Μύκονος, με την περιοχή της Ψαρούς να καταγράφει την υψηλότερη από τις συγκεκριμένες ζητούμενες τιμές.

Εκεί, βίλα εμβαδού 1.250 τ.μ., με 10 υπνοδωμάτια και δυνατότητα φιλοξενίας έως 20 ατόμων, προσφέρεται προς 24.000 ευρώ την ημέρα, δηλαδή 168.000 ευρώ για μία εβδομάδα.

Η συγκεκριμένη ιδιοκτησία διαθέτει δύο πισίνες, ελικοδρόμιο, γυμναστήριο, spa και 24ωρη φύλαξη, ενώ στις παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνονται προσωπικός σεφ, butler και concierge.

Στον Άγιο Λάζαρο Μυκόνου, κατοικία 540 τ.μ., με οκτώ υπνοδωμάτια και δυνατότητα φιλοξενίας 16 ατόμων, διαθέτει μεταξύ άλλων υπαίθριο κινηματογράφο και καταγράφει ζητούμενη τιμή 8.125 ευρώ την ημέρα, ή 56.875 ευρώ την εβδομάδα.

Στον Άγιο Στέφανο, κατοικία 450 τ.μ., με έξι υπνοδωμάτια, δυνατότητα φιλοξενίας 12 ατόμων και θερμαινόμενη πισίνα, προσφέρεται προς 4.500 ευρώ την ημέρα, δηλαδή 31.500 ευρώ για επτά ημέρες.

Υψηλές τιμές και σε Πάρο, Σαντορίνη και Κέρκυρα

Οι υψηλές ζητούμενες τιμές δεν περιορίζονται στη Μύκονο.

Στην Πάρο, κατοικία 650 τ.μ., με επτά υπνοδωμάτια και δυνατότητα φιλοξενίας 14 ατόμων, προσφέρεται προς 8.500 ευρώ την ημέρα, ή 59.500 ευρώ την εβδομάδα, με υπηρεσίες όπως προσωπικός σεφ και butler.

Στη Σαντορίνη, κατοικία 580 τ.μ., με έξι υπνοδωμάτια, δυνατότητα φιλοξενίας 12 ατόμων, θερμαινόμενη πισίνα και κάβα κρασιών, φτάνει τα 7.500 ευρώ ημερησίως, δηλαδή 52.500 ευρώ για επτά ημέρες.

Στην Κέρκυρα, βίλα 850 τ.μ., με οκτώ υπνοδωμάτια, γήπεδο τένις και spa, προσφέρεται προς 7.000 ευρώ την ημέρα, ή 49.000 ευρώ την εβδομάδα.

Στο Πόρτο Χέλι, κατοικία 720 τ.μ. με ιδιωτική παραλία, καθώς και στην Κεφαλονιά, κατοικία 700 τ.μ., η ημερήσια ζητούμενη τιμή ανέρχεται σε 6.000 ευρώ, δηλαδή 42.000 ευρώ για επτά ημέρες.

Στις Σπέτσες, κατοικία 600 τ.μ. καταγράφει ζητούμενη τιμή 5.500 ευρώ την ημέρα, ενώ αντίστοιχη τιμή εμφανίζεται και σε κατοικία 500 τ.μ. στη Χαλκιδική, με παραθαλάσσια πισίνα.

Στις συγκεκριμένες πολυτελείς καταχωρίσεις κυριαρχούν οι πισίνες υπερχείλισης (Infinity Pools), ενώ σημαντικό μέρος του πακέτου αποτελείται από υπηρεσίες που υπερβαίνουν κατά πολύ την απλή παροχή διαμονής.

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Ποιοι επιλέγουν τις υπερπολυτελείς βίλες

Το προφίλ των επισκεπτών που επιλέγουν αυτές τις κατοικίες είναι ιδιαίτερα συγκεκριμένο. Πρόκειται κυρίως για άτομα ηλικίας 35 έως 65 ετών, με υψηλό εισοδηματικό επίπεδο και αυξημένες επαγγελματικές και οικονομικές δυνατότητες.

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται επιχειρηματίες, επενδυτές, διευθύνοντες σύμβουλοι, στελέχη επενδυτικών κεφαλαίων και αναγνωρίσιμα πρόσωπα.

Οι βασικές αγορές προέλευσης εντοπίζονται στις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ελβετία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, τις σκανδιναβικές χώρες και τα κράτη του Περσικού Κόλπου.

Η διάρκεια παραμονής κυμαίνεται συνήθως από 7 έως 14 ημέρες, ενώ οι ομάδες επισκεπτών αποτελούνται από περίπου 8 έως 20 άτομα, κυρίως οικογένειες ή μεγάλες παρέες.

Για τη συγκεκριμένη πελατεία, η πολυτέλεια δεν περιορίζεται στο μέγεθος ή στην τοποθεσία του ακινήτου. Η ιδιωτικότητα και η εξατομικευμένη εξυπηρέτηση αποτελούν βασικές προτεραιότητες, με υπηρεσίες όπως ιδιωτικός σεφ, προσωπικός butler, 24ωρη ασφάλεια, εγκαταστάσεις ευεξίας και αποκλειστικές υποδομές.

Η εικόνα του τουρισμού σε δύο διαφορετικές ταχύτητες

Τα στοιχεία δεν αφορούν το σύνολο της ελληνικής τουριστικής αγοράς, αλλά το ανώτερο και πιο ακριβό τμήμα της. Είναι, ωστόσο, ενδεικτικά της μεγάλης απόστασης που μπορεί να χωρίζει διαφορετικές κατηγορίες ταξιδιωτών.

Την ώρα που ένα μεγάλο μέρος των ελληνικών νοικοκυριών υπολογίζει προσεκτικά το κόστος μετακίνησης, διαμονής και καθημερινών εξόδων για τις διακοπές του, στην κορυφή της αγοράς υπάρχουν καταλύματα όπου μόνο μία εβδομάδα διαμονής μπορεί να κοστίσει δεκάδες ή ακόμη και εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ.

Όπως προκύπτει και από τα πρόσφατα στοιχεία που παρουσίασε η ΕΡΤ για τις προκρατήσεις και τις τιμές ενόψει του Δεκαπενταύγουστου, η ζήτηση για τουριστικές κατοικίες παραμένει ιδιαίτερα έντονη σε αρκετούς δημοφιλείς προορισμούς, με τα νησιά να βρίσκονται στο επίκεντρο.

Η Ελλάδα, επομένως, εξακολουθεί να αποτελεί προορισμό για ένα ευρύ φάσμα ταξιδιωτών: από εκείνους που αναζητούν οικονομικές λύσεις για λίγες ημέρες ξεκούρασης έως εκείνους που είναι διατεθειμένοι να καταβάλουν εξαιρετικά υψηλά ποσά για μια πλήρως εξατομικευμένη εμπειρία φιλοξενίας.

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