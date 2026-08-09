Απαγορεύτηκε η κολύμβηση στο Αρδάνι της Καρπάθου λόγω εντοπισμού παλιών πυρομαχικών

Snapshot Απαγορεύτηκε η κολύμβηση και κάθε θαλάσσια δραστηριότητα στην περιοχή Αρδάνι της Καρπάθου λόγω εντοπισμού παλιών πυρομαχικών.

Η απαγόρευση ισχύει σε ακτίνα 100 μέτρων γύρω από το σημείο όπου βρέθηκαν τα πυρομαχικά.

Απαγορεύεται επίσης η κυκλοφορία, η αγκυροβολία σκαφών και η χρήση θαλάσσιων μέσων αναψυχής στην οριοθετημένη ζώνη.

Το μέτρο εφαρμόζεται μέχρι νεωτέρας και οι παραβάτες υπόκεινται σε κυρώσεις σύμφωνα με τον Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου.

Η Λιμενική Αρχή έχει οριοθετήσει την περιοχή και επιβάλει περιορισμούς για λόγους ασφαλείας. Snapshot powered by AI

Στην απαγόρευση της κολύμβησης και κάθε θαλάσσιας δραστηριότητας σε τμήμα της περιοχής Αρδάνι στην Κάρπαθο προχώρησε το Λιμεναρχείο, μετά τον εντοπισμό αντικειμένων που εκτιμάται ότι πρόκειται πυρομαχικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, η εκτίμηση είναι ότι πρόκειται για παλιά πυρομαχικά, ενώ η Λιμενική Αρχή έχει ήδη οριοθετήσει την περιοχή και έχει επιβάλει περιορισμούς για λόγους ασφαλείας.

Ειδικότερα, το Λιμεναρχείο Καρπάθου ανακοίνωσε την απαγόρευση λήψης θαλάσσιου λουτρού και παραμονής λουομένων στην παραλία, καθώς και την απαγόρευση κυκλοφορίας και αγκυροβολίας σκαφών και θαλάσσιων μέσων αναψυχής. Δεν επιτρέπεται επίσης οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα στη συγκεκριμένη θαλάσσια ζώνη.

Η απαγόρευση αφορά ακτίνα 100 μέτρων γύρω από συγκεκριμένο σημείο στη θαλάσσια περιοχή Αρδάνι, το οποίο έχει οριοθετηθεί από τη Λιμενική Αρχή.

Το μέτρο θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι νεωτέρας, ενώ οι πολίτες και οι χειριστές σκαφών καλούνται να μην προσεγγίζουν την οριοθετημένη περιοχή.

Σημειώνεται τέλος ότι όσοι παραβιάσουν την απαγόρευση υπόκεινται στις προβλεπόμενες κυρώσεις του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου.

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