Χαμός στο διαδίκτυο με τα πυκνά, λαμπερά μαλλιά του Τραμπ - «Δεν μπορεί, είναι περούκα»

Την απάντηση πίσω από το μυστήριο με τα εντυπωσιακά μαλλιά του Αμερικανού προέδρου αναζητούν οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Χαμός στο διαδίκτυο με τα πυκνά, λαμπερά μαλλιά του Τραμπ - «Δεν μπορεί, είναι περούκα»
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε στο Λας Βέγκας με πιο λαμπερά και πυκνά μαλλιά, προκαλώντας συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
  • Χρήστες και δημοσιογράφοι αμφισβήτησαν αν τα μαλλιά του Τραμπ είναι φυσικά ή αν φοράει περούκα.
  • Ο Τραμπ έχει παραδεχθεί ότι τα μαλλιά του είναι ευαίσθητο θέμα και παίρνει φάρμακο για την αντιμετώπιση της φαλάκρας.
  • Η δημόσια εικόνα του Τραμπ περιλαμβάνει τα χαρακτηριστικά ξανθά μαλλιά του, τα οποία αποτελούν αντικείμενο σχολιασμού και memes.
Snapshot powered by AI

«Θαύμα», περούκα ή κάτι άλλο; Αυτό αναρωτιούνται οι χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που παρατήρησαν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε στο Λας Βέγκας με πιο λαμπερά και πυκνά μαλλιά από ό,τι συνήθως.

Ο Τραμπ εμφανίστηκε με το νέο μαλλί στο Red Rock Casino στο Λας Βέγκας της Νεβάδα την Τετάρτη, 5 Αυγούστου. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Αμερικανός πρόεδρος εξήρε τα οικονομικά επιτεύγματα της κυβέρνησής του, όπως οι φορολογικές ελαφρύνσεις στα έσοδα από φιλοδωρήματα, οι χαμηλότερες τιμές των συνταγογραφούμενων φαρμάκων.

Ντόναλντ Τραμπ

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μιλά σε εκδήλωση στο Red Rock Casino Resort and Spa στο Λας Βέγκας, την Τετάρτη, 5 Αυγούστου 2026.

ΑΡ

Αν και ο Τραμπ προσπαθούσε να εστιάσει την προσοχή του κοινού στα οικονομικά των ΗΠΑ, οι χρήστες στο διαδίκτυο έμειναν άφωνοι με τα πλούσια και λαμπερά μαλλιά του προέδρου. Μάλιστα ξεκίνησαν και διάφορα memes με τις φήμες ότι πιθανώς να φορούσε περούκα.

Ο δημοσιογράφος Άαρον Ρούπαρ αμφισβήτησε αμέσως τη νέα κόμμωση του Τραμπ. «Τα μαλλιά του Τραμπ, ε, έχουν πολύ περισσότερο όγκο από το συνηθισμένο. Μήπως ο Τραμπ φοράει περούκα, ή τι στο καλό συμβαίνει εδώ;», έγραψε στο Χ ο δημοσιογράφος.

https://www.instagram.com/reel/Dbyr4FJFQhX/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

«Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα αυτά να είναι τα αληθινά μαλλιά του Τραμπ. ΚΑΜΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ!» έγραψε ο πολιτικός σχολιαστής Μπράιαν Κρασενστέιν.

Ωστόσο άλλοι δήλωσαν εντυπωσιασμένοι από την κόμη του προέδρου. «ΔΕΝ με νοιάζει τι λέει ο καθένας. Αυτή είναι η απόδειξη ότι ο Πρόεδρος Τραμπ γερνάει ανάποδα. Τα μαλλιά του φαίνονται απολύτως καταπληκτικά σήμερα», σχολίασε ένας χρήστης στο X.

Τραμπ μαλλιά

Τα μαλλιά του Αμερικανού προέδρου έδειχναν πολύ διαφορετικά σε μία εκδήλωση στο Οβάλ Γραφείο τη Δευτέρα 3 Αυγούστου 2026

ΑΡ

Η μάχη με τη φαλάκρα

Τα χαρακτηριστικά ξανθά μαλλιά του Τραμπ είναι από τα βασικά στοιχεία της δημόσιας εικόνας του. Ο Τραμπ έχει παραδεχτεί ότι τα μαλλιά του είναι ένα ευαίσθητο θέμα για συζήτηση.

Κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Συνέδριο Συντηρητικής Πολιτικής Δράσης του 2018 στο Όξον Χιλ του Μέριλαντ, ο Τραμπ είπε: «Προσπαθώ σαν τρελός να κρύψω εκείνη τη φαλακρή κηλίδα, φίλοι μου. Δουλεύω σκληρά γι’ αυτό.»

Την ίδια χρονιά, ο γιατρός του προέδρου αποκάλυψε ότι ο Τραμπ παίρνει ένα φάρμακο για την αντιμετώπιση της φαλάκρας.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
03:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πλεύρης στο Breitbart: «Η νίκη Τραμπ άλλαξε τη μεταναστευτική πολιτική παγκοσμίως» – Η συνέντευξη που αναδημοσίευσε ο Αμερικανός πρόεδρος

03:32ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

ΑΑΔΕ: Κατασχέθηκαν 1.296 φιάλες παράνομου φρέον – Πάνω από 338.000 ευρώ οι διαφυγόντες δασμοί

03:32ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,9 Ρίχτερ στον Κορινθιακό Κόλπο – Βόρεια του Ξυλοκάστρου το επίκεντρο

03:08ΚΟΣΜΟΣ

Μαλί: Τουλάχιστον 10 στρατιωτικοί νεκροί σε επίθεση τζιχαντιστών στη Σαν

02:44ΠΑΙΔΕΙΑ

ΔΥΠΑ: Ανοιχτές οι αιτήσεις για τις 30 ΣΑΕΚ (πρώην ΙΕΚ) - Δείτε τις 46 ειδικότητες

02:20ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Υψηλές θερμοκρασίες: Τι πρέπει να προσέξουν οδηγοί και επιβάτες κατά τη διάρκεια οδήγησης

01:56ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: 55 εμπορικά πλοία άλλαξαν πορεία στο πλαίσιο του αποκλεισμού του Ιράν

01:34ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Το ιρανικό ριάλ είναι σκουπίδι – Το Ιράν δεν έχει χρήματα»

01:10ΚΟΣΜΟΣ

Τι προβλέπει το σχέδιο 15 σημείων του Τραμπ για τη Γάζα που απέρριψε ο Νετανιάχου

00:46ΚΟΣΜΟΣ

Υεμένη: Νέες επιθέσεις των Χούθι στο λιμάνι αλ Μάχα στην Ερυθρά Θάλασσα

00:24ΚΟΣΜΟΣ

Σεν Τροπέ: Συνελήφθησαν τέσσερις Ισπανοί για κλοπή ρολογιού αξίας 260.000 ευρώ

23:59ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κρήτη: Νεκρός άνδρας που έχασε τη ζωή του ενώ κολυμπούσε

23:55ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός σε γήπεδο γκολφ όπου βρισκόταν ο Τραμπ: «Σηκώθηκαν» F-16 για αναχαιτίσεις αεροσκαφών

23:51ΚΟΣΜΟΣ

Λεονάρντο Ντι Κάπριο: «Ένεση» 200 εκατ. δολαρίων στη φύση - Το γιγαντιαίο σχέδιο για το περιβάλλον

23:41ΚΟΣΜΟΣ

Σικελία: Αρχαίο ρωμαϊκό ναυάγιο 2.000 ετών αποκαλύφθηκε στον βυθό

23:38ΕΛΛΑΔΑ

Γαύδος: Drone της Frontex εντόπισε βάρκα με μετανάστες - Διασώθηκαν 26 αλλοδαποί

23:34ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Αλλαγή του επικεφαλής του ανώτατου οργάνου ασφαλείας

23:31ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Σχεδόν μισό κιλό κάνναβης και ναρκωτικά χάπια σε σπίτι – Δύο συλλήψεις

23:19ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Νεκρός εντοπίσθηκε στο σπίτι του ένας 66χρονος άνδρας

23:11ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Πυροσβέστες και ΕΚΑΒ στη Σαμαριά για επισκέπτη με πιθανό καρδιακό επεισόδιο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:51ΚΟΣΜΟΣ

Λεονάρντο Ντι Κάπριο: «Ένεση» 200 εκατ. δολαρίων στη φύση - Το γιγαντιαίο σχέδιο για το περιβάλλον

03:32ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,9 Ρίχτερ στον Κορινθιακό Κόλπο – Βόρεια του Ξυλοκάστρου το επίκεντρο

22:11ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 08/08/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 2,8 εκατ. ευρώ

20:57ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Νίκος Καλογερόπουλος: Η ιστορία πίσω από τον «Μήτσο» και τον «Μάιμο» που υποδυόταν στο «Κάμπινγκ»

15:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σκέρτσος για τις τραπεζικές καταθέσεις: «Στατιστική παγίδα» το ότι 7 στους 10 έχουν κάτω από €1.000

21:08ΕΛΛΑΔΑ

Πάρος: Συγκλονίζει ο πατέρας του άτυχου 4χρονου αγοριού - Λεπτό προς λεπτό οι δραματικές στιγμές

20:14ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο ηθοποιός Νίκος Καλογερόπουλος

23:55ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός σε γήπεδο γκολφ όπου βρισκόταν ο Τραμπ: «Σηκώθηκαν» F-16 για αναχαιτίσεις αεροσκαφών

03:32ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

ΑΑΔΕ: Κατασχέθηκαν 1.296 φιάλες παράνομου φρέον – Πάνω από 338.000 ευρώ οι διαφυγόντες δασμοί

21:48ΚΟΣΜΟΣ

Το τελευταίο αντίο του Μέσι στον πατέρα του - Η ιδιωτική τελετή στο Ροσάριο

17:13ΕΛΛΑΔΑ

Σκιάθος: 15χρονος καταγγέλλει 17χρονο για σεξουαλική κακοποίηση

03:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πλεύρης στο Breitbart: «Η νίκη Τραμπ άλλαξε τη μεταναστευτική πολιτική παγκοσμίως» – Η συνέντευξη που αναδημοσίευσε ο Αμερικανός πρόεδρος

02:44ΠΑΙΔΕΙΑ

ΔΥΠΑ: Ανοιχτές οι αιτήσεις για τις 30 ΣΑΕΚ (πρώην ΙΕΚ) - Δείτε τις 46 ειδικότητες

17:14ΕΛΛΑΔΑ

Παρέμβαση εισαγγελέα για το ελικόπτερο που προσγειώθηκε δίπλα σε λουόμενους στη Μήλο

21:06ΕΛΛΑΔΑ

Daily Mail: «Αναστενάζουν» τα πορτοφόλια των τουριστών στην Κέρκυρα - «Δεν θα ξαναέρθουμε»

16:26ΕΛΛΑΔΑ

Τέλος στο καθημερινό «έμφραγμα» του Κηφισού - Οδική «ανάσα» 40 χλμ. ο νέος άξονας Ελευσίνα-Οινόφυτα

16:43ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ιστορικό ρεκόρ 37 ετών για τις θαλάσσιες χελώνες Καρέτα-Καρέτα - Ξεπέρασαν τις 4.100 οι φωλιές

08:00ΑΠΟΨΕΙΣ

Όταν κάποιος πατήσει ελληνικό χώρο, πρώτα θα τον κάψουμε και μετά θα ρωτήσουμε ποιος είναι!

09:32ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινό ΥΠΕΞ: Ζητά από Ισραηλινούς στην Ελλάδα να κρύψουν σήμερα την ταυτότητα τους εξαιτίας διαδηλώσεων για την Παλαιστίνη 

18:33ΜΠΑΣΚΕΤ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Αγαπώ τον Παναθηναϊκό – Τα καρποφόρα δέντρα χτυπούν»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ