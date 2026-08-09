Χαμός στο διαδίκτυο με τα πυκνά, λαμπερά μαλλιά του Τραμπ - «Δεν μπορεί, είναι περούκα»

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε στο Λας Βέγκας με πιο λαμπερά και πυκνά μαλλιά, προκαλώντας συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Χρήστες και δημοσιογράφοι αμφισβήτησαν αν τα μαλλιά του Τραμπ είναι φυσικά ή αν φοράει περούκα.

Ο Τραμπ έχει παραδεχθεί ότι τα μαλλιά του είναι ευαίσθητο θέμα και παίρνει φάρμακο για την αντιμετώπιση της φαλάκρας.

Η δημόσια εικόνα του Τραμπ περιλαμβάνει τα χαρακτηριστικά ξανθά μαλλιά του, τα οποία αποτελούν αντικείμενο σχολιασμού και memes. Snapshot powered by AI

«Θαύμα», περούκα ή κάτι άλλο; Αυτό αναρωτιούνται οι χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που παρατήρησαν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε στο Λας Βέγκας με πιο λαμπερά και πυκνά μαλλιά από ό,τι συνήθως.

Ο Τραμπ εμφανίστηκε με το νέο μαλλί στο Red Rock Casino στο Λας Βέγκας της Νεβάδα την Τετάρτη, 5 Αυγούστου. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Αμερικανός πρόεδρος εξήρε τα οικονομικά επιτεύγματα της κυβέρνησής του, όπως οι φορολογικές ελαφρύνσεις στα έσοδα από φιλοδωρήματα, οι χαμηλότερες τιμές των συνταγογραφούμενων φαρμάκων.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μιλά σε εκδήλωση στο Red Rock Casino Resort and Spa στο Λας Βέγκας, την Τετάρτη, 5 Αυγούστου 2026. ΑΡ

Αν και ο Τραμπ προσπαθούσε να εστιάσει την προσοχή του κοινού στα οικονομικά των ΗΠΑ, οι χρήστες στο διαδίκτυο έμειναν άφωνοι με τα πλούσια και λαμπερά μαλλιά του προέδρου. Μάλιστα ξεκίνησαν και διάφορα memes με τις φήμες ότι πιθανώς να φορούσε περούκα.

Ο δημοσιογράφος Άαρον Ρούπαρ αμφισβήτησε αμέσως τη νέα κόμμωση του Τραμπ. «Τα μαλλιά του Τραμπ, ε, έχουν πολύ περισσότερο όγκο από το συνηθισμένο. Μήπως ο Τραμπ φοράει περούκα, ή τι στο καλό συμβαίνει εδώ;», έγραψε στο Χ ο δημοσιογράφος.

https://www.instagram.com/reel/Dbyr4FJFQhX/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

«Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα αυτά να είναι τα αληθινά μαλλιά του Τραμπ. ΚΑΜΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ!» έγραψε ο πολιτικός σχολιαστής Μπράιαν Κρασενστέιν.

Ωστόσο άλλοι δήλωσαν εντυπωσιασμένοι από την κόμη του προέδρου. «ΔΕΝ με νοιάζει τι λέει ο καθένας. Αυτή είναι η απόδειξη ότι ο Πρόεδρος Τραμπ γερνάει ανάποδα. Τα μαλλιά του φαίνονται απολύτως καταπληκτικά σήμερα», σχολίασε ένας χρήστης στο X.

Τα μαλλιά του Αμερικανού προέδρου έδειχναν πολύ διαφορετικά σε μία εκδήλωση στο Οβάλ Γραφείο τη Δευτέρα 3 Αυγούστου 2026 ΑΡ

Η μάχη με τη φαλάκρα

Τα χαρακτηριστικά ξανθά μαλλιά του Τραμπ είναι από τα βασικά στοιχεία της δημόσιας εικόνας του. Ο Τραμπ έχει παραδεχτεί ότι τα μαλλιά του είναι ένα ευαίσθητο θέμα για συζήτηση.

Κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Συνέδριο Συντηρητικής Πολιτικής Δράσης του 2018 στο Όξον Χιλ του Μέριλαντ, ο Τραμπ είπε: «Προσπαθώ σαν τρελός να κρύψω εκείνη τη φαλακρή κηλίδα, φίλοι μου. Δουλεύω σκληρά γι’ αυτό.»

Την ίδια χρονιά, ο γιατρός του προέδρου αποκάλυψε ότι ο Τραμπ παίρνει ένα φάρμακο για την αντιμετώπιση της φαλάκρας.