Ερυθρός Σταυρός: Νοσηλεύτρια ξυλοκοπήθηκε άγρια από ασθενή, σύμφωνα με καταγγελία

Snapshot Μία νοσηλεύτρια των Επειγόντων του νοσοκομείου «Ερυθρός Σταυρός» ξυλοκοπήθηκε άγρια από ασθενή ηλικίας 24 ετών.

Η επίθεση συνέβη όταν η ασθενής αρνήθηκε να περιμένει για να εξεταστεί και επιτέθηκε στη νοσηλεύτρια με μπουνιές και την πέταξε πάνω σε πόρτα.

Η ασφάλεια του νοσοκομείου, παρά την παρουσία δύο υπαλλήλων φύλαξης, δεν επενέβη κατά τη διάρκεια του περιστατικού.

Η αστυνομία κλήθηκε και συνέλαβε τη δράστιδα της επίθεσης.

Το περιστατικό εγείρει ανησυχίες για την ασφάλεια του προσωπικού στα νοσοκομεία, ειδικά σε πιο απομακρυσμένες δομές υγείας. Snapshot powered by AI

Ένα περιστατικό άγριου ξυλοδαρμού νοσηλεύτριας από ασθενή στα Επείγοντα του νοσοκομείου «Ερυθρός Σταυρός», καταγγέλεται από εργαζόμενους στα πληρώματα ασθενοφόρων.

Σύμφωνα με την καταγγελία, η επίθεση εναντίον της νοσηλεύτριας έγινε στα Επείγοντα από ασθενή, όταν της ζητήθηκε να περιμένει λίγο για να εξεταστεί από τους γιατρούς. Η νοσηλεύτρια προσπάθησε να απομακρυνθεί αλλά η ασθενής της επιτέθηκε και πάλι και την πέταξε πάνω σε πόρτα. Την καταγγελία έκανε η σελίδα «διασώστης πλήρωμα ασθενοφόρου» στο Facebook.

Ολόκληρη η καταγγελία:

«Γυναίκα 24 ετών επιτέθηκε με μπουνιές σε νοσηλεύτρια στα Επείγοντα του Ερυθρού Σταυρού! Η "ασθενής" που βρισκόταν μάλιστα σε φορείο, όταν έμαθε ότι θα πρέπει να περιμένει για να εξεταστεί, σηκώθηκε άρπαξε από τα μαλλιά την νοσηλεύτρια και την γρονθοκόπησε βίαια στο πρόσωπο. Η νοσηλεύτρια προσπάθησε να απομακρυνθεί όμως την ακολούθησε και την πέταξε πάνω σε μια πόρτα! Η "ασφάλεια" του νοσοκομείου αποτελούμενη από δύο υπαλλήλους φύλαξης κοιτούσε χωρίς να επέμβει καθόλου!

Κλήθηκε η αστυνομία και έτσι συνελήφθη η δράστης. υτή είναι η ασφάλεια που προσφέρει το Εθνικό Σύστημα Υγείας στο προσωπικό του. Αν γίνονται τέτοιοι ξυλοδαρμοί σε κεντρικά νοσοκομεία της Αθήνας φανταστείτε τι συμβαίνει σε απομακρυσμένα νοσοκομεία ή κέντρα υγείας. «Ο Σώζων Εαυτόν Σωθήτω».