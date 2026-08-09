Ερυθρός Σταυρός: Νοσηλεύτρια ξυλοκοπήθηκε άγρια από ασθενή, σύμφωνα με καταγγελία

Είχαν ζητήσει από την ασθενή να περιμένει στα Επείγοντα προκειμένου να εξεταστεί

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Ερυθρός Σταυρός: Νοσηλεύτρια ξυλοκοπήθηκε άγρια από ασθενή, σύμφωνα με καταγγελία
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Μία νοσηλεύτρια των Επειγόντων του νοσοκομείου «Ερυθρός Σταυρός» ξυλοκοπήθηκε άγρια από ασθενή ηλικίας 24 ετών.
  • Η επίθεση συνέβη όταν η ασθενής αρνήθηκε να περιμένει για να εξεταστεί και επιτέθηκε στη νοσηλεύτρια με μπουνιές και την πέταξε πάνω σε πόρτα.
  • Η ασφάλεια του νοσοκομείου, παρά την παρουσία δύο υπαλλήλων φύλαξης, δεν επενέβη κατά τη διάρκεια του περιστατικού.
  • Η αστυνομία κλήθηκε και συνέλαβε τη δράστιδα της επίθεσης.
  • Το περιστατικό εγείρει ανησυχίες για την ασφάλεια του προσωπικού στα νοσοκομεία, ειδικά σε πιο απομακρυσμένες δομές υγείας.
Snapshot powered by AI

Ένα περιστατικό άγριου ξυλοδαρμού νοσηλεύτριας από ασθενή στα Επείγοντα του νοσοκομείου «Ερυθρός Σταυρός», καταγγέλεται από εργαζόμενους στα πληρώματα ασθενοφόρων.

Σύμφωνα με την καταγγελία, η επίθεση εναντίον της νοσηλεύτριας έγινε στα Επείγοντα από ασθενή, όταν της ζητήθηκε να περιμένει λίγο για να εξεταστεί από τους γιατρούς. Η νοσηλεύτρια προσπάθησε να απομακρυνθεί αλλά η ασθενής της επιτέθηκε και πάλι και την πέταξε πάνω σε πόρτα. Την καταγγελία έκανε η σελίδα «διασώστης πλήρωμα ασθενοφόρου» στο Facebook.

Ολόκληρη η καταγγελία:

«Γυναίκα 24 ετών επιτέθηκε με μπουνιές σε νοσηλεύτρια στα Επείγοντα του Ερυθρού Σταυρού! Η "ασθενής" που βρισκόταν μάλιστα σε φορείο, όταν έμαθε ότι θα πρέπει να περιμένει για να εξεταστεί, σηκώθηκε άρπαξε από τα μαλλιά την νοσηλεύτρια και την γρονθοκόπησε βίαια στο πρόσωπο. Η νοσηλεύτρια προσπάθησε να απομακρυνθεί όμως την ακολούθησε και την πέταξε πάνω σε μια πόρτα! Η "ασφάλεια" του νοσοκομείου αποτελούμενη από δύο υπαλλήλους φύλαξης κοιτούσε χωρίς να επέμβει καθόλου!

Κλήθηκε η αστυνομία και έτσι συνελήφθη η δράστης. υτή είναι η ασφάλεια που προσφέρει το Εθνικό Σύστημα Υγείας στο προσωπικό του. Αν γίνονται τέτοιοι ξυλοδαρμοί σε κεντρικά νοσοκομεία της Αθήνας φανταστείτε τι συμβαίνει σε απομακρυσμένα νοσοκομεία ή κέντρα υγείας. «Ο Σώζων Εαυτόν Σωθήτω».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:27LIFESTYLE

Η τιτανομαχία Spider-Man και Οδυσσέα στο box office – Σπάνε ταμεία στους κινηματογράφους

12:17ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Δύο αεροσκάφη γλίτωσαν στο παρά ένα την σύγκρουση στον αεροδιάδρομο

12:07ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για φωτιές: Red Code για Αττική και άλλες πέντε περιοχές

11:58LIFESTYLE

Μέριλιν Μονρόε: Η άγνωστη συνέντευξη σε Έλληνα δημοσιογράφο – Θα ήθελα να είχα γεννηθεί στην Ελλάδα

11:38ΕΛΛΑΔΑ

Μήλος: Ελικόπτερο προσγειώνεται στο Σαρακήνικο για να κάνουν μπάνιο οι επιβάτες του – Βίντεο

11:35ΚΟΣΜΟΣ

Δούναβης: Η ξηρασία «αποκαλύπτει» τα 200 πλοία του στόλου του Χίτλερ – Τα είχαν βουλιάξει οι Ναζί για να καθυστερήσουν τους Σοβιετικούς 

11:30ΚΟΣΜΟΣ

Ποια μεγάλη πόλη ρίχνει χιλιάδες χριστουγεννιάτικα δέντρα από ελικόπτερα εδώ και 36 χρόνια

11:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δύο νέοι αντιπεριφερειάρχες ορίστηκαν στην Αττική από τον Νίκο Χαρδαλιά – Δείτε τα ονόματα

11:23ΕΛΛΑΔΑ

Ερυθρός Σταυρός: Νοσηλεύτρια ξυλοκοπήθηκε άγρια από ασθενή – Την πέταξε πάνω σε πόρτα, σύμφωνα με καταγγελία

11:22ΚΟΣΜΟΣ

Σήμα κινδύνου από την Ουάσινγκτον για τα αποθέματα όπλων και πυραύλων – Μειώθηκαν έως 65% οι διαθέσιμοι Patriot

11:09ΚΟΣΜΟΣ

Πεζεσκιάν: «Τώρα είναι η καλύτερη στιγμή για συμφωνία» - Σκληροί όροι του Ιράν για το άνοιγμα του Ορμούζ

11:06ΚΟΣΜΟΣ

Το φυτό που εισήλθε στην Ισπανία ως διακοσμητικό τη δεκαετία του '50: Τώρα, «καταβροχθίζει» δρόμους

11:01ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η ζωή των WAGs πίσω από τη λάμψη: Οι θυσίες, η πίεση και τα σκάνδαλα στο πλευρό των σταρ του ποδοσφαίρου - «Χάνεις τον εαυτό σου»

10:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σαμαράς: Καταλήγει στην απόφαση να ανακοινώσει νέο κόμμα τον Σεπτέμβριο 

10:37ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάρο: Στον Εισαγγελέα ο ιδιοκτήτης beach bar μετά τον θάνατο 4χρονου σε πισίνα

10:30LIFESTYLE

Αθηνά Οικονομάκου – Μπρούνο Τσερέλα: Συνεχίζουν τις διακοπές τους στο νησί Μπόρα Μπόρα

10:21ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Απατεώνες χρησιμοποίησαν AI για να μιμηθούν τη φωνή μητέρας – Έβαλαν παιδί να τους παραδώσει χρήματα και κοσμήματα

10:10ΚΟΣΜΟΣ

Σαουδική Αραβία: Οι αντάρτες Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη για επίθεση σε διυλιστήριο της Aramco

10:00TRAVEL

Το National Geographic αποθεώνει το «μικρό αδελφάκι» της Σαντορίνης – Το κρυμμένο μυστικό της Ελλάδας

09:50ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ιουλιάννα Ρούσου: Ασημένιο μετάλλιο στα 800 μ. – Έχασε το χρυσό για 5 εκατοστά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:14ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Οι Ρομά με τα πατίνια παρίσταναν τα ερωτευμένα ζευγάρια και «χτυπούσαν» επιχειρήσεις στο κέντρο της Αθήνας – Αποκαλυπτικά βίντεο του Newsbomb

09:32ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινό ΥΠΕΞ: Ζητά από Ισραηλινούς στην Ελλάδα να κρύψουν σήμερα την ταυτότητα τους εξαιτίας διαδηλώσεων για την Παλαιστίνη 

10:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σαμαράς: Καταλήγει στην απόφαση να ανακοινώσει νέο κόμμα τον Σεπτέμβριο 

11:23ΕΛΛΑΔΑ

Ερυθρός Σταυρός: Νοσηλεύτρια ξυλοκοπήθηκε άγρια από ασθενή – Την πέταξε πάνω σε πόρτα, σύμφωνα με καταγγελία

11:35ΚΟΣΜΟΣ

Δούναβης: Η ξηρασία «αποκαλύπτει» τα 200 πλοία του στόλου του Χίτλερ – Τα είχαν βουλιάξει οι Ναζί για να καθυστερήσουν τους Σοβιετικούς 

11:38ΕΛΛΑΔΑ

Μήλος: Ελικόπτερο προσγειώνεται στο Σαρακήνικο για να κάνουν μπάνιο οι επιβάτες του – Βίντεο

12:07ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για φωτιές: Red Code για Αττική και άλλες πέντε περιοχές

07:10ΚΟΣΜΟΣ

Η άγνωστη ελληνική ιστορία της Κορσικής: Από τους Φωκαείς της Αλαλίας στους Μανιάτες του Καργκέζε

10:37ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάρο: Στον Εισαγγελέα ο ιδιοκτήτης beach bar μετά τον θάνατο 4χρονου σε πισίνα

08:30ΚΟΣΜΟΣ

Έκλειψη Ηλίου: Πλησιάζει το σπάνιο φαινόμενο που θα είναι ορατό από την Ευρώπη

10:21ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Απατεώνες χρησιμοποίησαν AI για να μιμηθούν τη φωνή μητέρας – Έβαλαν παιδί να τους παραδώσει χρήματα και κοσμήματα

11:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δύο νέοι αντιπεριφερειάρχες ορίστηκαν στην Αττική από τον Νίκο Χαρδαλιά – Δείτε τα ονόματα

07:40ΚΟΣΜΟΣ

Έκκληση στον Τραμπ να αποτρέψει την εκτέλεση Ιρανού πρωταθλητή του kickboxing: «Σώσε την ζωή του»

07:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Thessaly Pass 2026: Αντίστροφη μέτρηση για τα vouchers των €200 - Οι δικαιούχοι και οι προορισμοί

07:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τουρισμός για Όλους 2026-2027: Ποια ΑΦΜ υποβάλλουν αιτήσεις σήμερα (9/8) - Έως 600 ευρώ η ενίσχυση

19:37ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Σε κλίμα κατάνυξης ο εορτασμός του θαύματος της κατάσβεσης της φωτιάς στον Όσιο Ιωάννη τον Ρώσο

11:01ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η ζωή των WAGs πίσω από τη λάμψη: Οι θυσίες, η πίεση και τα σκάνδαλα στο πλευρό των σταρ του ποδοσφαίρου - «Χάνεις τον εαυτό σου»

20:52ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάρο: Ο μπάρμαν του beach bar βούτηξε για να σώσει τον 4χρονο που πνίγηκε στην πισίνα - Ο ιδιοκτήτης φέρεται να είχε δηλωθεί ως ναυαγοσώστης

07:54ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Λεωφόρο Αθηνών-Σουνίου: Αρνητικό το αλκοτέστ του Γερμανού οδηγού που έκανε αναστροφή και τραυμάτισε τους αστυνομικούς

11:30ΚΟΣΜΟΣ

Ποια μεγάλη πόλη ρίχνει χιλιάδες χριστουγεννιάτικα δέντρα από ελικόπτερα εδώ και 36 χρόνια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ