Δούναβης: Η ξηρασία «αποκαλύπτει» τα 200 πλοία του στόλου του Χίτλερ

Snapshot Η ξηρασία αποκάλυψε περίπου 200 ναζιστικά πολεμικά πλοία του Β' Παγκοσμίου Πολέμου στον Δούναβη, βυθισμένα σκόπιμα το 1944 από τον γερμανικό στρατό.

Τα πλοία βρίσκονται κυρίως στα σύνορα Σερβίας-Ρουμανίας και πιθανόν μερικά παραμένουν φορτωμένα με όπλα και εκρηκτικά.

Προηγούμενες περίοδοι ξηρασίας είχαν αποκαλύψει τα ίδια ναυάγια, αλλά η άνοδος της στάθμης των υδάτων τα κάλυπτε ξανά.

Άλλα κατάλοιπα του πολέμου, όπως βρετανικές βόμβες και γερμανικές στρατιωτικές μοτοσικλέτες, έχουν βρεθεί σε διάφορα σημεία του ποταμού.

Τα χαμηλά επίπεδα νερού στον Δούναβη δυσχεραίνουν την πλοήγηση και προκαλούν ενεργειακή κρίση λόγω μειωμένης ψύξης εργοστασίων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Snapshot powered by AI

Τα ιστορικά χαμηλά επίπεδα των υδάτων του Δούναβη «αποκάλυψαν» δεκάδες πλοία του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, τα οποία ανήκαν στους Ναζί και αποτελούσαν τον στόλο της Μαύρης Θάλασσας του Χίτλερ.

Στη μέση του ποταμού, στα σύνορα της Σερβίας με τη Ρουμανία, ένα διαλυμένο σκάφος ήταν ορατό σε ένα σημείο το οποίο συνήθως βρίσκεται κάτω από το νερό. Άλλα σκάφη ήταν μερικώς βυθισμένα, ενώ πιστεύεται ότι ορισμένα εξακολουθούν να είναι φορτωμένα με όπλα.

Άνθρωποι παρατηρούν τα συντρίμμια ενός γερμανικού πολεμικού πλοίου του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, που αποκαλύφθηκαν λόγω της ξηρασίας, μπροστά από το «Djerdap II», ένα μεγάλο φράγμα στον ποταμό Δούναβη, μεταξύ Ρουμανίας και Σερβίας. AP

Τα πλοία αυτά ανήκαν στον στόλο της Μαύρης Θάλασσας του Αδόλφου Χίτλερ, τον οποίο ο γερμανικός στρατός βύθισε σκόπιμα προς το τέλος του πολέμου, προκειμένου να επιβραδύνει την προέλαση των Σοβιετικών.

Οι ιστορικοί αναφέρουν ότι έως και 200 γερμανικά πολεμικά πλοία βυθίστηκαν εσκεμμένα από τους Ναζί τον Σεπτέμβριο του 1944. Ωστόσο, η ναζιστική Γερμανία δεν παραδόθηκε παρά μόνο τον επόμενο χρόνο, τον Μάιο του 1945.

Τα πλοία μετέφεραν εκρηκτικά

Τα πλοία είχαν αποκαλυφθεί κατά τη διάρκεια προηγούμενων περιόδων ξηρασίας, για να εξαφανιστούν ξανά με την άνοδο της στάθμης των υδάτων στον δεύτερο μεγαλύτερο ποταμό της Ευρώπης.

Τα συντρίμμια ενός γερμανικού πολεμικού πλοίου του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου έχουν εμφανιστεί, λόγω της ξηρασίας, μπροστά από το Djerdap II, ένα μεγάλο φράγμα στον ποταμό Δούναβη, μεταξύ Ρουμανίας και Σερβίας, κοντά στο Prahovo της Σερβίας. AP

Η σερβική κυβέρνηση έχει προσπαθήσει στο παρελθόν να απομακρύνει τα ναυάγια, αλλά τα περισσότερα παραμένουν στη θέση τους λόγω των εκρηκτικών που μετέφεραν. Ταυτόχρονα και σε άλλα σημεία του ποταμού έχουν βρεθεί αντικείμενα που σχετίζονται με τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, όπως μία γερμανική μοτοσικλέτα του στρατού.

Η γερμανική στρατιωτική μοτοσικλέτα του Β Παγκοσμίου Πολέμου που βρέθηκε στον Δούναβη. ΕΡΑ

Στη Σλοβακία, η αστυνομία ανέσυρε μια βρετανική βόμβα βάρους 700 κιλών που δεν είχε εκραγεί. Η αστυνομία ανέφερε ότι οι αρχές τη φόρτωσαν σε ένα «ειδικά τροποποιημένο πυροσβεστικό όχημα με στρώμα άμμου, το οποίο εξασφάλισε την ασφαλή μεταφορά της» και τη μετέφεραν σε ένα λάκκο βάθους 5 μέτρων για να την ανατινάξουν. Το 1944, η Βασιλική Αεροπορία της Βρετανίας τοποθέτησε νάρκες στον ποταμό για να παρεμποδίσει τις εχθρικές δυνάμεις.

Ο Δούναβης έχει καταστεί όλο και πιο επικίνδυνος για τα πλοία εξαιτίας των χαμηλών επιπέδων νερού. Οι παρατεταμένες ξηρασίες έχουν οδηγήσει τα επίπεδα νερού των μεγάλων ευρωπαϊκών ποταμών σε επίπεδα σημαντικά χαμηλότερα από τα συνηθισμένα για την θερινή περίοδο.

Διαβάστε επίσης