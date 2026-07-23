Η Αυστρία «έσβησε» το σπίτι του Χίτλερ - Οι πρώτες εικόνες μετά τη μεταμόρφωσή του - Βίντεο
Η Αυστρία ολοκλήρωσε τη μετατροπή του σπιτιού όπου γεννήθηκε ο Αδόλφος Χίτλερ σε αστυνομικό τμήμα, δημοσιοποιώντας τις πρώτες εικόνες από το ανακαινισμένο κτίριο
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Η αυστριακή κυβέρνηση έδωσε στη δημοσιότητα τις πρώτες εικόνες από το κτίριο όπου γεννήθηκε ο Αδόλφος Χίτλερ, μετά την ολοκλήρωση της μετατροπής του σε αστυνομικό τμήμα.
Πρόκειται για την κατάληξη μιας διαδικασίας που διήρκεσε αρκετά χρόνια και είχε ως βασικό στόχο να αποτραπεί η μετατροπή του ιστορικού κτιρίου σε τόπο προσκυνήματος για νεοναζιστικές οργανώσεις και υποστηρικτές της ναζιστικής ιδεολογίας.
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