Η Αυστρία «έσβησε» το σπίτι του Χίτλερ - Οι πρώτες εικόνες μετά τη μεταμόρφωσή του - Βίντεο

Η αυστριακή κυβέρνηση έδωσε στη δημοσιότητα τις πρώτες εικόνες από το κτίριο όπου γεννήθηκε ο Αδόλφος Χίτλερ, μετά την ολοκλήρωση της μετατροπής του σε αστυνομικό τμήμα.

Πρόκειται για την κατάληξη μιας διαδικασίας που διήρκεσε αρκετά χρόνια και είχε ως βασικό στόχο να αποτραπεί η μετατροπή του ιστορικού κτιρίου σε τόπο προσκυνήματος για νεοναζιστικές οργανώσεις και υποστηρικτές της ναζιστικής ιδεολογίας.



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