Πανσέληνος Ιουλίου: Πότε θα φωτιστεί ο ουρανός με το πιο λαμπερό φεγγάρι του καλοκαιριού

Πώς θα απολαύσετε την τέλεια παρατήρηση της σελήνης

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Πανσέληνος Ιουλίου: Πότε θα φωτιστεί ο ουρανός με το πιο λαμπερό φεγγάρι του καλοκαιριού
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η πανσέληνος Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 29 Ιουλίου.
  • Η καλύτερη στιγμή για παρατήρηση και φωτογράφιση είναι κατά την ανατολή του φεγγαριού, όταν φαίνεται μεγαλύτερο και έχει πορτοκαλί αποχρώσεις.
  • Η καθαρότητα της ατμόσφαιρας το καλοκαίρι επιτρέπει εξαιρετική ορατότητα της σελήνης.
  • Η υπηρεσία Meteo.gr παρέχει ακριβείς ώρες ανατολής και δύσης του φεγγαριού ανά περιοχή για καλύτερη προετοιμασία.
  • Η έγκαιρη γνώση των ωρών και της πορείας του φεγγαριού βοηθά στην επιλογή κατάλληλου σημείου θέασης χωρίς εμπόδια.
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Την Τετάρτη 29 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί η πανσέληνος Ιουλίου, όταν και ο δορυφόρος της Γης θα φτάσει στο μέγιστο της φωτεινότητάς του, προσφέροντας ένα μαγευτικό θέαμα που αναμένεται να στρέψει τα βλέμματα όλων προς τον ουρανό.

Είτε βρίσκεστε σε κάποια παραλία, είτε στην ταράτσα του σπιτιού σας στην πόλη, η συγκεκριμένη βραδιά αποτελεί την τέλεια αφορμή για να αποδράσετε για λίγο από την καθημερινότητα. Τα φεγγάρια του καλοκαιριού έχουν πάντα μια ξεχωριστή γοητεία, καθώς η καθαρότητα της ατμόσφαιρας τις περισσότερες φορές επιτρέπει την πεντακάθαρη ορατότητα.

Πώς θα πετύχετε την τέλεια παρατήρηση

Για να ζήσετε την εμπειρία στο έπακρο, η σωστή προετοιμασία είναι το κλειδί. Δεν αρκεί μόνο να γνωρίζετε την ημέρα, αλλά και τις ακριβείς λεπτομέρειες της πορείας του φεγγαριού στον ορίζοντα.

Η καλύτερη στιγμή για να βγάλετε εντυπωσιακές φωτογραφίες είναι ακριβώς την ώρα της ανατολής του φεγγαριού, όταν αυτό φαίνεται ασυνήθιστα μεγάλο και παίρνει βαθιές πορτοκαλί αποχρώσεις καθώς ξεπροβάλλει πίσω από τα βουνά ή τη θάλασσα.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε αναλυτικά τις καθημερινές φάσεις του φεγγαριού και τις ακριβείς ώρες ανατολής και δύσης ανάλογα με την περιοχή σας μέσα από την υπηρεσία Meteo.gr. Η γνώση της ακριβούς ώρας ανατολής θα σας βοηθήσει να βρείτε εγκαίρως το κατάλληλο σημείο θέασης, αποφεύγοντας τα φυσικά ή τεχνητά εμπόδια, όπως ψηλά κτίρια.

Σημειώστε, λοιπόν, την ημερομηνία και προετοιμαστείτε για μια από τις πιο ατμοσφαιρικές νύχτες του φετινού καλοκαιριού!

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