Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό: Πάνω από 4.400 κρούσματα και 2.000 νεκροί – Τι εκτιμά ο ΠΟΥ

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμά ότι η αυξητική πορεία της επιδημίας μπορεί να ανακοπεί μέσα στους επόμενους τρεις μήνες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η επιδημία θα έχει τερματιστεί.

Γιάννης Φιλιππάκος

Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό: Πάνω από 4.400 κρούσματα και 2.000 νεκροί – Τι εκτιμά ο ΠΟΥ
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Στη ΛΔ Κονγκό έχουν καταγραφεί 4.449 επιβεβαιωμένα κρούσματα Έμπολα και 2.061 θάνατοι, με την επιδημία να εξαπλώνεται ταχύτερα από κάθε προηγούμενη έξαρση στη χώρα.
  • Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμά ότι η αύξηση των κρουσμάτων μπορεί να ανακοπεί μέσα στους επόμενους τρεις μήνες, χωρίς όμως να σημάνει το τέλος της επιδημίας.
  • Η αντιμετώπιση της επιδημίας δυσχεραίνεται από την παρουσία ένοπλων οργανώσεων, τη δυσπιστία του πληθυσμού και την περιορισμένη κρατική παρουσία σε ορισμένες περιοχές.
  • Έχει καταρτιστεί επιχειρησιακό σχέδιο 180 ημερών για τον περιορισμό της μετάδοσης και τη μείωση των θανάτων, με στόχο την αύξηση της νοσηλευτικής δυναμικότητας σε περίπου 3.000 κλίνες.
  • Η παρακολούθηση των κρουσμάτων αποτελεί τη βασικότερη πρόκληση, με το 80% των επαφών να παρακολουθείται σήμερα και στόχο το 95% στο μέλλον.
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Σε ιδιαίτερα κρίσιμη φάση παραμένει η επιδημία του Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να αναφέρει 4.449 εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα και 2.061 θανάτους.

Η επιδημία εκδηλώθηκε αρχικά στην επαρχία Ιτουρί, στα βορειοανατολικά της χώρας, και σύμφωνα με τον ΠΟΥ εξαπλώνεται ταχύτερα από κάθε προηγούμενη έξαρση του ιού στη ΛΔ Κονγκό.

Η αντιμετώπισή της δυσκολεύεται από τη δράση ένοπλων οργανώσεων, την περιορισμένη παρουσία του κράτους σε αρκετές περιοχές και τη δυσπιστία μέρους του πληθυσμού απέναντι στις υγειονομικές αρχές.

Στόχος η ανακοπή της μετάδοσης μέσα σε τρεις μήνες

Ο ΠΟΥ εκτιμά ότι, εφόσον εφαρμοστούν ταυτόχρονα όλα τα μέτρα στις πέντε περιοχές όπου καταγράφεται μετάδοση, η ανοδική τάση μπορεί να αντιστραφεί μέσα στους επόμενους τρεις μήνες.

Ο διευθυντής του προγράμματος αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του Οργανισμού, Αμπντιραχμάν Μαχάμουντ, διευκρίνισε πάντως ότι αυτό δεν σημαίνει πως η επιδημία θα έχει λήξει μέσα στο ίδιο διάστημα.

Ακόμη και μετά τον έλεγχο της μετάδοσης, θα χρειαστεί να συνεχιστούν η επιτήρηση των κρουσμάτων και η ετοιμότητα των υγειονομικών υπηρεσιών, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος νέας έξαρσης.

Επιχειρησιακό σχέδιο 180 ημερών

Για την αντιμετώπιση της επιδημίας έχει καταρτιστεί σχέδιο διάρκειας 180 ημερών, από την 1η Αυγούστου έως τις 27 Ιανουαρίου 2027.

Στόχος του είναι να περιοριστεί η μετάδοση, να μειωθούν οι απώλειες ανθρώπινων ζωών και να αποτραπεί περαιτέρω εξάπλωση του ιού στη χώρα.

Η πραγματική διάρκεια της επιδημίας, ωστόσο, θα εξαρτηθεί από την πορεία των κρουσμάτων και από το κατά πόσο θα εφαρμοστούν αποτελεσματικά τα μέτρα.

Η 17η επιδημία Έμπολα στη χώρα

Η ΛΔ Κονγκό κήρυξε στις 15 Μαΐου τη 17η επιδημία Έμπολα στην ιστορία της χώρας. Δύο ημέρες αργότερα, ο ΠΟΥ κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης διεθνούς ενδιαφέροντος για τη δημόσια υγεία.

Οι ειδικοί δεν έχουν ακόμη καταλήξει με ακρίβεια στο πότε ξεκίνησε η συγκεκριμένη έξαρση. Οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι η μετάδοση πιθανότατα είχε αρχίσει δύο έως τρεις μήνες πριν από την επίσημη κήρυξη της κατάστασης έκτακτης ανάγκης.

Το μεγάλο πρόβλημα με την παρακολούθηση των κρουσμάτων

Η επιδημία έχει πλέον επεκταθεί σε περιοχές της βορειοανατολικής και ανατολικής ΛΔ Κονγκό, όπου οι υποδομές υγείας είναι περιορισμένες και οι συνθήκες ασφαλείας παραμένουν δύσκολες.

Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους χαρακτήρισε την παρακολούθηση των κρουσμάτων ως τη βασικότερη επιχειρησιακή πρόκληση.

Σήμερα παρακολουθείται περίπου το 80% των επαφών, με στόχο το ποσοστό αυτό να φτάσει στο 95%.

Παράλληλα, ο ΠΟΥ σχεδιάζει να τριπλασιάσει τη δυνατότητα νοσηλείας, με στόχο να υπάρχουν περίπου 3.000 διαθέσιμες κλίνες μέσα στις επόμενες 12 εβδομάδες.

Ο ιός Έμπολα μεταδίδεται μέσω άμεσης επαφής με σωματικά υγρά και μπορεί να προκαλέσει σοβαρό αιμορραγικό πυρετό. Τις τελευταίες πέντε δεκαετίες έχει προκαλέσει περισσότερους από 15.000 θανάτους στην Αφρική.

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