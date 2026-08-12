Κρίση ψυχικής υγείας στο αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln: Αναφορές για απόπειρες αυτοκτονίας

Τι αναφέρει δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας Guardian για το πλήρωμα του αμερικανικού αεροπλανοφόρου που διανύει τον ένατο συνεχόμενο μήνα στη θάλασσα και έχει ξεπεράσει τις 250 ημέρες χωρίς να αποβιβαστεί σε ξηρά

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Κρίση ψυχικής υγείας στο αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln: Αναφορές για απόπειρες αυτοκτονίας
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln βρίσκεται εν πλω για πάνω από 250 ημέρες χωρίς αποβίβαση, προκαλώντας κρίση ψυχικής υγείας στο πλήρωμά του.
  • Έχουν σημειωθεί πολλαπλές απόπειρες αυτοκτονίας ναυτών λόγω άσχημων συνθηκών και ψυχολογικού άγχους στο πλοίο.
  • Οι οικογένειες των ναυτών εξέφρασαν ανησυχίες για τις συνθήκες και την ψυχική υγεία του πληρώματος σε δημόσια συνάντηση με ηγετικά στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού.
  • Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στις βασικές ανάγκες του πληρώματος, όπως ακατάλληλες συνθήκες υγιεινής και φτωχή διατροφή, που έχουν προκαλέσει δημόσια κριτική.
  • Το Πολεμικό Ναυτικό αρνείται αύξηση αυτοκτονικών περιστατικών και δηλώνει ότι παρέχει υποστήριξη ψυχικής υγείας και βασικές παροχές, παρά τις αναφορές για ανεπαρκή συνθήκες.
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Οικογένειες στρατιωτών και μέλη του αμερικανικού Κογκρέσου κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για μια κρίση ψυχικής υγείας που οξύνεται στο αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln, καθώς οι 5.000 ναύτες και πεζοναύτες βρίσκονται σε μία μακροχρόνια αποστολή στη θάλασσα που σπάει κάθε ρεκόρ.

Δύο κορυφαίες στρατιωτικές εφημερίδες, η «Navy Times» και η «Stars and Stripes», αναφέρουν ότι έχουν σημειωθεί πολλαπλές απόπειρες ναυτικών να πηδήξουν στη θάλασσα, καθώς οι άσχημες συνθήκες και το ψυχολογικό άγχος στο αεροπλανοφόρο έχουν φτάσει τους ναύτες στο όριο τους.

Το πλήρωμα βρίσκεται στον ένατο μήνα στη θάλασσα και έχει περάσει 250 συνεχόμενες ημέρες χωρίς να προσεγγίσει ξηρά. Πρόκειται για χρόνο ρεκόρ για αεροπλανοφόρο στη σύγχρονη εποχή. Οι οικογένειες των ναυτών εξέφρασαν τις ανησυχίες τους για το πλήρωμα του αεροπλανοφόρου κατά τη διάρκεια μιας συγκινητικής ανοιχτής συνάντησης με ηγετικά στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ στο Σαν Ντιέγκο την περασμένη Πέμπτη, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Stars and Stripes».

Ηνωμένες Πολιτείες, Ιράν.

Η φωτογραφία που παρέχεται από το Πολεμικό Ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών, δείχνει ναύτη να φυλά σκοπιά πάνω στο αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln στον Ινδικό Ωκεανό, στις 22 Ιανουαρίου 2026.

AP.

Μια σύζυγος μέλους του πληρώματος ανέφερε ότι ο άνδρας της είχε στείλει μήνυμα εκείνη την ημέρα και της έγραφε ότι «ελπίζει να μην ξυπνήσει αύριο». Οι ανησυχίες των οικογενειών εκφράστηκαν απευθείας στην ηγεσία του Πολεμικού Ναυτικού, την οποία εκπροσώπησαν στη δημόσια συγκέντρωση ο αναπληρωτής γραμματέας του Πολεμικού Ναυτικού, Χουνγκ Κάο, και άλλοι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι. Μια γυναίκα που παρευρέθηκε στη συνάντηση είπε στον Κάο ότι το Πολεμικό Ναυτικό είχε «καταστρέψει την εμπιστοσύνη μεταξύ ημών και της ηγεσίας», σύμφωνα με την εφημερίδα.

Η εφημερίδα «Navy Times» έδωσε λεπτομέρειες για απόπειρες αυτοκτονίας στο αεροπλανοφόρο κατά τη διάρκεια της τρέχουσας αποστολής. Η Αναμπέλ Λόμα δήλωσε στο μέσο ενημέρωσης ότι ο σύζυγός της είχε προσπαθήσει να πηδήξει στη θάλασσα, αφού η θητεία του εν πλω συνεχώς παρατείνονταν εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν. «Φοβάται. Πιστεύει ότι θα αποταχθεί ατιμωτικά και ότι, μόνο και μόνο επειδή είναι εξαντλημένος, η 13ετής καριέρα του θα καταστραφεί, έτσι απλά», είπε η Λόμα.

Παράλληλα σύζυγος άλλου ναύτη ανέφερε ότι ο άνδρας της εμπόδισε απόπειρα αυτοκτονίας συναδέλφου του στο αεροπλανοφόρο, καθώς τον άρπαξε την ώρα που πήγε να πηδήξει και τον κράτησε στο κατάστρωμα. Ο Μάικ Λέβιν, δημοκρατικός βουλευτής από την Καλιφόρνια, έχει κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου για τις συνθήκες που επικρατούν στο πολεμικό πλοίο, το οποίο βρίσκεται στον πέμπτο μήνα των πολεμικών επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν.

ΗΠΑ αεροπλανοφόρο Λίκολν

Αμερικανοί ναύτες μεταφέρουν πυρομαχικά στο κατάστρωμα πτήσης του αεροπλανοφόρου Abraham Lincoln (CVN 72) την Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου 2026.

ΑΡ

Περιέγραψε την κατάσταση στο «X» ως εξής: «Μουχλιασμένα ντους, χαλασμένες τουαλέτες, πλυντήρια εκτός λειτουργίας για εβδομάδες, μεγάλες περιόδους χωρίς ζεστό νερό, ένα γεύμα που περιοριζόταν σε μισό φλιτζάνι ρύζι και δύο τορτίγιες. Χωρίς σαπούνι, αποσμητικό ή οδοντόκρεμα».

Ο Τζέισον Κρόου, μέλος του Κογκρέσου από το Κολοράντο, ο οποίος είναι πρώην στρατιώτης των Ρέιντζερς και έχει υπηρετήσει στο Αφγανιστάν και το Ιράκ, προειδοποίησε ότι η πίεση που ασκείται στα μέλη του προσωπικού και τις οικογένειές τους στο αεροπλανοφόρο «αυξάνεται εβδομάδα με την εβδομάδα».

Η τρέχουσα κρίση έχει διαμορφωθεί εδώ και μήνες. Το πολεμικό πλοίο αναχώρησε από το Σαν Ντιέγκο στις 21 Νοεμβρίου και αρχικά προοριζόταν για τον Ειρηνικό, αλλά ανακατευθύνθηκε προς τη Μέση Ανατολή μόλις ξέσπασε ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν.Από τότε, όπως αποκάλυψε το MS Now, το πλήρωμα των 5.000 και πλέον ατόμων έχει περάσει μόνο δύο ημέρες στην ξηρά, στο Γκουάμ τον Δεκέμβριο και στο Ομάν τον Ιούλιο.

ΗΠΑ μαχητικό αεροπλανοφόρο Λίνκολν

Μαχητικό προσγειώνεται στο αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln. 3 Μαρτίου 2026

ΑΡ

Η αποστολή είχε προγραμματιστεί να λήξει τον Μάιο, αλλά έχει παραταθεί δύο φορές λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου.Τον Απρίλιο, υπήρξε έντονη κριτική δημόσια για τις άθλιες συνθήκες που επικρατούσαν στο αεροπλανοφόρο. Δημοσιεύτηκαν φωτογραφίες που έδειχναν φαγητό κακής ποιότητας και σε μερίδες, ενώ υπήρξαν αναφορές για έλλειψη νερού, μούχλα στα ντους και χαλασμένα πλυντήρια.

Ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, υπουργός Άμυνας, απέρριψε τις αναφορές αυτές ως «ψευδείς ειδήσεις». Ο Λέβιν απάντησε είπε αυτή την εβδομάδα στον υπουργό: «Αυτοί οι άνδρες και οι γυναίκες κατατάχθηκαν για να υπηρετήσουν τη χώρα τους. Το λιγότερο που τους οφείλει η χώρα τους είναι ζεστό νερό, μια λειτουργική τουαλέτα και ένα κανονικό γεύμα.

Ο Χέγκσεθ δεν μπορεί να τα εξασφαλίσει ούτε αυτά, και έχει το θράσος να κοιτάζει τις οικογένειές τους στα μάτια και να τις αποκαλεί ψεύτρες».Η εφημερίδα «The Guardian» επικοινώνησε με το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ για να ζητήσει την απάντησή σχετικά με τις αναφορές. Αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού απάντησε στην εφημερίδα και τόνισε ότι γνωρίζουν ότι «οι παρατεταμένες αποστολές ασκούν σημαντική πίεση στα μέλη των ενόπλων δυνάμεών μας και στις οικογένειές τους, και είμαστε ευγνώμονες για την αντοχή και τις θυσίες που κάνουν».

Ο αξιωματικός δήλωσε ότι η υγεία και η ευημερία κάθε ναύτη του αεροπλανοφόρου αποτελεί προτεραιότητα: «Με βάση τις πληροφορίες που διαθέτει η διοίκηση, δεν έχουμε εντοπίσει αύξηση στις αναφορές για αυτοκτονικές σκέψεις ή απόπειρες αυτοκτονίας επί του πλοίου».

ΗΠΑ αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln

Ναύτες του Πολεμικού Ναυτικού να μεταφέρουν πυρομαχικά στο κατάστρωμα του αεροπλανοφόρου Abraham Lincoln (CVN 72) την Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου 2026.

ΑΡ

Επαγγελματίες ψυχικής υγείας αλλά και ιερείς ήταν διαθέσιμοι στα μέλη του πληρώματος στο πλαίσιο υποστήριξης. Ο αξιωματούχος αναγνώρισε ότι ο πόλεμος είχε διαταράξει τους παραδοσιακούς κόμβους εφοδιασμού, αλλά πρόσθεσε ότι «οι τρέχουσες αναφορές από το πλοίο επιβεβαιώνουν τη συνεχή πρόσβαση σε καθαρό νερό, λειτουργικό κλιματισμό και επιλογές υγιεινών γευμάτων».

Τα προβλήματα ψυχικής υγείας που αντιμετωπίζει το εν ενεργεία προσωπικό του αμερικανικού ναυτικού είναι ευρέως γνωστά. Μια μελέτη του περασμένου έτους εξέτασε τους ιδιαίτερους παράγοντες άγχους που αντιμετωπίζουν οι ναύτες κατά τη διάρκεια των αποστολών τους και διαπίστωσε ότι οι πιο συνηθισμένοι περιλαμβάνουν τους δυνατούς θορύβους, την έλλειψη ανάπαυσης και την ανεπαρκή ψυχική και σωματική υγειονομική περίθαλψη.

Οι ειδικοί διεξήγαγαν έρευνα μεταξύ ναυτικών που βρίσκονται σε αποστολή και διαπίστωσαν ότι σχεδόν οι μισοί παραπονέθηκαν ότι δεν λάμβαναν επαρκή βοήθεια για την αντιμετώπιση του άγχους εν πλω. Η μελέτη κατέληξε στο συμπέρασμα ότι «δεδομένων των υψηλών ποσοστών αυτοκτονιών στο στρατό, συμπεριλαμβανομένου του Πολεμικού Ναυτικού, απαιτούνται επειγόντως προσπάθειες για τη βελτίωση της πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη στα πλοία».

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