«Δεν πλησίασαν καν»: Το Πεντάγωνο για τους πυραύλους των Φρουρών στο αεροπλανοφόρο Αβραάμ Λίνκολν

Το αμερικανικό Πεντάγωνο απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς του Ιράν ότι έπληξε το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln στον Κόλπο με βαλλιστικούς πυραύλους.

«Ένα ψέμα. Το Lincoln δεν χτυπήθηκε. Οι πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν δεν πλησίασαν καν», απάντησε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (Centcom) στον λογαριασμό της X.

«Το Lincoln συνεχίζει να στέλνει αεροσκάφη για την υποστήριξη της αδυσώπητης εκστρατείας της Centcom για την υπεράσπιση του αμερικανικού λαού εξαλείφοντας τις απειλές από το ιρανικό καθεστώς», πρόσθεσε η στρατιωτική διοίκηση.

?Iran’s IRGC claims to have struck USS Abraham Lincoln with ballistic missiles. LIE.

✅The Lincoln was not hit. The missiles launched didn’t even come close. The Lincoln continues to launch aircraft in support of CENTCOM’s relentless campaign to defend the American people by… pic.twitter.com/AjaeHMemtA — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 1, 2026

Η διάψευση έγινε λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της Ιρανικής Επαναστατικής Φρουράς ότι επιτέθηκε στο πλοίο στο πλαίσιο των αντιποίνων για τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε το Σάββατο σε κοινές βομβιστικές επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ στο Τεχεράνη.

«Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln χτυπήθηκε από τέσσερις βαλλιστικούς πυραύλους», ανέφεραν οι Φρουροί της Επανάστασης σε ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, προειδοποιώντας ότι «η γη και η θάλασσα θα γίνουν όλο και περισσότερο το νεκροταφείο των τρομοκρατών επιτιθέμενων».

Το Abraham Lincoln έφτασε στην περιοχή τον Ιανουάριο μαζί με τρία αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων πυραύλων για να ενισχύσει την αμερικανική ναυτική παρουσία κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων με το Ιράν σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Το αεροπλανοφόρο αποτελεί μέρος μιας μαζικής ανάπτυξης που περιλαμβάνει περισσότερους από 10.000 επιπλέον στρατιώτες στην περιοχή και περιλαμβάνει επίσης το USS Gerald R. Ford —το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο στον κόσμο—, το οποίο βρίσκεται επί του παρόντος στη Μεσόγειο με τέσσερα αντιτορπιλικά συνοδείας.